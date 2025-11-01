  • Zalo

Bảng xếp hạng giải Hạng Nhất 2025-2026 vòng 6

Đầy đủ bảng xếp hạng giải Hạng Nhất 2025-2026 mới nhất (vòng 6), chi tiết thông tin kết quả thi đấu và vị trí của các đội bóng.

Đội đầu bảng Khánh Hòa ra sân đầu tiên ở vòng 6 giải Hạng Nhất Quốc gia. Trước đối thủ không được đánh giá cao là CLB Phú Thọ, đội bóng đến từ khu vực Nam Trung Bộ được kỳ vọng giành 3 điểm để giữ vị trí số 1.

Đối thủ cạnh tranh ngôi đầu của Khánh Hòa là TP.HCM và Đồng Nai đều thi đấu trên sân khách ở vòng này.

Đồng Nai chạm trán Thanh Niên TP.HCM ở vòng 6 giải Hạng Nhất.

Bảng xếp hạng giải Hạng Nhất (vòng 6)

XHĐộiTrậnBàn thắng/
bàn thua		Điểm
1Khánh Hòa59 - 212
2TP.HCM511 - 411
3Đồng Nai59 - 411
4Bắc Ninh57 - 49
5Quảng Ninh55 - 49
6Quy Nhơn United511 - 97
7Trẻ PVF CAND58 - 87
8Phú Thọ57 - 105
9ĐH Văn Hiến53 - 84
10Long An53 - 93
11Đồng Tháp52 - 52
12Thanh niên TP.HCM55 - 132

Lịch thi đấu, kết quả vòng 6 giải Hạng Nhất

NgàyGiờTrận đấu
1/1118hPhú Thọ vs Khánh Hòa
1/1118hTrẻ PVF CAND vs Đồng Tháp
2/1116hBắc Ninh vs Đại học Văn Hiến
2/1117hQuảng Ninh vs Long An
3/1118hQuy Nhơn United vs TP.HCM
3/1118hThanh niên TP.HCM vs Đồng Nai

Thể thức giải Hạng Nhất 2025 - 2026

Giải Hạng Nhất (V.League 2) có 12 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự xếp hạng tạm thời sau vòng đấu được tính theo các chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, tổng số bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, khi kết thúc mùa giải (tất cả các đội đã thi đấu đủ 2 lượt với nhau), thứ tự xếp hạng của các đội bằng điểm được phân định bằng thành tích đối đầu.

Do câu lạc bộ Hòa Bình bỏ giải, ban tổ chức buộc phải điều chỉnh cơ cấu suất lên hạng, xuống hạng nhằm đảm bảo quy hoạch số lượng đội bóng ở mùa giải sau. Theo đó, chỉ đội vô địch có suất lên hạng trực tiếp. Đội á quân phải thi đấu trận play-off với CLB đứng áp chót của V.League để tranh suất dự giải đấu hạng cao nhất. Đội cuối bảng xuống chơi ở giải Hạng Nhì mùa sau.

Xem Gold Star V.League 2-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn.

