Xe số Sirius trong tháng 9/2025 bán ra thị trường với 9 phiên bản: RC vành đúc màu mới, phanh đĩa màu mới, phanh đĩa màu mới 2025, phanh đĩa, phanh cơ màu mới, phanh cơ màu mới 2025, phanh cơ, vành đúc và RC vành đúc màu mới 2025, đi cùng với nhiều tùy chọn màu sắc khác nhau.
So với tháng 8, giá niêm yết xe Yamaha Sirius trong tháng 9 không có sự thay đổi nào, cụ thể: Sirius phanh cơ đang bán với giá 18.949.000 đồng, Sirius phanh đĩa đang bán với giá 20.913.000 đồng và Sirius vành đúc đang bán với giá 21.895.000 đồng.
- Sirius phanh cơ màu mới vẫn bán với mức giá 19.048.000 đồng, Sirius phanh đĩa màu mới vẫn được bán với mức giá 21.011.000 đồng và Sirius RC vành đúc màu mới vẫn được bán với mức giá 21.993.000 đồng.
- Tương tự, Sirius phanh cơ màu mới 2025 có giá bán 19.146.000 đồng, Sirius phanh đĩa màu mới 2025 có giá bán 21.306.000 đồng và Sirius RC vành đúc màu mới 2025 có giá bán 22.190.000 đồng.
Yamaha Sirius là mẫu xe số giá rẻ sở hữu lối thiết kế nhỏ gọn, trẻ trung với nhiều đường nét sắc sảo mang đến sự cá tính riêng cho người lái. Hơn nữa, xe số Sirius còn được hãng trang bị khối động cơ vượt trội, mang tính tiện lợi cao và có khả năng tiết kiệm xăng hiệu quả nên được đông đảo người dùng yêu thích và lựa chọn.
Sau khi khảo sát, giá xe máy Sirius tại các đại lý trong tháng 9/2025 nhìn chung vẫn ổn định, riêng các phiên bản Sirius phanh cơ màu mới, Sirius phanh đĩa màu mới và Sirius RC vành đúc màu mới giảm xuống khoảng 3.000.000 - 3.500.000 đồng/xe.
Bảng giá xe máy Sirius mới nhất tháng 9/2025 (Nguồn: Yamaha)
|Bảng giá xe Sirius mới nhất tháng 9/2025 (ĐVT: đồng)
|Phiên bản
|Màu sắc
|Giá niêm yết
|Giá đại lý
|Chênh lệch
|Phiên bản phanh cơ
|Đỏ đen
|18.949.000
|21.500.000
|2.551.000
|Xám đen
|18.949.000
|21.500.000
|2.551.000
|Đen
|18.949.000
|21.500.000
|2.551.000
|Phiên bản phanh đĩa
|Xám đen
|20.913.000
|25.000.000
|4.087.000
|Đỏ đen
|20.913.000
|25.000.000
|4.087.000
|Đen
|20.913.000
|25.000.000
|4.087.000
|Trắng xanh
|20.913.000
|25.000.000
|4.087.000
|Phiên bản vành đúc
|Xanh xám đen
|21.895.000
|25.500.000
|3.605.000
|Xám ánh xanh bạc đen
|21.895.000
|25.500.000
|3.605.000
|Xám vàng đen
|21.895.000
|25.500.000
|3.605.000
|Đen bạc
|21.895.000
|25.500.000
|3.605.000
|Phiên bản phanh cơ màu mới
|Đỏ đen
|19.048.000
|21.500.000
|2.452.000
|Trắng xanh
|19.048.000
|21.500.000
|2.452.000
|Xám đen
|19.048.000
|21.500.000
|2.452.000
|Đen xám ánh vàng
|19.048.000
|21.500.000
|2.452.000
|Phiên bản phanh đĩa màu mới
|Đỏ đen
|21.011.000
|23.000.000
|1.989.000
|Trắng xanh
|21.011.000
|23.000.000
|1.989.000
|Xám đen
|21.011.000
|23.000.000
|1.989.000
|Đen xám ánh vàng
|21.011.000
|23.000.000
|1.989.000
|Phiên bản RC vành đúc màu mới
|Đen
|21.993.000
|24.000.000
|2.007.000
|Xám xanh
|21.993.000
|24.000.000
|2.007.000
|Xanh đen
|21.993.000
|24.000.000
|2.007.000
|Đỏ đen
|21.993.000
|24.000.000
|2.007.000
|Phiên bản phanh cơ màu mới 2025
|Đỏ đen
|19.146.000
|22.000.000
|2.854.000
|Trắng đen
|19.146.000
|22.000.000
|2.854.000
|Đen xám
|19.146.000
|22.000.000
|2.854.000
|Xanh đen
|19.146.000
|22.000.000
|2.854.000
|Phiên bản phanh đĩa màu mới 2025
|Đỏ đen
|21.306.000
|24.500.000
|3.194.000
|Trắng đen
|21.306.000
|24.500.000
|3.194.000
|Xám đen
|21.306.000
|24.500.000
|3.194.000
|Xanh đen
|21.306.000
|24.500.000
|3.194.000
|Phiên bản RC vành đúc màu mới 2025
|Đen
|22.190.000
|26.000.000
|3.810.000
|Xám đỏ
|22.190.000
|26.000.000
|3.810.000
|Xanh xám đen
|22.190.000
|26.000.000
|3.810.000
|Vàng xám đen
|22.190.000
|26.000.000
|3.810.000
Lưu ý: Giá xe mang tính tham khảo, đã gồm phí VAT, nhưng chưa bao gồm phí ra biển số, phí bảo hiểm và phí trước bạ. Đặc biệt, giá xe máy cũng có thể thay đổi tùy vào thời điểm của mỗi đại lý Yamaha và khu vực bán xe.
Bình luận