Trong tháng 11/2025, xe tay ga Air Blade 2026 của Honda bán ra thị trường với hai mẫu xe: Air Blade 160 và Air Blade 125, đi kèm theo đó có nhiều phiên bản và tùy chọn màu sắc khác nhau.

Giá niêm yết của xe Honda Air Blade 2026 trong tháng 11 này có sự điều chỉnh, tăng mỗi phiên bản lên khoảng 196.000 - 4.123.636 đồng so với đời cũ, cụ thể như sau:

- Mẫu xe Air Blade 125: Bản tiêu chuẩn đang có giá 42.208.000 đồng, bản đặc biệt đang có giá 43.386.545 đồng và bản thể thao đang có giá 47.804.727 đồng.

- Mẫu xe Air Blade 160: Bản tiêu chuẩn đang bán với mức giá 56.890.000 đồng, bản đặc biệt đang bán với mức giá 58.090.000 đồng và bản thể thao đang bán với mức giá 58.590.000 đồng.

Honda Air Blade 160 phiên bản thể thao. (Ảnh: Honda)

Air Blade là mẫu xe ga phổ thông tại thị trường Việt Nam, sở hữu lối thiết kế cá tính, trẻ trung với nhiều đường nét sắc sảo phù hợp với cả khách hàng nam lẫn nữ. Hơn thế nữa, xe còn ghi điểm với người dùng nhờ động cơ eSP+ mạnh mẽ, bền bỉ cũng như khả năng tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả.

Ngoài ra, Honda Air Blade còn được hãng trang bị hàng loạt tiện ích và công nghệ hiện đại như hệ thống khóa thông minh, cổng sạc tiện lợi, hộc chứa đồ rộng rãi có hệ thống chiếu sáng bên trong,... giúp mẫu xe ga này trở thành sự lựa chọn lý tưởng cho những người yêu thích tốc độ, phong cách và cần một phương tiện di chuyển tiện nghi, an toàn.

Tại các đại lý, giá xe máy Air Blade 2026 nhìn chung vẫn ổn định, riêng mẫu xe Air Blade 125 phiên bản thể thao tăng 3.200.000 đồng. Giá thực tế cao hơn giá niêm yết của hãng khoảng 6.395.273 - 8.710.000 đồng, giá chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với xe Air Blade 160 thể thao.

Bảng giá xe máy Air Blade 2026 mới nhất tháng 11/2025 (Nguồn: Honda)

Bảng giá xe máy Air Blade 2026 mới nhất tháng 11/2025 (ĐVT: đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Air Blade 125 bản tiêu chuẩn Đen 42.208.000 49.000.000 6.792.000 Đỏ đen 42.208.000 49.000.000 6.792.000 Air Blade 125 bản đặc biệt Đen xám 43.386.545 50.000.000 6.613.455 Xanh đen xám 43.386.545 50.000.000 6.613.455 Air Blade 125 bản thể thao Xám đỏ đen 47.804.727 54.200.000 6.395.273 Trắng đỏ đen 47.804.727 54.200.000 6.395.273 Air Blade 160 bản tiêu chuẩn Đỏ đen 56.890.000 63.300.000 6.410.000 Air Blade 160 bản đặc biệt Đen xám 58.090.000 66.300.000 8.210.000 Air Blade 160 bản thể thao Trắng đỏ đen 58.590.000 67.300.000 8.710.000

Lưu ý: Giá xe mang tính tham khảo, đã bao gồm phí VAT, phí cấp biển số xe, phí trước bạ và phí bảo hiểm. Đặc biệt, giá xe máy cũng có thể thay đổi tùy theo thời điểm của đại lý Honda và khu vực bán xe.