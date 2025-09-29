Nơi 'cuồng phong' Bualoi quét qua: 'Bão đổ bộ quá nhanh, gió rít khủng khiếp'

(VTC News) -

Tại Kỳ Khang, tỉnh Hà Tĩnh - một trong những địa phương hứng chịu mưa to, gió giật khủng khiếp khi bão số 10 Bualoi đổ bộ đất liền, sau một đêm, xã biển này đã rơi vào tình cảnh ngổn ngang. Hiện, trên địa bàn xã chỉ còn gió nhẹ nhưng mưa vẫn trút xối xả.

Anh Nguyễn Quốc Cường (40 tuổi, trú xã Kỳ Khang), cho biết từ sáng qua (28/9), mưa bắt đầu trút nặng hạt và có gió nhẹ. Đến tầm 23h30 cùng ngày, gió nổi phần phật, rít liên hồi, giật tung nhiều mái nhà dân, cây cối đổ la liệt.

“Khoảng 24h, trời lặng gió được 30 phút thì cuồng phong lại tiếp tục càn quét khiến ai nấy nơm nớp lo sợ.

Tới 2h30 sáng nay, bão mới tan. Đây là cơn bão mạnh nhất mà tôi từng chứng kiến từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ. Quá khủng khiếp. Hy vọng bà con được bình an, còn tài sản mất mát có thể gầy dựng lại”, anh Cường nói.

Sau một đêm chống chịu trước sức tàn phá của mưa bão, chị Nguyễn Thị Từ (25 tuổi, trú xã Kỳ Khang), vẫn lộ vẻ hoảng hốt khi nhắc đến cơn bão Bualoi.

Theo chị Từ, bão đổ bộ rất nhanh và quần thảo suốt nhiều giờ đồng hồ khiến mái tôn nhà chị cứ rung lên bần bật.

“Nhìn ra ngoài mà thấy xót xa. Cây cối gãy đổ la liệt, mái tôn văng khắp sân, nhiều ngôi nhà hàng xóm tốc mái. Riêng nhà tôi bị tốc mất nửa mái, nước mưa tràn vào ướt hết đồ đạc. May mà mọi người trong nhà an toàn. Ở xã biển Kỳ Khang, hầu như năm nào cũng hứng chịu mưa bão nhưng bão số 10 quả thực sức gió quá kinh hoàng” , chị Từ chia sẻ.

Bà Đặng Thúy Anh – Chủ tịch UBND xã Kỳ Khang – cho hay, ngay khi bão tan, chính quyền địa phương đã khẩn trương cử cán bộ đi khảo sát, giúp dân khắc phục hậu quả mưa bão.

Qua thống kê sơ bộ, toàn xã có khoảng 10 nhà dân bị tốc mái hoàn toàn, hàng loạt hộ bị tốc mái một phần. Trong đêm bão đổ bộ, một ngôi nhà trên địa bàn xã đã đổ sập khiến người dân rơi vào cảnh màn trời chiếu đất.

“Đó là hộ của chị Tình. Chị có một người con đang xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Rất may, thời điểm bão đổ bộ và cuốn sập nhà, chị đi sơ tán nên không gặp nguy hiểm. Trước khi đổ sập do bão số 10, ngôi nhà của chị Tình đã bị bão số 5 hồi tháng 8 cuốn phăng phần mái. Mới vừa khắc phục xong chưa bao lâu thì ngôi nhà lại tiếp tục bị càn quét bởi mưa bão. Xã sẽ khảo sát và lên phương án hỗ trợ cho trường hợp này", bà Tình cho biết.

Tại bãi biển Thiên Cầm, suốt đêm 28/9, khi cơn bão số 10 Bualoi đổ bộ Hà Tĩnh kèm mưa lớn, nhiều chủ nhà hàng thức trắng trong căn nhà tối om, lo cháy ruột khi nghĩ đến nhà hàng.

Anh Nghiêm Sỹ Hoàng, chủ một nhà hàng ở biển Thiên Cầm chia sẻ: “Khoảng 23h 28/9 đến rạng sáng 29/9, gió lớn, rít ầm ầm, chúng tôi không dám ra ngoài. Đến sáng thức dậy thì mọi thứ đã tan hoang”.

Anh Dương Văn Mạnh, chủ một tiệm cơm cũng tại Thiên Cầm, không nén được nghẹn ngào khi thấy tất cả cửa kính đều vỡ nát, bảng biển và mái cũng biến mất.

"Nó là trận cuồng phong, chứ không phải gió bão thông thường nữa. Nhà hàng vừa kịp lợp lại mái, sửa sang sau cơn bão số 5, nay bão số 10 với diễn biến phức tạp lại ập đến. Bà con tiểu thương chúng tôi lại oằn mình chống đỡ, nhưng quả thật lần này không biết phải bắt đầu lại từ đâu. Tất cả các nơi vay được đều đã vay, mà người quen, họ hàng cũng đều chịu cảnh bão khó khăn như mình. Thôi thì xem cái gì trong quán còn chưa hỏng để bán tạm khắc phục nơi ở đã rồi lại tính đường kinh doanh sau", anh Mạnh ngậm ngùi.

Bão số 10 quét qua Hà Tĩnh khiến hàng loạt ngôi nhà tốc mái, cây cối ngổn ngang, trường học, đường sá hư hỏng… Hiện, Hà Tĩnh đang khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10, ưu tiên dọn dẹp môi trường, khôi phục hệ thống trường học, điện, thông tin liên lạc, bảo đảm đời sống người dân.