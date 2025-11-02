  • Zalo

Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vòng 10

Bóng đá AnhChủ Nhật, 02/11/2025 08:15:00 +07:00
Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 mới nhất (vòng 10), chi tiết thông tin kết quả thi đấu và vị trí của Man Utd, Man City, Liverpool, Arsenal, Chelsea.

Arsenal tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh sau vòng 10 khi giành chiến thắng 2-0 trên sân của Burnley. Man Utd không thể có trận thắng thứ tư liên tiếp. "Quỷ đỏ" vất vả cầm hòa Nottingham Forest với tỷ số 2-2.

Man Utd hòa Nottingham Forest.

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh (vòng 10)

XHĐộiTrậnBàn thắng/
bàn thua		Điểm
1Arsenal1018/325
2Bournemouth916/1118
3Liverpool1018/1418
4Sunderland911/717
5Tottenham1017/817
6Chelsea1018/1117
7Man Utd1017/1617
8Crystal Palace1014/916
9Man City917/716
10Brighton1017/1515
11Aston Villa109/1015
12Brentford1014/1613
13Newcastle United99/812
14Fulham1012/1411
15Everton99/1211
16Leeds United109/1711
17Burnley1012/1910
18Nottingham Forest107/196
19West Ham97/204
20Wolves107/222

Lịch thi đấu, kết quả vòng 10 giải Ngoại Hạng Anh

NgàyGiờTrận đấu
1/1122hNottingham Forest 2-2 Man Utd
21hBurnley 0-2 Arsenal
21hCrystal Palace 2-0 Brentford
22hFulham 3-0 Wolves
22hBrighton 3-0 Leeds United
2/110h30Tottenham 0-1 Chelsea
3hLiverpool 2-0 Aston Villa
21hWest Ham vs Newcastle
23h30Man City vs Bournemouth
4/113hSunderland vs Everton

Thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026

Giải Ngoại Hạng Anh có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.

Top 4 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 5 tham dự Europa League.

Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng.

