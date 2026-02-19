Mazda3 thống trị phân khúc sedan cỡ C tại Việt Nam đầu năm 2026

(VTC News) -

Thị trường ô tô Việt Nam giai đoạn đầu năm 2026 chứng kiến sự phân hóa rõ rệt trong phân khúc xe gầm thấp hạng C. Theo báo cáo bán hàng mới nhất, Mazda3 tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu với lượng xe bàn giao đến tay khách hàng cao gấp nhiều lần các mẫu xe xếp sau.

Biểu đồ doanh số các dòng xe sedan cỡ C tại thị trường Việt Nam trong tháng 1/2026 (Nguồn: VAMA, Hyundai Thành Công).

Trong khi hầu hết các đối thủ cùng phân khúc ghi nhận mức tăng trưởng chậm hoặc sụt giảm, mẫu xe Nhật Bản vẫn giữ vững phong độ nhờ thiết kế trung tính và dải trang bị công nghệ phù hợp với thị hiếu người dùng đô thị.

Ngôn ngữ thiết kế Kodo tinh tế là một trong những yếu tố giúp Mazda3 giữ vững sức hút.

Từ năm 2026, các dòng xe như Morning, K3, K5 và Soluto không còn được đơn vị phân phối công bố số liệu bán hàng chi tiết. Thay vào đó, Thaco thực hiện gộp chung nhóm sản phẩm này vào danh mục "xe khác".

Trong báo cáo gần nhất của tháng 1/2026, toàn bộ nhóm "xe khác" của thương hiệu Kia đạt tổng doanh số 257 chiếc. Sự thay đổi trong phương thức thống kê này khiến việc đối chiếu dữ liệu riêng biệt của mẫu Kia K3 so với mức 193 xe ghi nhận vào tháng 12/2025 không còn được thực hiện.

Những đại diện khác như Toyota Corolla Altis hay Honda Civic chủ yếu duy trì lượng khách hàng trung thành, chưa tạo ra được sự bứt phá đáng kể về mặt doanh số trong tháng đầu năm.

Sự sụt giảm thị phần của các dòng xe gầm thấp cỡ trung được cho là hệ quả của làn sóng chuyển dịch sang các dòng xe đa dụng gầm cao (SUV/MPV) đang diễn ra mạnh mẽ.

Ưu thế của Mazda3 đến từ chiến lược giá bán linh hoạt và khả năng cung ứng hàng hóa ổn định. Việc duy trì được sức hút trong bối cảnh thị trường sedan đang bị thu hẹp cho thấy mẫu xe này vẫn là lựa chọn ưu tiên ở nhóm khách hàng chú trọng sự tinh tế và trải nghiệm lái truyền thống.

Dự báo trong những quý tiếp theo của năm 2026, phân khúc sedan cỡ C sẽ còn đối mặt với nhiều áp lực cạnh tranh khi các dòng xe điện, xe hybrid bắt đầu tham gia sâu hơn vào phân khúc này.