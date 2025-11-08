Trực tiếp bóng đá Tottenham vs Man Utd, vòng 11 giải Ngoại Hạng Anh

Nhận định Tottenham đấu với Man Utd (19h30 ngày 8/11)

Tottenham đấu với Man Utd là trận đấu tái hiện chung kết Europa League mùa trước. Hai đội bóng vẫn ở rất gần nhau trên bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh, tuy nhiên tình thế của họ có nhiều chuyển biến tích cực so với lần gặp nhau gần nhất. Cả Tottenham và Manchester United đều có cơ hội chen chân vào top 4 nếu giành chiến thắng.

Man Utd có phong độ rất tốt.

Tottenham chưa ổn định dưới thời huấn luyện viên mới Thomas Frank. Chấn thương của một số trụ cột, cộng thêm việc những tân binh đắt giá chưa thể hiện tốt như mong đợi khiến đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn về mặt lối chơi. Dù vậy, 17 điểm sau 10 vòng đấu và vị trí thứ 6 là thành tích không tồi.

Man Utd kết thúc tháng 10 mĩ mãn. Họ bằng điểm với Tottenham, có chuỗi 4 trận liên tiếp bất bại (trong đó có 3 chiến thắng). Huấn luyện viên Ruben Amorim giành giải Huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng. Bryan Mbeumo là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng của giải Ngoại Hạng Anh. Đây rõ ràng là tín hiệu tích cực nhất mà "Quỷ đỏ" có được trong vòng một năm qua.

Theo dự đoán của Soccerway, cơ hội thắng của Tottenham ở trận này là 29%. Dù phải chơi trên sân khách, tỷ lệ thắng của Man Utd được đánh giá cao hơn - 37%.

Tuy nhiên, siêu máy tính của Opta đưa ra nhận định hoàn toàn ngược lại. Tỷ lệ thắng của Tottenham và Man Utd ở trận đấu này là 47,5% - 26.4%.