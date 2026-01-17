Báo Hàn trầm trồ trước 3 bàn thắng của Việt Nam trước UAE

(VTC News) -

Video: U23 Việt Nam 3-2 U23 UAE.

Truyền thông Hàn Quốc đồng loạt dành những lời khen ngợi cho các bàn thắng của U23 Việt Nam trong chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước U23 UAE (Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất) tại tứ kết Giải U23 châu Á 2026.

Họ xem màn trình diễn ấy là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh, sự hiệu quả trong khâu dứt điểm và “phép màu Kim Sang-sik” đang tiếp tục phát huy tác dụng.

Trong bài viết đăng tải sáng 17/1, SPOTV News mô tả chiến thắng của U23 Việt Nam là một “huyền thoại bán kết” và "một điều kỳ diệu", nơi đội bóng Đông Nam Á đã biết cách tung ra những đòn đánh quyết định đúng thời điểm trong trận đấu căng thẳng kéo dài 120 phút.

"Việt Nam đã giữ vững lợi thế dẫn trước cho đến những phút cuối cùng. Họ duy trì hàng phòng ngự vững chắc trong suốt hiệp phụ thứ nhất và thứ hai, hóa giải các đợt tấn công của UAE. Cuối cùng, họ giành chiến thắng 3-2 và giành vé vào bán kết", tờ SPOTV News viết.

Tờ báo đặc biệt ấn tượng với bàn mở tỷ số ở phút 39 của Nguyễn Lê Phát xuất phát từ một pha phản công sắc bén, khi Nguyễn Đình Bắc khai thác khoảng trống bên cánh trái và kiến tạo để đồng đội dứt điểm gọn gàng. Theo tờ báo này, đó là khoảnh khắc cho thấy sự lạnh lùng và hiệu quả của U23 Việt Nam trong những tình huống then chốt.

Báo chí Hàn Quốc dành nhiều lời khen cho các bàn thắng của U23 Việt Nam trong chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước U23 UAE. (Nguồn: VFF)

Trong khi đó, tờ OSEN nhận xét: "Thầy trò HLV Kim Sang-sik đánh bại UAE với tỷ số 3-2 để lần đầu tiên sau 8 năm góp mặt ở bán kết U23 châu Á. Chiến thắng này đánh dấu sự trở lại của U23 Việt Nam trên đỉnh cao bóng đá châu lục, kể từ kỳ tích giành ngôi Á quân tại Trung Quốc năm 2018 dưới thời HLV Park Hang-seo".

Tờ OSEN cũng dành nhiều lời khen cho bàn thắng thứ 2 của Việt Nam nhờ cú đánh đầu của Nguyễn Đình Bắc, xem đây là bước ngoặt quan trọng của trận đấu.

OSEN nhận xét: “Sau một pha kiến tạo, Nguyễn Đình Bắc tiếp tục trực tiếp ghi bàn bằng cú đánh đầu ngược tuyệt đẹp, đẩy nhanh tiến trình giành chiến thắng cho Việt Nam”.

Đỉnh cao của trận đấu, theo truyền thông Hàn Quốc, là bàn thắng quyết định ở hiệp phụ của Phạm Minh Phúc. Báo chí nước này nhấn mạnh đây là bàn thắng thể hiện rõ nhất bản lĩnh và sự bền bỉ của đội bóng dưới quyền HLV Kim Sang-sik.

Tờ OSEN bình luận: "Bước ngoặt của trận đấu xuất hiện ở phút 11 hiệp phụ. Từ một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, cú dứt điểm của Nguyễn Nhật Minh bị đối phương cản lại, bóng bật ra đúng vị trí của Phạm Minh Phúc. Dù mất thăng bằng và ngã xuống, Minh Phúc vẫn kịp vung chân phải đưa bóng vào lưới, ghi bàn thắng quyết định khép lại trận cầu kéo dài 120 phút và mang về chiến thắng cho U23 Việt Nam.

Trận đấu diễn ra đầy kịch tính và khó lường từ đầu đến cuối. U23 Việt Nam nhiều lần vươn lên dẫn trước, UAE kiên trì gỡ hòa, tạo nên thế giằng co căng thẳng. Khi cục diện trở nên khó đoán nhất, chính U23 Việt Nam là đội tung ra đòn quyết định để định đoạt trận đấu."

Không chỉ ca ngợi các pha lập công, báo chí Hàn Quốc còn đánh giá cao dấu ấn cầm quân của HLV Kim. “Chiến thắng này cũng cho thấy dấu ấn rõ nét của HLV Kim Sang-sik. Những điều chỉnh nhân sự hợp lý đã trực tiếp mang về các bàn thắng, còn càng về cuối trận, U23 Việt Nam càng chiếm ưu thế nhờ nền tảng thể lực vượt trội”, báo OSEN nhận xét.