Báo Điện tử VTC News trao 250 triệu đồng hỗ trợ người dân vùng lũ

(VTC News) -

Ngày 3/12, được sự phân công của toà soạn, nhóm Phóng viên Báo Điện tử VTC News thường trú khu vực Nam Trung Bộ đã đến khu phố Phước Khánh, phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk trao quà hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng nặng nề sau đợt lũ lịch sử vừa qua.

Tổng số tiền trao tặng bà con là 250 triệu đồng, do Ban lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, người lao động của Báo cùng các nhà hảo tâm, độc giả chung tay ủng hộ.

Báo Điện tử VTC News trao quà cho bà con vùng lũ.

Theo thống kê của chính quyền địa phương, đợt lũ ngày 19/11 đã khiến nhiều hộ dân trong khu phố bị thiệt hại nặng, trong đó có 8 hộ bị sập nhà hoàn toàn và 45 hộ có nhà bị hư hỏng. Từ nguồn hỗ trợ vận động được, Báo Điện tử VTC News đã trao 20 triệu đồng cho mỗi hộ có nhà sập hoàn toàn và 2 triệu đồng cho mỗi hộ có nhà hư hỏng.

Phát biểu tại buổi trao quà, ông Lương Công Thảo – Trưởng Khu phố Phước Khánh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tập thể lãnh đạo, nhà báo, phóng viên, biên tập viên và người lao động của Báo điện tử VTC News. Ông cho biết sự giúp đỡ kịp thời này không chỉ hỗ trợ bà con khắc phục khó khăn trước mắt mà còn là nguồn động viên tinh thần quý báu để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Ông Tiến vui mừng khi nhận được số tiền từ Báo Điện tử VTC News.

Trong số các hộ chịu thiệt hại nặng, hoàn cảnh của ông Nguyễn Văn Tiến (SN 1963) đặc biệt gây xúc động. Trong trận lũ lịch sử ngày 19/11, căn nhà của ông bị dòng nước dữ cuốn trôi hoàn toàn. Ông kể lại, thời điểm nước lũ dâng cao, ông và vợ phải trèo lên mái nhà để tránh nạn, trước khi được lực lượng cứu hộ đưa đến nơi an toàn.

“Căn nhà là tài sản tích góp cả đời của vợ chồng tôi, vậy mà chỉ một trận lũ đã cuốn đi tất cả,” ông Tiến nghẹn ngào. Ông gửi lời cảm ơn chân thành đến Báo và các độc giả của Báo Điện tử VTC News đã kịp thời hỗ trợ, giúp ông có điều kiện xây dựng lại chỗ ở sau biến cố thiên tai.