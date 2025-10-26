Man Utd đạt thành tích chưa từng có dưới thời HLV Amorim

(VTC News) -

Từng thua Brighton trên sân Old Trafford trong 3 mùa giải gần nhất, Man Utd không để điều đó lặp lại trong trận đấu diễn ra đêm 25/10. Trong khi đối thủ chơi bóng ở chất lượng rất thấp, "Quỷ đỏ" tiếp nối phong độ tốt để giành chiến thắng đầy thuyết phục.

Brighton chỉ chơi tốt trong khoảng 10 phút đầu trận rồi sa sút khó hiểu. Các cầu thủ đội khách liên tục xử lý bóng hỏng kể cả khi không bị đối thủ áp sát. Phần lớn các tình huống Man Utd ghi bàn đều xuất phát từ những pha xử lý lóng ngóng của Brighton trước vòng cấm.

Man Utd thắng 3 trận liên tiếp lần đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Ruben Amorim. (Ảnh: Manchester United)

Man Utd chỉ đạt tỷ lệ kiểm soát bóng 42% trong hiệp một nhưng vẫn là đội chơi hay hơn, do đối thủ quá kém. Matheus Cunha và Casemiro lần lượt ghi 2 bàn từ những cú sút xa. Trong khi đó, các pha tấn công của Brighton không gây ra khó khăn cho thủ môn Senne Lammens.

Tình hình không thay đổi trong phần lớn thời gian của hiệp 2. Man Utd không cần áp đảo và tân công dồn dập nhưng vẫn có thế trận dễ dàng khi đối thủ của họ chơi bóng với chất lượng thấp. Bryan Mbeumo nâng tỷ số lên 3-1.

Danny Welbeck - người cũ của Man Utd - thắp hy vọng cho Brighton bằng cú sút phạt thành bàn. Man Utd khiến các cổ động viên lo lắng trong thời gian bù giờ khi để Charalampos Kostoulas rút ngắn tỷ số còn 2-3. Tuy nhiên, ở phút cuối, Mbeumo ghi bàn ấn định chiến thắng 4-2 cho đội chủ nhà.

Mbeumo ghi cú đúp bàn thắng. (Ảnh: Reuters)

Man Utd tạm vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng, điều chưa từng xảy ra dưới thời huấn luyện viên Ruben Amorim. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nhậm chức, Man Utd thắng 3 trận liên tiếp tại giải Ngoại Hạng Anh.

Đội hình Man Utd đấu với Brighton

Man Utd: Senne Lammens (31), Leny Yoro (15), Matthijs de Ligt (4), Luke Shaw (23), Amad Diallo (16), Casemiro (18), Bruno Fernandes (8), Diogo Dalot (2), Bryan Mbeumo (19), Benjamin Sesko (30), Matheus Cunha (10).

Brighton: Bart Verbruggen (1), Mats Wieffer (27), Jan Paul van Hecke (6), Lewis Dunk (5), Ferdi Kadioglu (24), Carlos Baleba (17), Yasin Ayari (26), Yankuba Minteh (11), Georginio Rutter (10), Maxim de Cuyper (29), Danny Welbeck (18).

Man Utd 4-2 Brighton Cunha 24' Casemiro 34' Mbeumo 61' 74' Welbeck 90+2' Kostoulas Mbeumo 90+7'