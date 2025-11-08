  • Zalo

Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vòng 11 mới nhất

Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 mới nhất (vòng 11), chi tiết thông tin kết quả thi đấu và vị trí của Man Utd, Man City, Liverpool, Arsenal, Chelsea.

Vòng 11 giải Ngoại Hạng Anh mở màn bằng trận đấu giữa Tottenham và Man Utd.

Đội đầu bảng Arsenal chạm trán "hiện tượng" Sunderland. Dù thắng hay thua, "Pháo thủ" chắc chắn đứng đầu bảng sau vòng 11.

Tâm điểm của vòng đấu là trận "Super Sunday" giữa Manchester City và Liverpool, 2 nhà vô địch gần nhất của giải đấu.

Tottenham đấu với Man Utd trong trận đấu sớm. (Ảnh: Reuters)

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh (vòng 11)

XHĐộiTrậnBàn thắng/
bàn thua		Điểm
1Arsenal1018/325
2Man City1020/819
3Liverpool1018/1418
4Sunderland1012/818
5Bournemouth1017/1418
6Tottenham1017/817
7Chelsea1018/1117
8Man Utd1017/1617
9Crystal Palace1014/916
10Brighton1017/1515
11Aston Villa109/1015
12Brentford1014/1613
13Newcastle United1010/1112
14Everton1010/1312
15Fulham1012/1411
16Leeds United109/1711
17Burnley1012/1910
18West Ham1010/217
19Nottingham Forest107/196
20Wolves107/222

Lịch thi đấu, kết quả vòng 11 giải Ngoại Hạng Anh

NgàyGiờTrận đấu
8/1119h30Tottenham vs Man Utd
22hEverton vs Fulham
22hWest Ham vs Burnley
9/110h30Sunderland vs Arsenal
3hChelsea vs Wolves
21hAston Villa vs Bournemouth
21hBrentford vs Newcastle
21hCrystal Palace vs Brighton
21hNottingham Forest vs Leeds United
23h30Man City vs Liverpool

Thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026

Giải Ngoại Hạng Anh có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.

Top 4 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 5 tham dự Europa League.

Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng.

