Xe tay ga SH của Honda trong tháng 10 này tiếp tục bán ra thị trường 3 mẫu xe: SH125i, SH160i và SH350i, kèm theo nhiều phiên bản và tùy chọn màu sắc.

So với tháng 9, giá niêm yết của xe Honda SH trong tháng 10/2025 vẫn ổn định, cụ thể:

- Giá xe SH 125i với 4 phiên bản vẫn đang dao động trong khoảng từ 73.921.091 - 83.444.727 đồng.

- Giá xe SH 160i với 4 phiên bản vẫn đang duy trì trong khoảng từ 92.490.000 - 102.190.000 đồng.

- Giá xe SH 350i với 3 phiên bản tiếp tục dao động trong khoảng từ 151.190.000 - 152.690.000 đồng.

Honda SH 350i phiên bản thể thao. (Ảnh: Honda)

Xe tay ga Honda SH không chỉ thu hút người dùng bởi thiết kế thanh lịch, hiện đại với những đường nét tinh tế mang đậm phong cách châu Âu sang trọng mà còn gây ấn tượng với khả năng vận hành mạnh mẽ và bền bỉ. Động cơ eSP+ giúp xe vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu và dễ dàng thích nghi trên nhiều loại địa hình khác nhau, từ phố đông đúc đến những cung đường xa.

Ngoài ra, SH còn được trang bị loạt công nghệ tiên tiến như hệ thống khóa Smart Key giúp tăng tính an toàn, phanh ABS đảm bảo khả năng kiểm soát phanh chính xác và an toàn hơn trong mọi điều kiện. Cốp xe rộng rãi cùng nhiều tiện ích thông minh khác cũng mang đến sự thoải mái tối đa cho người dùng, giúp SH trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai tìm kiếm một chiếc xe tay ga cao cấp, tiện nghi và bền bỉ.

Theo ghi nhận tại các đại lý, giá xe máy SH trong tháng 10 này không có sự biến động mới nào. Giá thực tế cao hơn khoảng 1.710.000 - 8.010.000 đồng so với giá niêm yết của hãng, mức giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với mẫu xe SH 160i bản thể thao.

Bảng giá xe máy SH mới nhất tháng 10/2025. (Nguồn: Honda)

Bảng giá xe máy SH mới nhất tháng 10/2025 (ĐVT: đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch SH125i phiên bản tiêu chuẩn Đen 73.921.091 80.600.000 6.678.909 Đỏ đen 73.921.091 80.600.000 6.678.909 Trắng đen 73.921.091 80.600.000 6.678.909 SH125i phiên bản cao cấp Trắng đen 81.775.637 88.300.000 6.524.363 Đỏ đen 81.775.637 88.300.000 6.524.363 SH125i phiên bản đặc biệt Đen 82.953.818 90.300.000 7.346.182 SH125i phiên bản thể thao Xám đen 83.444.727 90.800.000 7.355.273 SH160i phiên bản tiêu chuẩn Đen 92.490.000 97.900.000 5.410.000 Đỏ đen 92.490.000 97.900.000 5.410.000 Trắng đen 92.490.000 97.900.000 5.410.000 SH160i phiên bản cao cấp Trắng đen 100.490.000 107.100.000 6.610.000 Đỏ đen 100.490.000 107.100.000 6.610.000 SH160i phiên bản đặc biệt Đen 102.190.000 108.100.000 5.910.000 SH160i phiên bản thể thao Xám đen 102.190.000 110.200.000 8.010.000 SH350i phiên bản cao cấp Trắng đen 151.190.000 152.900.000 1.710.000 SH350i phiên bản đặc biệt Xám đen 152.190.000 156.000.000 3.810.000 SH350i phiên bản thể thao Xám đen 152.690.000 156.500.000 3.810.000 Xanh đen 152.690.000 156.500.000 3.810.000

Lưu ý: Giá xe chỉ mang tính chất tham khảo, đã bao gồm phí VAT, phí biển số xe, phí trước bạ và phí bảo hiểm dân sự. Đặc biệt, giá xe máy có thể thay đổi tùy vào từng thời điểm của mỗi đại lý Honda và khu vực bán xe.