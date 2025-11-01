Mbeumo từ chối 4 CLB để đến MU

Mbeumo gia nhập sân Old Trafford với mức phí 70 triệu bảng và đang góp công lớn vào sự hồi sinh mạnh mẽ của đội bóng dưới thời HLV Ruben Amorim. Theo tiết lộ từ CentreDevils, trang tin thân cận với MU, Mbeumo trở thành mục tiêu săn đón của hàng loạt CLB tại Anh sau khi ghi 20 bàn thắng và 7 kiến tạo cho Brentford ở mùa giải 2024/25.

Mbeumo tỏa sáng tại MU. (Ảnh: Reuters)

Tottenham là một trong bốn đội bóng muốn chiêu mộ Mbeumo. HLV Thomas Frank, HLV cũ của Brentford, rất mong muốn tái hợp với cậu học trò cũ tại đội bóng mới. Ngoài ra, Arsenal, Liverpool và Newcastle cũng bày tỏ sự quan tâm tới ngôi sao tấn công người Cameroon.

Tuy nhiên, Mbeumo khẳng định chỉ muốn gia nhập MU. Sau nhiều buổi trao đổi trực tuyến với HLV Ruben Amorim, anh bị thuyết phục bởi tầm nhìn và kế hoạch phát triển của chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Nguồn tin trên cũng cho biết, Mbeumo thông báo mong muốn gia nhập MU từ ngày 1/6, nhưng phải chờ đến 21/7 mới chính thức ký hợp đồng 5 năm với “Quỷ đỏ”.

Huyền thoại Wayne Rooney của MU nhận định Mbeumo là “tân binh hay nhất của CLB mùa này”. Từ đầu mùa, tuyển thủ Cameroon ghi 5 bàn thắng và 1 kiến tạo sau 10 trận trên mọi đấu trường cho đội chủ sân Old Trafford.