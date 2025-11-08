Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vòng 11 mới nhất

Vòng 11 giải Ngoại Hạng Anh mở màn bằng trận đấu giữa Tottenham và Man Utd.
Đội đầu bảng Arsenal chạm trán "hiện tượng" Sunderland. Dù thắng hay thua, "Pháo thủ" chắc chắn đứng đầu bảng sau vòng 11.
Tâm điểm của vòng đấu là trận "Super Sunday" giữa Manchester City và Liverpool, 2 nhà vô địch gần nhất của giải đấu.
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh (vòng 11)
|XH
|Đội
|Trận
|Bàn thắng/
bàn thua
|Điểm
|1
|Arsenal
|10
|18/3
|25
|2
|Man City
|10
|20/8
|19
|3
|Liverpool
|10
|18/14
|18
|4
|Sunderland
|10
|12/8
|18
|5
|Bournemouth
|10
|17/14
|18
|6
|Tottenham
|10
|17/8
|17
|7
|Chelsea
|10
|18/11
|17
|8
|Man Utd
|10
|17/16
|17
|9
|Crystal Palace
|10
|14/9
|16
|10
|Brighton
|10
|17/15
|15
|11
|Aston Villa
|10
|9/10
|15
|12
|Brentford
|10
|14/16
|13
|13
|Newcastle United
|10
|10/11
|12
|14
|Everton
|10
|10/13
|12
|15
|Fulham
|10
|12/14
|11
|16
|Leeds United
|10
|9/17
|11
|17
|Burnley
|10
|12/19
|10
|18
|West Ham
|10
|10/21
|7
|19
|Nottingham Forest
|10
|7/19
|6
|20
|Wolves
|10
|7/22
|2
Lịch thi đấu, kết quả vòng 11 giải Ngoại Hạng Anh
|Ngày
|Giờ
|Trận đấu
|8/11
|19h30
|Tottenham vs Man Utd
|22h
|Everton vs Fulham
|22h
|West Ham vs Burnley
|9/11
|0h30
|Sunderland vs Arsenal
|3h
|Chelsea vs Wolves
|21h
|Aston Villa vs Bournemouth
|21h
|Brentford vs Newcastle
|21h
|Crystal Palace vs Brighton
|21h
|Nottingham Forest vs Leeds United
|23h30
|Man City vs Liverpool
Thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026
Giải Ngoại Hạng Anh có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.
Top 4 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 5 tham dự Europa League.
Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng.
