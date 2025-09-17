  • Zalo

Bảng giá xe máy hãng Piaggio mới nhất tháng 9/2025

Thị trườngThứ Tư, 17/09/2025 12:17:00 +07:00

(VTC News) - Bảng giá xe máy hãng Piaggio mới nhất tháng 9/2025 tại các đại lý trên cả nước được cập nhật chi tiết trong bài viết dưới đây.

Giá niêm yết của các dòng xe Piaggio trong tháng 9/2025 vẫn được hãng giữ nguyên ở mức cũ của tháng 8, cụ thể như sau:

- Dòng xe Liberty: Phiên bản Liberty 125 S tiếp tục bán với giá 57,9 triệu đồng, phiên bản Liberty 125 tiếp tục bán với giá 57,5 triệu đồng và phiên bản Liberty 125 Z tiếp tục bán với giá 59,3 triệu đồng.

- Dòng xe Medley: Phiên bản 125 S đang bán với giá 80 triệu đồng và phiên bản 150 S đang được bán với giá 96,8 triệu đồng.

- Tương tự, dòng xe Beverly và MP3 vẫn duy trì với giá bán lần lượt là 235 triệu đồng và 340 triệu đồng.

Piaggio Beverly 400 S. (Ảnh: Piaggio)

Theo ghi nhận, giá xe máy Piaggio tại các đại lý trong tháng 9 này không có sự biến động mới nào. So với giá niêm yết của hãng, giá thực tế vẫn cao hơn khoảng 0,1 - 0,2 triệu đồng/xe, mức giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với Piaggio Liberty bản 125 Z.

Bảng giá xe máy hãng Piaggio mới nhất tháng 9/2025. (Nguồn: Piaggio)

Bảng giá xe Piaggio mới nhất tháng 9/2025 (ĐVT: triệu đồng)
Dòng xePhiên bảnGiá niêm yếtGiá đại lýChênh lệch
LibertyLiberty 125 S57,9580,1
Liberty 12557,557,50
Liberty 125 Z59,359,50,2
MedleyMedley 125 S80800
Medley 150 S96,896,80
BeverlyBeverly 400 S2352350
MP3MP3 400 Sport3403400

Lưu ý: Giá xe mang tính chất tham khảo, đã gồm phí VAT, nhưng chưa bao gồm phí bảo hiểm, phí trước bạ và phí ra biển số. Đặc biệt, giá xe máy có thể sẽ thay đổi tùy vào từng thời điểm của đại lý Piaggio và khu vực bán xe.

Văn Hải(Tổng hợp)
