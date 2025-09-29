Bão Bualoi quần thảo Hà Tĩnh suốt 12 giờ với sức gió mạnh nhất lịch sử

(VTC News) -

Sáng 29/9, sau khi bão số 10 (bão Bualoi) đổ bộ vào đất liền các tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo tiền phương đặt tại Quân khu 4.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà.

Theo báo cáo nhanh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bão số 10 được đánh giá là "cơn bão lịch sử" khi Hà Tĩnh ghi nhận gió giật cấp 14 trên toàn tỉnh - mạnh nhất từ trước đến nay. Nghệ An cũng chịu gió giật cấp 13-14, thời gian bão duy trì 6-8 giờ. Đặc biệt, tại Lộc Hà (Hà Tĩnh), bão đứng im suốt 2 giờ, gây thiệt hại nặng nề.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết, tối 28/9, bão số 10 đổ bộ vào Hà Tĩnh và quần thảo suốt hơn 12 giờ, được đánh giá là cơn bão có phạm vi gió mạnh trên địa bàn lớn nhất từ trước đến nay. Hà Tĩnh đã huy động lực lượng lớn nhất từ trước đến nay để ứng phó, bảo vệ người dân và xử lý hậu quả.

Theo báo cáo sơ bộ của tỉnh Hà Tĩnh, đến nay chưa có thiệt hại về người. Tuy nhiên, bão gây mất điện diện rộng trên toàn tỉnh. Hệ thống thông tin liên lạc gián đoạn khiến việc thống kê thiệt hại gặp nhiều khó khăn.

Về tài sản, nhiều nhà cửa, công trình kiến trúc, cây cối bị hư hỏng nặng. Tỉnh đã tổ chức sơ tán hơn 10.000 hộ với trên 20.000 nhân khẩu đến nơi an toàn. Tàu thuyền đều đã vào bờ, đảm bảo an toàn cho ngư dân.

"Đáng lo ngại nhất là hệ thống đê biển vốn yếu, trong đó 4 trọng điểm là đê Hội Thống, Cương Phụ, Cẩm Nhượng, Thạch Kim tiếp tục hư hại nghiêm trọng dù đã được gia cố trước bão. Các hồ đập chủ yếu là đập đất, hơn 40 hồ nằm trong diện nguy cơ cao. Nhờ điều tiết sớm, các hồ cơ bản vẫn an toàn và góp phần cắt lũ cho hạ du", lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh nêu.

Cột điện ở phường Bắc Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) đổ chắn ngang đường.

Báo cáo nhanh với Phó Thủ tướng, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh cho biết, đến chiều tối 28/9, địa phương tổ chức di dời 4.359 hộ với 14.829 nhân khẩu đến nơi an toàn; đồng thời triển khai chằng chống nhà cửa, bảo đảm an toàn cho người dân. Tàu thuyền đã được đưa vào nơi neo đậu trú bão an toàn.

Về thiệt hại, tỉnh Nghệ An cũng chưa có báo cáo đầy đủ do mất điện, gián đoạn thông tin liên lạc, nhiều khu vực mưa lũ chưa tiếp cận được.

"Sơ bộ ban đầu, chưa có thiệt hại về người. Toàn tỉnh ghi nhận một nhà bị sạt lở nghiêm trọng, 141 nhà bị tốc mái. Nhân dân ở các khu vực nguy hiểm đã được sơ tán kịp thời. Hệ thống giao thông hư hỏng nhiều đoạn, cống, cây cối, cột điện đổ; một số tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở, ngập sâu. Một số trường học cũng bị tốc mái, trong khi sản xuất nông nghiệp chưa thể thống kê do nước lũ dâng cao", Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thông tin.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong báo cáo thêm về việc sự cố xảy ra với hai tàu cá BV92756 và BV92754 đang neo đậu tại khu vực gần cầu Gianh, phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, lúc 23h30 ngày 28/9, hai tàu cá đang thử máy thì bị đứt neo trôi dạt, 4 người bơi được vào bờ, 9 người đang mất liên lạc. Địa phương đang tích cực tổ chức tìm kiếm.

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cho biết, đến nay, địa phương đã sơ tán 4.473 hộ với 17.551 nhân khẩu tại các khu vực xung yếu có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và vùng ven biển. Đồng thời, 248 lao động tại 518 lồng bè, 236 lao động trên 229 chòi canh cũng được đưa vào bờ an toàn.

Thiệt hại ban đầu, trên địa bàn có 1 người tử vong do cây đổ đè tại xã Kiểu Sơn. Một số xã bị mất điện cục bộ; trong sáng 29/9 có 17 cột điện gãy đổ, làm ách tắc Quốc lộ 1 và tuyến đường sắt Bắc - Nam, song lực lượng chức năng đã nhanh chóng khắc phục, bảo đảm lưu thông.

Toàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 14 vị trí giao thông bị ách tắc do mưa lớn, nước sông dâng cao tràn qua nhiều khu dân cư tại Như Xuân, Thanh Phong, Hóa Quỳ, Thắng Lộc, Sơn Thủy, nguy cơ bị chia cắt tạm thời.

Thiếu tướng Phạm Hải Châu, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Quốc phòng) cho biết, trong những ngày qua, lực lượng vũ trang Quân khu 4 cùng các đơn vị trên địa bàn đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương.

Nhờ vậy, thiệt hại về người đã được hạn chế ở mức thấp nhất, dù bão số 10 có cường độ rất mạnh, tốc độ nhanh và thời gian lưu bão kéo dài kỷ lục tại Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa.

Qua rà soát, Quân khu 4 đã xác định 416 vị trí có nguy cơ sạt lở, cô lập. Lực lượng, phương tiện đã được bố trí tại 16 khu vực trọng điểm, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra. Quân khu 4 cũng duy trì lực lượng thường trực để phối hợp với chính quyền địa phương trong khắc phục hậu quả, đặc biệt là sửa chữa trường học nhằm sớm đưa học sinh trở lại lớp.