Trong tháng 11/2025, xe số Wave RSX của Honda tiếp tục bán ra thị trường với 3 phiên bản gồm: Thể thao, tiêu chuẩn và đặc biệt. Đi kèm theo 4 tùy chọn màu sắc khác nhau như: Đỏ đen, xanh đen, đen và xám đen.

Giá niêm yết của xe Honda Wave RSX trong tháng 11 này vẫn giữ nguyên mức giá cũ của tháng 10/2025, cụ thể: Phiên bản tiêu chuẩn đang có giá bán 22.032.000 đồng, phiên bản đặc biệt đang có giá bán 23.602.909 đồng và phiên bản thể thao đang có giá bán 25.566.545 đồng.

Honda Wave RSX phiên bản thể thao. (Ảnh: Honda)

Ra mắt với thiết kế hiện đại cùng khối động cơ tiết kiệm nhiên liệu, Honda Wave RSX nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của đông đảo người tiêu dùng Việt Nam. Mẫu xe số này không chỉ nổi bật với kiểu dáng thể thao, trẻ trung mà còn có độ bền bỉ và khả năng vận hành ổn định trong nhiều điều kiện giao thông khác nhau.

Không dừng lại ở tính thực dụng, Wave RSX còn ghi điểm nhờ những chi tiết thiết kế sắc sảo như mặt đồng hồ hiện đại, tem xe cá tính cùng hệ thống đèn pha sáng mạnh. Xe được trang bị khối động cơ 110cc, cho khả năng tăng tốc mượt mà, phù hợp với cả di chuyển trong đô thị lẫn đường trường.

Giá xe máy Wave RSX tại các đại lý trong tháng 11/2025 nhìn chung vẫn ổn định. So với giá đề xuất của hãng, giá thực tế cao hơn khoảng 3.333.455 - 4.068.000 đồng/xe, mức giá chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với phiên bản tiêu chuẩn.

Bảng giá xe máy Wave RSX mới nhất tháng 11/2025 (Nguồn: Honda)

Bảng giá xe Wave RSX mới nhất tháng 11/2025 (ĐVT: đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Phiên bản tiêu chuẩn Đỏ đen 22.032.000 26.100.000 4.068.000 Đen 22.032.000 26.100.000 4.068.000 Phiên bản đặc biệt Đen 23.602.909 27.300.000 3.697.091 Phiên bản thể thao Đỏ đen 25.566.545 28.900.000 3.333.455 Xanh đen 25.566.545 28.900.000 3.333.455 Xám đen 25.566.545 28.900.000 3.333.455

Lưu ý: Giá xe chỉ mang tính tham khảo, đã bao gồm phí VAT, phí bảo hiểm, phí cấp biển số và phí trước bạ. Đặc biệt, giá xe máy có thể được thay đổi tùy thời điểm của đại lý Honda và khu vực bán xe.