Bảng giá xe máy Honda Wave Alpha mới nhất tháng 9/2025

(VTC News) - Bảng giá xe máy Honda Wave Alpha mới nhất tháng 9/2025 tại các đại lý trên cả nước sẽ được cập nhật chi tiết ở bài viết dưới đây.

Theo ghi nhận, xe số Wave Alpha trong tháng 9 vẫn được bán ra thị trường với 3 phiên bản: Tiêu chuẩn, đặc biệt và cổ điển. Đi kèm theo các phiên bản có 6 tùy chọn màu sắc khác nhau: Đỏ, xám, đen nhám, xanh, trắng và xám trắng.

Giá niêm yết của xe Honda Wave Alpha trong tháng 9 không có sự điều chỉnh nào so với tháng 8, cụ thể: Phiên bản tiêu chuẩn đang được bán với giá 17.859.273 đồng, phiên bản đặc biệt giá 18.742.909 đồng và phiên bản cổ điển vẫn đang bán với giá 18.939.273 đồng.

Honda Wave Alpha phiên bản cổ điển. (Ảnh: Honda)

Wave Alpha là một trong những mẫu xe số của Honda có giá thành rẻ và được lọt vào top đầu những mẫu xe số tiết kiệm xăng nhất tại thị trường Việt Nam. Xe không chỉ sở hữu ngoại hình thon gọn, trẻ trung phù hợp với mọi đối tượng người dùng mà còn có khối động cơ bền bỉ, ít hỏng vặt, dễ sửa chữa.

Tại các đại lý, giá xe máy Honda Wave Alpha trong tháng 9 không có sự biến động mới. So với giá niêm yết của hãng, giá thực tế hiện cao hơn khoảng 5.257.091 - 5.640.727 đồng, mức chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với bản tiêu chuẩn.

Bảng giá xe máy Honda Wave Alpha mới nhất tháng 9/2025. (Nguồn: Honda)

Bảng giá xe máy Wave Alpha mới nhất tháng 9/2025 (ĐVT: đồng)
Phiên bảnMàu sắcGiá niêm yếtGiá đại lýChênh lệch
Wave Alpha bản tiêu chuẩnĐỏ 17.859.27323.500.0005.640.727
Xanh 17.859.27323.500.0005.640.727
Trắng 17.859.27323.500.0005.640.727
Wave Alpha bản đặc biệtĐen nhám18.742.90924.000.0005.257.091
Wave Alpha bản cổ điểnXám18.939.27324.400.0005.460.727
Xám Trắng18.939.27324.400.0005.460.727
Xanh18.939.27324.400.0005.460.727

Giá xe mang tính tham khảo, đã bao gồm phí VAT, phí ra biển số xe, phí trước bạ và phí bảo hiểm. Đặc biệt, giá xe máy cũng có thể thay đổi tùy vào thời điểm, đại lý và khu vực bán.

