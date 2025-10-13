Trong tháng 10, xe số Sirius của hãng Yamaha tiếp tục bán ra thị trường với 9 phiên bản: RC vành đúc màu mới, phanh đĩa màu mới, phanh đĩa, phanh đĩa màu mới 2025, phanh cơ màu mới, phanh cơ, phanh cơ màu mới 2025, vành đúc và RC vành đúc màu mới 2025.

Giá niêm yết xe Yamaha Sirius trong tháng 10/2025 vẫn duy trì ở mức cũ của tháng 9, cụ thể: Sirius phanh cơ đang được bán với giá 18.949.000 đồng, Sirius phanh đĩa đang được bán với giá 20.913.000 đồng và Sirius vành đúc đang được bán với giá 21.895.000 đồng.

- Sirius phanh cơ màu mới vẫn bán ở mức giá 19.048.000 đồng, Sirius phanh đĩa màu mới vẫn bán ở mức giá 21.011.000 đồng và Sirius RC vành đúc màu mới vẫn bán ở mức giá 21.993.000 đồng.

- Tương tự, Sirius phanh cơ màu mới 2025 cũng được bán với giá 19.146.000 đồng, Sirius phanh đĩa màu mới 2025 cũng được bán với giá 21.306.000 đồng và Sirius RC vành đúc màu mới 2025 cũng được bán với giá 22.190.000 đồng.

Yamaha Sirius phiên bản RC vành đúc màu mới 2025. (Ảnh: Yamaha)

Ra mắt từ lâu nhưng vẫn giữ vững vị thế trên thị trường, Sirius là một trong những mẫu xe số được ưa chuộng nhất tại Việt Nam nhờ sự kết hợp giữa giá thành hợp lý, thiết kế thể thao và hiệu suất vận hành ổn định.

Xe sử dụng động cơ 110cc, cho khả năng tăng tốc mượt mà, vận hành linh hoạt trong nhiều điều kiện đường sá. Điểm mạnh của Sirius còn nằm ở khả năng tiết kiệm nhiên liệu, phụ tùng dễ tìm, chi phí bảo dưỡng thấp, phù hợp với đa dạng đối tượng người dùng, từ học sinh, sinh viên đến người lao động.

Tại các đại lý, giá xe máy Sirius trong tháng 10 này không có sự biến động mới nào. So với giá đề xuất, giá thực tế cao hơn khoảng 1.989.000 - 4.087.000 đồng, mức giá chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với phiên bản phanh đĩa.

Bảng giá xe máy Sirius mới nhất tháng 10/2025 (Nguồn: Yamaha)

Bảng giá xe Sirius mới nhất tháng 10/2025 (ĐVT: đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Phiên bản phanh cơ Đỏ đen 18.949.000 21.500.000 2.551.000 Xám đen 18.949.000 21.500.000 2.551.000 Đen 18.949.000 21.500.000 2.551.000 Phiên bản phanh đĩa Xám đen 20.913.000 25.000.000 4.087.000 Đỏ đen 20.913.000 25.000.000 4.087.000 Đen 20.913.000 25.000.000 4.087.000 Trắng xanh 20.913.000 25.000.000 4.087.000 Phiên bản vành đúc Xanh xám đen 21.895.000 25.500.000 3.605.000 Xám ánh xanh bạc đen 21.895.000 25.500.000 3.605.000 Xám vàng đen 21.895.000 25.500.000 3.605.000 Đen bạc 21.895.000 25.500.000 3.605.000 Phiên bản phanh cơ màu mới Đỏ đen 19.048.000 21.500.000 2.452.000 Trắng xanh 19.048.000 21.500.000 2.452.000 Xám đen 19.048.000 21.500.000 2.452.000 Đen xám ánh vàng 19.048.000 21.500.000 2.452.000 Phiên bản phanh đĩa màu mới Đỏ đen 21.011.000 23.000.000 1.989.000 Trắng xanh 21.011.000 23.000.000 1.989.000 Xám đen 21.011.000 23.000.000 1.989.000 Đen xám ánh xanh 21.011.000 23.000.000 1.989.000 Phiên bản RC vành đúc màu mới Đen 21.993.000 24.000.000 2.007.000 Xám xanh 21.993.000 24.000.000 2.007.000 Xanh đen 21.993.000 24.000.000 2.007.000 Đỏ đen 21.993.000 24.000.000 2.007.000 Phiên bản phanh cơ màu mới 2025 Đỏ đen 19.146.000 22.000.000 2.854.000 Trắng đen 19.146.000 22.000.000 2.854.000 Đen xám 19.146.000 22.000.000 2.854.000 Xanh đen 19.146.000 22.000.000 2.854.000 Phiên bản phanh đĩa màu mới 2025 Đỏ đen 21.306.000 24.500.000 3.194.000 Trắng đen 21.306.000 24.500.000 3.194.000 Xám đen 21.306.000 24.500.000 3.194.000 Xanh đen 21.306.000 24.500.000 3.194.000 Phiên bản RC vành đúc màu mới 2025 Đen 22.190.000 26.000.000 3.810.000 Xám đỏ 22.190.000 26.000.000 3.810.000 Xanh xám đen 22.190.000 26.000.000 3.810.000 Vàng xám đen 22.190.000 26.000.000 3.810.000

Lưu ý: Giá xe máy mang tính tham khảo, đã gồm phí VAT, nhưng chưa bao gồm phí biển số, phí bảo hiểm và phí trước bạ. Đặc biệt, giá xe có thể thay đổi tùy vào thời điểm của mỗi đại lý Yamaha và khu vực bán xe.