Bảng xếp hạng giải Hạng Nhất 2025-2026 vòng 6

Đội đầu bảng Khánh Hòa ra sân đầu tiên ở vòng 6 giải Hạng Nhất Quốc gia. Trước đối thủ không được đánh giá cao là CLB Phú Thọ, đội bóng đến từ khu vực Nam Trung Bộ được kỳ vọng giành 3 điểm để giữ vị trí số 1.

Đối thủ cạnh tranh ngôi đầu của Khánh Hòa là TP.HCM và Đồng Nai đều thi đấu trên sân khách ở vòng này.

Đồng Nai chạm trán Thanh Niên TP.HCM ở vòng 6 giải Hạng Nhất.

Bảng xếp hạng giải Hạng Nhất (vòng 6)

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 Khánh Hòa 5 9 - 2 12 2 TP.HCM 5 11 - 4 11 3 Đồng Nai 5 9 - 4 11 4 Bắc Ninh 5 7 - 4 9 5 Quảng Ninh 5 5 - 4 9 6 Quy Nhơn United 5 11 - 9 7 7 Trẻ PVF CAND 5 8 - 8 7 8 Phú Thọ 5 7 - 10 5 9 ĐH Văn Hiến 5 3 - 8 4 10 Long An 5 3 - 9 3 11 Đồng Tháp 5 2 - 5 2 12 Thanh niên TP.HCM 5 5 - 13 2

Lịch thi đấu, kết quả vòng 6 giải Hạng Nhất

Ngày Giờ Trận đấu 1/11 18h Phú Thọ vs Khánh Hòa 1/11 18h Trẻ PVF CAND vs Đồng Tháp 2/11 16h Bắc Ninh vs Đại học Văn Hiến 2/11 17h Quảng Ninh vs Long An 3/11 18h Quy Nhơn United vs TP.HCM 3/11 18h Thanh niên TP.HCM vs Đồng Nai

Thể thức giải Hạng Nhất 2025 - 2026

Giải Hạng Nhất (V.League 2) có 12 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự xếp hạng tạm thời sau vòng đấu được tính theo các chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, tổng số bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, khi kết thúc mùa giải (tất cả các đội đã thi đấu đủ 2 lượt với nhau), thứ tự xếp hạng của các đội bằng điểm được phân định bằng thành tích đối đầu.

Do câu lạc bộ Hòa Bình bỏ giải, ban tổ chức buộc phải điều chỉnh cơ cấu suất lên hạng, xuống hạng nhằm đảm bảo quy hoạch số lượng đội bóng ở mùa giải sau. Theo đó, chỉ đội vô địch có suất lên hạng trực tiếp. Đội á quân phải thi đấu trận play-off với CLB đứng áp chót của V.League để tranh suất dự giải đấu hạng cao nhất. Đội cuối bảng xuống chơi ở giải Hạng Nhì mùa sau.

