  • Zalo

Bảng giá xe máy Sirius mới nhất tháng 9/2025

Thị trườngThứ Tư, 17/09/2025 15:17:00 +07:00Google News

(VTC News) - Bảng giá xe máy Sirius mới nhất tháng 9/2025 tại các đại lý trên cả nước sẽ được cập nhật chi tiết trong bài viết dưới đây.

Xe số Sirius trong tháng 9/2025 bán ra thị trường với 9 phiên bản: RC vành đúc màu mới, phanh đĩa màu mới, phanh đĩa màu mới 2025, phanh đĩa, phanh cơ màu mới, phanh cơ màu mới 2025, phanh cơ, vành đúc và RC vành đúc màu mới 2025, đi cùng với nhiều tùy chọn màu sắc khác nhau.

So với tháng 8, giá niêm yết xe Yamaha Sirius trong tháng 9 không có sự thay đổi nào, cụ thể: Sirius phanh cơ đang bán với giá 18.949.000 đồng, Sirius phanh đĩa đang bán với giá 20.913.000 đồng và Sirius vành đúc đang bán với giá 21.895.000 đồng.

- Sirius phanh cơ màu mới vẫn bán với mức giá 19.048.000 đồng, Sirius phanh đĩa màu mới vẫn được bán với mức giá 21.011.000 đồng và Sirius RC vành đúc màu mới vẫn được bán với mức giá 21.993.000 đồng.

- Tương tự, Sirius phanh cơ màu mới 2025 có giá bán 19.146.000 đồng, Sirius phanh đĩa màu mới 2025 có giá bán 21.306.000 đồng và Sirius RC vành đúc màu mới 2025 có giá bán 22.190.000 đồng.

Sirius phiên bản RC vành đúc. (Ảnh: Yamaha)

Sirius phiên bản RC vành đúc. (Ảnh: Yamaha)

Yamaha Sirius là mẫu xe số giá rẻ sở hữu lối thiết kế nhỏ gọn, trẻ trung với nhiều đường nét sắc sảo mang đến sự cá tính riêng cho người lái. Hơn nữa, xe số Sirius còn được hãng trang bị khối động cơ vượt trội, mang tính tiện lợi cao và có khả năng tiết kiệm xăng hiệu quả nên được đông đảo người dùng yêu thích và lựa chọn.

Sau khi khảo sát, giá xe máy Sirius tại các đại lý trong tháng 9/2025 nhìn chung vẫn ổn định, riêng các phiên bản Sirius phanh cơ màu mới, Sirius phanh đĩa màu mới và Sirius RC vành đúc màu mới giảm xuống khoảng 3.000.000 - 3.500.000 đồng/xe.

Bảng giá xe máy Sirius mới nhất tháng 9/2025 (Nguồn: Yamaha)

Bảng giá xe Sirius mới nhất tháng 9/2025 (ĐVT: đồng)
Phiên bảnMàu sắcGiá niêm yếtGiá đại lýChênh lệch
Phiên bản phanh cơĐỏ đen18.949.00021.500.0002.551.000
Xám đen18.949.00021.500.0002.551.000
Đen18.949.00021.500.0002.551.000
Phiên bản phanh đĩaXám đen20.913.00025.000.0004.087.000
Đỏ đen20.913.00025.000.0004.087.000
Đen20.913.00025.000.0004.087.000
Trắng xanh20.913.00025.000.0004.087.000
Phiên bản vành đúcXanh xám đen21.895.00025.500.0003.605.000
Xám ánh xanh bạc đen21.895.00025.500.0003.605.000
Xám vàng đen21.895.00025.500.0003.605.000
Đen bạc21.895.00025.500.0003.605.000
Phiên bản phanh cơ màu mớiĐỏ đen19.048.00021.500.0002.452.000
Trắng xanh19.048.00021.500.0002.452.000
Xám đen19.048.00021.500.0002.452.000
Đen xám ánh vàng19.048.00021.500.0002.452.000
Phiên bản phanh đĩa màu mớiĐỏ đen21.011.00023.000.0001.989.000
Trắng xanh21.011.00023.000.0001.989.000
Xám đen21.011.00023.000.0001.989.000
Đen xám ánh vàng21.011.00023.000.0001.989.000
Phiên bản RC vành đúc màu mớiĐen21.993.00024.000.0002.007.000
Xám xanh21.993.00024.000.0002.007.000
Xanh đen21.993.00024.000.0002.007.000
Đỏ đen21.993.00024.000.0002.007.000
Phiên bản phanh cơ màu mới 2025Đỏ đen19.146.00022.000.0002.854.000
Trắng đen19.146.00022.000.0002.854.000
Đen xám19.146.00022.000.0002.854.000
Xanh đen19.146.00022.000.0002.854.000
Phiên bản phanh đĩa màu mới 2025Đỏ đen21.306.00024.500.0003.194.000
Trắng đen21.306.00024.500.0003.194.000
Xám đen21.306.00024.500.0003.194.000
Xanh đen21.306.00024.500.0003.194.000
Phiên bản RC vành đúc màu mới 2025Đen22.190.00026.000.0003.810.000
Xám đỏ22.190.00026.000.0003.810.000
Xanh xám đen22.190.00026.000.0003.810.000
Vàng xám đen22.190.00026.000.0003.810.000

Lưu ý: Giá xe mang tính tham khảo, đã gồm phí VAT, nhưng chưa bao gồm phí ra biển số, phí bảo hiểm và phí trước bạ. Đặc biệt, giá xe máy cũng có thể thay đổi tùy vào thời điểm của mỗi đại lý Yamaha và khu vực bán xe.

Đọc thêm
Văn Hải(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn