HLV Kim Sang-sik đề nghị hỗ trợ nhập tịch 2 cầu thủ cho tuyển Việt Nam

(VTC News) -

Nguồn tin của Báo Điện tử VTC News cho biết Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi công văn đến Bộ Tư pháp và Bộ Công an về việc hỗ trợ nhập quốc tịch Việt Nam cho 2 cầu thủ. Đó là Geovane Magno và Janclesio Almeida - đều có quốc tịch Brazil - hiện thuộc biên chế câu lạc bộ Ninh Bình. Văn bản này được đưa ra trên cơ sở đề nghị của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và đề xuất của huấn luyện viên Kim Sang-sik.

Geovane Magno chơi ở vị trí tiền vệ tấn công và tiền đạo. HLV Kim Sang-sik đánh giá rất cao cầu thủ này và xem anh là phương án bổ sung quan trọng cho đội tuyển Việt Nam. Janclesio là trung vệ, sở hữu thể hình vượt trội và có kinh nghiệm thi đấu V.League lâu năm.

Geovane Magno (phải) được đề nghị nhập tịch Việt Nam.

Theo Bộ VHTT&DL, đến thời điểm này, hệ thống thi đấu các giải bóng đá quốc gia ổn định, chất lượng chuyên môn cao trong đó có nhiều cầu thủ Bóng đá nước ngoài và Việt kiều. Bên cạnh đó, với mục tiêu hiện thực hóa giấc mơ tham dự World Cup của bóng đá Việt Nam, các cầu thủ Việt kiều quốc tịch Việt Nam và cầu thủ nước ngoài đang thi đấu tại V.League, Hạng Nhất luôn được theo dõi để đánh giá trình độ chuyên môn và xem xét có nguyện vọng cống hiến, đóng góp tích cực, lâu dài cho Bóng đá Việt Nam.

Trong thời gian tới, rất nhiều khả năng Gordon Rimario (Thanh Hóa) và Patrik Lê Giang (Công an TP.HCM) là hai cầu thủ tiếp theo được xúc tiến nhập tịch Việt Nam.

Thực tế, HLV Kim Sang-sik đã có văn bản xác nhận, đánh giá chuyên môn với hai cầu thủ này. Nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định họ có đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Việt Nam.

Sau Nguyễn Xuân Son, HLV Kim Sang-sik đặc biệt quan tâm đến Hendrio Araujo (Hà Nội FC) và Gustavo Santos (Đà Nẵng). Bộ đôi này có những bước tiến dài trong quá trình xin quốc tịch và nhiều khả năng sẽ trở thành công dân Việt Nam trong năm 2025.

Trước mắt, đội tuyển Việt Nam sẽ đá hai trận đấu với Nepal với đội hình toàn cầu thủ bản địa khi Xuân Son chưa thể trở lại sau chấn thương.