Bảng giá xe máy Vespa mới nhất tháng 10/2025

Thứ Sáu, 10/10/2025 13:51:00 +07:00

(VTC News) - Bảng giá xe máy Vespa mới nhất tháng 10/2025 tại các đại lý trên cả nước sẽ được cập nhật chi tiết trong bài viết dưới đây.

Theo ghi nhận, xe tay ga Vespa trong tháng 10/2025 vẫn bán ra thị trường với 5 mẫu xe: Vespa GTS, Vespa GTV, Vespa Sprint, Vespa Primavera và Vespa 946 Snake. Đi cùng đó có nhiều phiên bản và tùy chọn màu sắc khác nhau.

Giá niêm yết của xe máy Vespa trong tháng 10 này không có sự điều chỉnh mới nào so với tháng 9/2025. Hiện giá bán vẫn dao động trong khoảng từ 80 - 460 triệu đồng/xe, cụ thể:

- Giá xe Vespa Sprint với 7 phiên bản tiếp tục dao động trong khoảng từ 85,9 - 119,8 triệu đồng.

- Giá xe Vespa Primavera với 3 phiên bản đang được dao động trong khoảng từ 80 - 84,2 triệu đồng.

- Giá xe Vespa GTS với 3 phiên bản vẫn được duy trì trong khoảng từ 126,5 - 158,6 triệu đồng.

- Giá xe Vespa GTV với 2 phiên bản được giữ nguyên giá trong khoảng từ 159,8 - 163,8 triệu đồng.

- Tương tự, giá xe Vespa 946 Snake cũng đang duy trì ở mức giá 460 triệu đồng.

Vespa GTS Super Sport 150. (Ảnh: Vespa)

Vespa là thương hiệu xe tay ga cao cấp từ Ý, thuộc tập đoàn Piaggio có bề dày lịch sử lâu đời và được yêu mến trên toàn thế giới. Xe sở hữu phong cách Ý thanh lịch, độc đáo mang tính biểu tượng giữa sự cổ điển và hiện đại mang đến vẻ đẹp sang trọng, đẳng cấp và quyền quý.

Xe Vespa còn được biết đến với chất lượng cực ấn tượng với khối động cơ mạnh mẽ, các chi tiết gia công tỉ mỉ, sử dụng vật liệu tốt, đảm bảo độ bền và còn được trang bị các tính năng hiện đại như hệ thống phanh ABS, chìa khóa thông minh... Do đó, sở hữu một chiếc Vespa không chỉ là phương tiện di chuyển mà nó còn là cách thể hiện phong cách cá nhân, là một phần của lối sống.

Tại các đại lý, giá xe máy Vespa trong tháng 10/2025 tiếp tục ổn định. Giá thực tế với giá niêm yết đang chênh lệch khoảng 0,1 - 0,2 triệu đồng/xe, mức giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với xe Vespa Sprint S 125.

Bảng giá xe máy Vespa mới nhất tháng 10/2025 (Nguồn: Vespa)

Bảng giá xe Vespa mới nhất tháng 10/2025 (ĐVT: triệu đồng)
Phiên bảnMàu sắcGiá niêm yếtGiá đại lýChênh lệch
Vespa Sprint 125Vàng85,9860,1
Đỏ85,9860,1
Vespa Sprint S 125Trắng88,288-0,2
Xanh88,288-0,2
Xám88,288-0,2
Đen88,288-0,2
Vespa Sprint S 150Xám1041040
Trắng1041040
Xanh1041040
Đen1041040
Vespa Sprint Tech 125Xám103,8103,80
Đen103,8103,80
Vespa Sprint Tech 150Xám119,8119,80
Đen119,8119,80
Vespa Sprint Officina 8 150Xanh1101100
Vespa Sprint Officina 8 125Xanh92,292,20
Vespa Primavera 125Trắng80800
Đỏ80800
Vespa Primavera S 125Xanh82,482,40
Trắng82,482,40
Xanh82,482,40
Vespa Primavera RED 125Đỏ84,284,20
Vespa GTS Classic 150Be126,5126,50
Đen126,5126,50
Vespa GTS Super Sport 150Trắng1371370
Xanh1371370
Xám1371370
Đen1371370
Vespa GTS SuperTech 300Xám158,6158,60
Xanh158,6158,60
Vespa GTV 300Be159,8159,80
Trắng159,8159,80
Xanh159,8159,80
Vespa GTV Officina 300Xanh163,8163,80
Vespa 946 Snake 150Xanh nhạt4604600

Lưu ý: Giá xe mang tính chất tham khảo, đã gồm phí VAT, nhưng chưa bao gồm phí biển số xe, phí bảo hiểm và phí trước bạ. Đặc biệt, giá xe máy có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm của đại lý Vespa và khu vực bán xe.

Văn Hải
