Bảng giá xe máy Vario mới nhất tháng 9/2025

Trong tháng 9/2025, xe tay ga Vario của Honda vẫn bán ra thị trường 2 mẫu xe: Vario 125 và Vario 160, kèm theo đó có nhiều phiên bản và tùy chọn màu sắc khác nhau.

Giá niêm yết của xe Honda Vario trong tháng 9 này không có sự thay đổi mới nào so với tháng 8/2025, cụ thể như sau:

- Mẫu xe Vario 160: Bản tiêu chuẩn đang bán với giá 51.990.000 đồng, bản cao cấp đang bán với giá 52.490.000 đồng, bản đặc biệt đang bán với giá 55.990.000 đồng và bản thể thao đang bán với giá 56.490.000 đồng.

- Tương tự, mẫu xe Vario 125: Bản đặc biệt vẫn được bán ở mức 40.735.637 đồng và bản thể thao vẫn được bán ở mức 41.226.545 đồng.

Honda Vario 160 phiên bản cao cấp. (Ảnh: Honda)

Xe tay ga Vario của Honda không chỉ sở hữu diện mạo cá tính, trẻ trung, năng động mà còn có khối động cơ hiệu suất cao, cho khả năng vận hành bền bỉ. Hơn nữa, xe còn nổi bật với khả năng tiết kiệm xăng vượt trội, giúp người dùng có thể tiết kiệm được chi phí vận hành.

Tại các đại lý, giá xe máy Vario trong tháng 9/2025 tiếp tục ổn định. Hiện giá bán thực tế đang cao hơn giá niêm yết của hãng khoảng 1.310.000 - 5.164.363 đồng/xe, mức giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với Vario 125 bản đặc biệt.

Bảng giá xe Vario mới nhất tháng 9/2025 (ĐVT: đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Vario 160 phiên bản tiêu chuẩn Đen bạc 51.990.000 53.600.000 1.310.000 Vario 160 phiên bản cao cấp Xanh đen bạc 52.490.000 54.100.000 1.610.000 Vario 160 phiên bản đặc biệt Đỏ đen bạc 55.990.000 57.700.000 1.710.000 Vario 160 phiên bản thể thao Xám đen bạc 56.490.000 58.200.000 1.710.000 Vario 125 phiên bản đặc biệt Đen 40.735.637 45.900.000 5.164.363 Đỏ đen 40.735.637 45.900.000 5.164.363 Vario 125 phiên bản thể thao Xanh đen 41.226.545 46.300.000 5.073.455

Lưu ý: Giá xe mang tính chất tham khảo, đã bao gồm phí VAT, phí ra biển số xe, phí trước bạ và phí bảo hiểm. Đặc biệt, giá xe máy cũng có thể thay đổi tùy vào từng thời điểm của đại lý Honda và các khu vực bán xe.