Cận cảnh tuyển thủ Việt Nam ghi bàn giúp đội bóng bất bại nối dài kỷ lục

V.LeagueThứ Tư, 05/11/2025 22:16:09 +07:00Google News
(VTC News) -

Câu lạc bộ Ninh Bình củng cố vị trí đầu bảng xếp hạng và nối dài kỷ lục bất bại sau khi giành chiến thắng trước Sông Lam Nghệ An ở vòng 10 V.League.

Highlight Ninh Bình 1-0 Sông Lam Nghệ An

Đội bóng đang chật vật ở nhóm cuối bảng xếp hạng là Sông Lam Nghệ An gây ra nhiều khó khăn cho Ninh Bình. Phải đến cuối trận, CLB đang đứng đầu bảng xếp hạng V.League với thành tích bất bại kéo dài từ giải Hạng Nhất mùa trước mới có bàn thắng. Phạm Gia Hưng - tiền đạo được HLV Kim Sang-sik gọi lên đội tuyển Việt Nam trong 2 đợt tập trung gần nhất - ghi bàn duy nhất mang về 3 điểm cho Ninh Bình.

Tiểu Minh
