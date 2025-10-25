Thống kê Man Utd đấu với Brighton khiến cổ động viên 'Quỷ đỏ' lo lắng

(VTC News) -

Trận Man Utd đấu với Brighton thuộc vòng 9 giải Ngoại Hạng Anh diễn ra lúc 23h30 hôm nay 25/10. "Quỷ đỏ" vừa thắng Liverpool ngay trên sân khách nhưng trận gặp Brighton vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với thầy trò huấn luyện viên Ruben Amorim.

Nhận định Man Utd đấu với Brighton

Siêu máy tính của Opta nhận định cơ hội thắng của Man Utd là 37,7%, trong khi Brighton đạt 35,9%. Soccerway dự đoán tỷ lệ thắng của Man Utd và Brighton là 43%-29%. Những con số chênh lệch không lớn cho thấy đây nhiều khả năng là trận đấu khó khăn đối với Man Utd dù họ được thi đấu trên sân nhà.

Đội chủ sân Old Trafford bước vào vòng đấu này với vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Họ giành được 13 điểm, ghi 11 bàn và thủng lưới 12 lần.

Man Utd vừa đánh bại Liverpool ở vòng 8.

Tín hiệu tích cực xuất hiện khi Man Utd giành 3 chiến thắng trong 4 vòng đấu gần nhất để vươn lên nửa trên của bảng xếp hạng giải ngoại hạng anh. Man Utd vẫn nằm trong nhóm những đội tạo ra nhiều cơ hội nhất giải đấu.

Những pha phản công ở tốc độ cao là "vũ khí" nguy hiểm nhất của đội bóng này. Man Utd ưa thích thế trận phản công.

Brighton đứng ngay sau Man Utd trên bảng xếp hạng. Đội khách chỉ kém "Quỷ đỏ" 1 điểm với số bàn thắng và bàn thua tương đương đối thủ (12 và 11). Cầu thủ ghi bàn tốt nhất trong đội hình Brighton là người cũ của Man Utd - Danny Welbeck (4 bàn thắng).

Phong độ của Brighton không tồi với 5 trận liên tiếp bất bại và chỉ thua 1 lần trong 8 trận gần nhất tính trên mọi đấu trường.

Thống kê đáng chú ý

Man Utd chỉ giành được 1 chiến thắng trong 7 lần đối đầu gần nhất với Brighton tại giải Ngoại Hạng Anh. "Quỷ đỏ" thua cả 6 trận còn lại.

Trong 3 trận gặp Man Utd trên sân Old Trafford tính từ năm 2022 đến nay, Brighton đều ghi ít nhất 2 bàn thắng.

Brighton thắng trong mọi trận đấu mà họ ghi bàn vào lưới Man Utd (6 lần).

Man Utd chỉ có một lần ghi được nhiều hơn 1 bàn vào lưới Brighton trong 8 trận đối đầu gần nhất giữa 2 đội.

Brighton là đội nhận nhiều thẻ vàng nhất giải đấu (22).

Man Utd nằm trong top 3 đội sút nhiều nhất giải (122 lần, trung bình 15,2 lần mỗi trận).

Dự đoán tỷ số: Man Utd 1-2 Brighton.