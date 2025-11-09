Theo ghi nhận, xe côn tay Satria F150 FI trong tháng 11/2025 tiếp tục đưa ra thị trường duy nhất phiên bản đặc biệt, đi kèm có 3 tùy chọn màu sắc như: Trắng đen, xám đen và đen.

So với tháng 10, giá niêm yết của xe máy Suzuki Satria F150 FI trong tháng 11 này vẫn ổn định, cụ thể: Phiên bản đặc biệt đang có mức giá 53.490.000 đồng.

Suzuki Satria F150 FI phiên bản đặc biệt. (Ảnh: Suzuki)

Suzuki Satria F150 FI đang là cái tên quen thuộc trong giới đam mê xe côn tay thể thao tại Việt Nam. Thuộc dòng hyper underbone, mẫu xe côn tay này nổi bật với thiết kế góc cạnh, khí động học và đậm chất đường đua, đặc biệt phù hợp với những ai yêu thích phong cách mạnh mẽ, đầy cá tính.

Satria F150 FI được trang bị khối động cơ DOHC 150cc, cho khả năng tăng tốc ấn tượng và vận hành mượt mà ở dải tua cao. Với hiệu suất mạnh mẽ, kiểu dáng thể thao đặc trưng cùng loạt công nghệ tiên tiến, Satria F150 FI chính là lựa chọn lý tưởng cho những tay lái trẻ đang tìm kiếm một chiếc xe côn tay “chất” cả về cả hình thức lẫn hiệu năng.

Theo ghi nhận tại các đại lý, giá xe máy Satria F150 FI trong tháng 11/2025 vẫn không có sự biến động mới nào. Giá thực tế đang bán thấp hơn giá đề xuất 590.000 đồng.

Bảng giá xe máy Satria F150 FI mới nhất tháng 11/2025 (Nguồn: Suzuki)

Bảng giá xe Satria F150 FI mới nhất tháng 11/2025 (ĐVT: đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Phiên bản đặc biệt Trắng đen 53.490.000 52.900.000 -590.000 Xám đen 53.490.000 52.900.000 -590.000 Đen 53.490.000 52.900.000 -590.000

Lưu ý: Giá xe chỉ mang tính tham khảo, đã gồm phí VAT, nhưng chưa gồm phí trước bạ, phí cấp biển số và phí bảo hiểm. Đặc biệt, giá xe máy có thể được thay đổi tùy theo từng thời điểm của đại lý Suzuki và khu vực bán xe.