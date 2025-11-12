Bảng giá xe máy hãng Honda mới nhất tháng 11/2025

Trong tháng 11/2025, giá niêm yết của các dòng xe số hãng Honda vẫn được duy trì trong khoảng từ 17.859.273 - 87.273.818 đồng/xe, cụ thể:
- Mẫu xe Wave Alpha 110cc: Bản tiêu chuẩn đang bán ở mức 17.859.273 đồng, bản đặc biệt đang bán ở mức 18.742.909 đồng và bản cổ điển đang bán ở mức 18.939.273 đồng.
- Mẫu xe Blade 2023: Bản tiêu chuẩn vẫn đang có giá 18.900.000 đồng, bản đặc biệt vẫn đang có giá 20.470.909 đồng và bản thể thao vẫn đang có giá 21.943.637 đồng.
- Tương tự, mẫu xe Wave RSX: Bản tiêu chuẩn cũng vẫn bán với giá 22.032.000 đồng, bản đặc biệt cũng vẫn bán với giá 23.602.909 đồng và bản thể thao cũng vẫn bán với giá 25.566.545 đồng.
Giá xe số hãng Honda tại các đại lý trong tháng 11 này không có sự biến động mới nào. Hiện tại, giá thực tế cao hơn giá đề xuất của hãng khoảng 3.333.455 - 8.306.182 đồng/xe.
Bảng giá xe số Honda mới nhất tháng 11/2025. (Nguồn: Honda)
|Bảng giá xe số Honda mới nhất tháng 11/2025 (ĐVT: đồng)
|Dòng xe
|Phiên bản
|Giá niêm yết
|Giá đại lý
|Chênh lệch
|Wave Alpha 110cc
|Phiên bản tiêu chuẩn
|17.859.273
|23.500.000
|5.640.727
|Phiên bản đặc biệt
|18.742.909
|24.000.000
|5.257.091
|Phiên bản cổ điển
|18.939.273
|24.400.000
|5.460.727
|Blade 2023
|Phiên bản tiêu chuẩn
|18.900.000
|22.500.000
|3.600.000
|Phiên bản đặc biệt
|20.470.909
|24.000.000
|3.529.091
|Phiên bản thể thao
|21.943.637
|25.600.000
|3.656.363
|Wave RSX
|Phiên bản tiêu chuẩn
|22.032.000
|26.100.000
|4.068.000
|Phiên bản đặc biệt
|23.602.909
|27.300.000
|3.697.091
|Phiên bản thể thao
|25.566.545
|28.900.000
|3.333.455
|Future 125 FI
|Phiên bản tiêu chuẩn
|30.524.727
|37.800.000
|7.275.273
|Phiên bản cao cấp
|31.702.909
|39.800.000
|8.097.091
|Phiên bản đặc biệt
|32.193.818
|40.500.000
|8.306.182
|Super Cub C125
|Phiên bản tiêu chuẩn
|86.292.000
|92.500.000
|6.208.000
|Phiên bản đặc biệt
|87.273.818
|93.500.000
|6.226.182
Giá niêm yết của các dòng xe tay ga hãng Honda trong tháng 11/2025 có sự điều chỉnh tăng đối với các mẫu xe SH 125i, SH 160i và Air Blade từ 196.000 - 4.123.636 đồng. Hiện đang dao động trong khoảng từ 31.113.818 - 152.690.000 đồng/xe, cụ thể như sau:
- Mẫu xe Vision: Bản tiêu chuẩn đang có mức giá bán 31.310.182 đồng, bản cao cấp đang có mức giá bán 32.979.273 đồng, bản đặc biệt đang có mức giá bán 34.353.818 đồng, bản thể thao đang có mức giá bán 36.612.000 đồng và bản cổ điển đang có mức giá bán 36.612.000 đồng.
- Mẫu xe SH Mode 125cc: Bản tiêu chuẩn vẫn đang bán với giá 57.132.000 đồng, bản cao cấp vẫn đang bán với giá 62.139.273 đồng, bản đặc biệt vẫn đang bán với giá 63.317.455 đồng và bản thể thao vẫn đang bán với giá 63.808.363 đồng.
- Mẫu xe SH 160i: Bản tiêu chuẩn có giá bán 95.090.000 đồng, bản cao cấp có giá bán 102.590.000 đồng, bản đặc biệt có giá bán 103.790.000 đồng và bản thể thao có giá bán 104.290.000 đồng.
Tại các đại lý, giá xe máy tay ga của hãng Honda trong tháng 11 có sự điều chỉnh đối với mẫu xe SH 125i; SH 160i và Air Blade 125 thể thao, tăng mỗi phiên bản lên khoảng 2.500.000 - 5.300.000 đồng. Giá thực tế hiện cao hơn giá niêm yết của hãng khoảng 1.310.000 - 10.293.455 đồng, giá chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với Honda SH 125i (ABS) phiên bản thể thao.
Bảng giá xe tay ga hãng Honda mới nhất tháng 11/2025. (Nguồn: Honda)
|Bảng giá xe tay ga Honda mới nhất tháng 11/2025 (ĐVT: đồng)
|Dòng xe
|Phiên bản
|Giá niêm yết
|Giá đại lý
|Chênh lệch
|Vision
|Phiên bản tiêu chuẩn
|31.310.182
|37.000.000
|5.689.818
|Phiên bản cao cấp
|32.979.273
|37.200.000
|4.220.727
|Phiên bản đặc biệt
|34.353.818
|39.500.000
|5.146.182
|Phiên bản thể thao
|36.612.000
|40.500.000
|3.888.000
|Phiên bản cổ điển
|36.612.000
|41.500.000
|4.888.000
|Lead 125cc
|Phiên bản tiêu chuẩn
|39.557.455
|44.900.000
|5.342.545
|Phiên bản cao cấp
|41.717.455
|47.000.000
|5.282.545
|Phiên bản đặc biệt
|45.644.727
|51.000.000
|5.355.273
|Air Blade 125/160
|Air Blade 125 tiêu chuẩn
|42.208.000
|49.000.000
|6.792.000
|Air Blade 125 đặc biệt
|43.386.545
|50.000.000
|6.613.455
|Air Blade 125 thể thao
|47.804.727
|54.200.000
|6.395.273
|Air Blade 160 tiêu chuẩn
|56.890.000
|63.300.000
|6.410.000
|Air Blade 160 đặc biệt
|58.090.000
|66.300.000
|8.210.000
|Air Blade 160 thể thao
|58.590.000
|67.300.000
|8.710.000
|SH Mode 125cc
|Phiên bản tiêu chuẩn (CBS)
|57.132.000
|64.300.000
|7.168.000
|Phiên bản cao cấp (ABS)
|62.139.273
|69.400.000
|7.260.727
|Phiên bản đặc biệt (ABS)
|63.317.455
|71.900.000
|8.582.545
|Phiên bản thể thao (ABS)
|63.808.363
|72.400.000
|8.591.637
|SH 125i/160i
|SH 125i (CBS) bản tiêu chuẩn
|76.473.818
|83.700.000
|7.225.182
|SH 125i (ABS) bản cao cấp
|83.837.455
|90.800.000
|6.962.545
|SH 125i (ABS) bản đặc biệt
|85.015.637
|92.900.000
|7.884.363
|SH 125i (ABS) bản thể thao
|85.506.545
|95.800.000
|10.293.455
|SH 160i (CBS) bản tiêu chuẩn
|95.090.000
|103.200.000
|8.110.000
|SH 160i (ABS) bản cao cấp
|102.590.000
|111.300.000
|8.710.000
|SH 160i (ABS) bản đặc biệt
|103.790.000
|112.300.000
|8.510.000
|SH 160i (ABS) bản thể thao
|104.290.000
|113.500.000
|9.210.000
|SH350i
|Phiên bản cao cấp
|151.190.000
|152.900.000
|1.710.000
|Phiên bản đặc biệt
|152.190.000
|156.000.000
|3.810.000
|Phiên bản thể thao
|152.690.000
|156.500.000
|3.810.000
|Vario 160
|Phiên bản tiêu chuẩn
|51.990.000
|53.600.000
|1.310.000
|Phiên bản cao cấp
|52.490.000
|54.100.000
|1.610.000
|Phiên bản đặc biệt
|55.990.000
|57.700.000
|1.710.000
|Phiên bản thể thao
|56.490.000
|58.200.000
|1.710.000
|Vario 125
|Phiên bản đặc biệt
|40.735.637
|45.900.000
|5.164.363
|Phiên bản thể thao
|41.226.545
|46.300.000
|5.073.455
Đối với các dòng xe côn tay hãng Honda, giá niêm yết trong tháng 11/2025 tiếp tục ổn định, cụ thể: Mẫu xe CBR150R đang có giá dao động trong khoảng từ 72.290.000 - 73.790.000 đồng và mẫu xe Winner R đang có giá dao động trong khoảng từ 46.160.000 - 50.560.000 đồng.
Giá xe máy côn tay hãng Honda tại các đại lý trong tháng 11 này không có sự biến động mới nào. So với mức giá đề xuất của hãng, giá thực tế cao hơn khoảng 4.710.000 - 5.340.000 đồng, mức giá chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với Honda Winner R phiên bản tiêu chuẩn.
Bảng giá xe côn tay Honda mới nhất tháng 11/2025. (Nguồn: Honda)
|Bảng giá xe côn tay Honda mới nhất tháng 11/2025 (ĐVT: đồng)
|Dòng xe
|Phiên bản
|Giá niêm yết
|Giá đại lý
|Chênh lệch
|CBR150R
|Phiên bản tiêu chuẩn
|72.290.000
|77.500.000
|5.210.000
|Phiên bản đặc biệt
|73.290.000
|78.300.000
|5.110.000
|Phiên bản thể thao
|73.790.000
|78.500.000
|4.710.000
|Winner R
|Phiên bản tiêu chuẩn
|46.160.000
|51.500.000
|5.340.000
|Phiên bản đặc biệt
|50.060.000
|55.200.000
|5.140.000
|Phiên bản thể thao
|50.560.000
|55.700.000
|5.140.000
Tương tự, giá niêm yết của các dòng xe mô tô hãng Honda trong tháng 11/2025 vẫn được hãng duy trì ở mức cũ, cụ thể: Mẫu xe Rebel 500 vẫn có mức giá bán 181.300.000 đồng và mẫu xe CB500 Hornet vẫn có mức giá bán 184.990.000 đồng.
Theo ghi nhận, giá xe máy mô tô hãng Honda tại các đại lý trong tháng 11 này tiếp tục bình ổn. Giá thực tế cao hơn khoảng 1.200.000 - 4.010.000 đồng so với mức giá đề xuất của hãng, giá chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với mẫu xe Honda CB500 Hornet.
Bảng giá xe mô tô Honda mới nhất tháng 11/2025. (Nguồn: Honda)
|Bảng giá xe mô tô Honda mới nhất tháng 11/2025 (ĐVT: đồng)
|Dòng xe
|Phiên bản
|Giá niêm yết
|Giá đại lý
|Chênh lệch
|Rebel 500
|Phiên bản tiêu chuẩn
|181.300.000
|182.500.000
|1.200.000
|CB500 Hornet
|Phiên bản tiêu chuẩn
|184.990.000
|189.000.000
|4.010.000
Lưu ý: Giá xe máy chỉ mang tính tham khảo, đã bao gồm phí VAT, phí bảo hiểm xe, phí trước bạ và phí cấp biển số. Đặc biệt, giá xe có thể thay đổi tùy theo thời điểm của đại lý Honda và khu vực bán xe.
