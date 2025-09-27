Hơn 140 tàu cá Gia Lai nằm trong vùng nguy hiểm của bão Bualoi

(VTC News) -

Theo báo cáo nhanh lúc 6h ngày 27/9 của Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai), Gia Lai còn 141 tàu cá trong vùng nguy hiểm 24 giờ tới của bão Bualoi. Vị trí từ 11,5 - 18,5 độ vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 108,0 độ kinh Đông.

Các tàu cá nói trên thuộc các xã, phường: Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Bắc, Quy Nhơn, Cát Tiến, Tam Quan, Đề Gi, Phù Mỹ Đông.

Hiện có 141 tàu cá của Gia Lai nằm trong vùng nguy hiểm của bão Bualoi. (Ảnh minh hoạ)

Cùng trong sáng nay, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai có công văn gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng UBND các xã, phường trong tỉnh khẩn trương kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển thoát khỏi vùng nguy hiểm của bão Bualoi.

Nhằm đảm bảo an toàn cho các tàu cá cùng ngư dân hoạt động trên biển, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các phường nêu trên, kêu gọi, hướng dẫn các tàu thuyền khẩn trương di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm của bão.

Hướng di chuyển trong 24 giờ tới của bão Bualoi. (Ảnh: Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)

Theo bản tin của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 4h ngày 27/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,0 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 580km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 35-40km/h (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh.