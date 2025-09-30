Tổng Bí thư yêu cầu không để người dân đói, rét, không có chỗ ở do mưa bão

(VTC News) -

Theo bản tin Thời sự 19h ngày 30/9 của Đài Truyền hình Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời thăm hỏi, động viên Nhân dân vùng lũ bị thiệt hại.

Cụ thể, bão số 10 đổ bộ vào vùng biển, đất liền nước ta với cường độ mạnh, di chuyển rất nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng, gây thiệt hại lớn về người, tài sản tại các địa phương.

Mưa lũ sau bão tiếp tục diễn biến phức tạp trên diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ, nhiều khu vực bị ngập lụt, hệ thống đê điều bị đe dọa, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá rất cao.

Tổng Bí thư Tô Lâm.

Trước tình hình này, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người thân bị nạn và thăm hỏi, động viên Nhân dân các vùng bị thiệt hại do bão lũ.

Đồng thời, Tổng Bí thư chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội khẩn trương khắc phục hậu quả do bão số 10 và mưa lũ gây ra.

Tổng Bí thư yêu cầu phải đảm cuộc sống cơ bản cho người dân các vùng bị ảnh hưởng; không để diễn ra tình trạng người dân đói, rét, không có chỗ ở; sớm khắc phục các trường học bảo đảm thầy cô giáo và các em học sinh được đến trường. Phát huy vai trò của quân đội, công an, lực lượng đoàn viên thanh niên, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, nhà hảo tâm trong việc hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cần tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ sau bão, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, đá, ngập lụt, đe dọa hệ thống đê điều và các hồ chứa nước; bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân và tài sản Nhà nước.

Cùng đó, theo Tổng Bí thư, cần nhanh chóng khôi phục hệ thống đường giao thông, đường điện, viễn thông, không để các địa phương bị chia cắt, mất điện, thông tin liên lạc bị gián đoạn; khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu có phương án bảo đảm sức khỏe cho Nhân dân trong mùa mưa lũ, nhất là triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh môi trường, cung cấp nước sạch và lương thực, đồng thời có phương án hỗ trợ y tế kịp thời; chủ động tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng tránh bệnh tật và ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Theo báo cáo nhanh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến 19h ngày 30/9, bão số 10 và mưa lũ, sạt lở, dông lốc làm 29 người chết, 19 người mất tích, 139 người bị thương, 8 người mất liên lạc. Cùng đó, 91 nhà sập, đổ; 144.577 nhà hư hỏng, tốc mái; 19.731 nhà ngập; 32.868 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại; 1.015 con gia súc bị chết, cuốn trôi.