Trong tháng 10/2025, xe tay ga Grande của Yamaha vẫn bán ra thị trường 2 mẫu xe: Grande Blue Core Hybrid và Grande thường. Đi kèm theo các mẫu xe sẽ có nhiều phiên bản và tùy chọn màu sắc khác nhau.

Giá niêm yết của xe Yamaha Grande trong tháng 10 này không có sự điều chỉnh mới nào so với tháng 9/2025, cụ thể:

- Mẫu xe Grande Blue Core Hybird: Phiên bản đặc biệt đang bán ở mức 49.091.000 đồng, phiên bản giới hạn đang bán ở mức 49.582.000 đồng.

- Mẫu xe Grande thường: Phiên bản tiêu chuẩn có giá bán 46.047.000 đồng, phiên bản đặc biệt có giá bán 50.564.000 đồng và phiên bản giới hạn có giá bán 51.251.000 đồng.

Phiên bản tiêu chuẩn màu mới 2024 đang bán với giá 46.146.000 đồng, phiên bản đặc biệt màu mới 2024 đang bán với giá 50.760.000 đồng và phiên bản giới hạn màu mới 2024 đang bán với giá 51.546.000 đồng.

Tương tự, phiên bản tiêu chuẩn màu mới 2025 vẫn bán với giá 46.244.000 đồng, phiên bản đặc biệt màu mới 2025 vẫn bán với giá 50.859.000 đồng và phiên bản giới hạn màu mới 2025 vẫn bán với giá 51.644.000 đồng.

Yamaha Grande phiên bản đặc biệt màu mới 2025. (Ảnh: Yamaha)

Yamaha Grande là mẫu xe tay ga cao cấp của Yamaha, nổi bật với thiết kế thanh lịch, hiện đại và đậm chất châu Âu. Xe sử dụng động cơ Blue Core 125cc giúp vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường.

Ngoài ra, Grande còn được trang bị nhiều tiện ích thông minh như khóa Smartkey, hệ thống ngắt động cơ tạm thời, cốp xe rộng rãi và mặt đồng hồ điện tử. Đây là lựa chọn lý tưởng cho phái nữ yêu thích sự tinh tế và tiện dụng trong cuộc sống hàng ngày.

Theo ghi nhận, giá xe máy Grande tại các đại lý trong tháng 10/2025 tiếp tục ổn định. Giá bán thực tế đang thấp hơn giá đề xuất khoảng 1.091.000 - 5.547.000 đồng, mức giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với mẫu xe Grande tiêu chuẩn.

Bảng giá xe máy Grande mới nhất tháng 10/2025 (Nguồn: Yamaha)

Bảng giá xe Grand mới nhất tháng 10/2025 (ĐVT: đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Grande Blue Core Hybrid đặc biệt Trắng xám 49.091.000 48.000.000 -1.091.000 Đỏ xám 49.091.000 48.000.000 -1.091.000 Xanh xám 49.091.000 48.000.000 -1.091.000 Grande Blue Core Hybrid giới hạn Bạc trắng 49.582.000 47.200.000 -2.382.000 Đen 49.582.000 47.200.000 -2.382.000 Xám đen 49.582.000 47.200.000 -2.382.000 Grande tiêu chuẩn Đỏ đen 46.047.000 40.500.000 -5.547.000 Trắng đen 46.047.000 40.500.000 -5.547.000 Đen 46.047.000 40.500.000 -5.547.000 Grande tiêu chuẩn màu mới 2024 Đỏ đen 46.146.000 44.200.000 -1.946.000 Trắng đen 46.146.000 44.200.000 -1.946.000 Grande tiêu chuẩn màu mới 2025 Đỏ đen 46.244.000 45.000.000 -1.244.000 Đen 46.244.000 45.000.000 -1.244.000 Grande đặc biệt Đỏ đen 50.564.000 47.000.000 -3.564.000 Trắng đen 50.564.000 47.000.000 -3.564.000 Đen 50.564.000 47.000.000 -3.564.000 Xanh đen 50.564.000 47.000.000 -3.564.000 Grande đặc biệt màu mới 2024 Đỏ đen 50.760.000 48.800.000 -1.960.000 Trắng đen 50.760.000 48.800.000 -1.960.000 Đen 50.760.000 48.800.000 -1.960.000 Xanh nhạt đen 50.760.000 48.800.000 -1.960.000 Xanh đậm đen 50.760.000 48.800.000 -1.960.000 Grande đặc biệt màu mới 2025 Đỏ đen 50.859.000 49.500.000 -1.359.000 Trắng đen 50.859.000 49.500.000 -1.359.000 Đen 50.859.000 49.500.000 -1.359.000 Xanh đen 50.859.000 49.500.000 -1.359.000 Grande giới hạn Hồng ánh đồng 51.251.000 47.200.000 -4.051.000 Bạc đen 51.251.000 47.200.000 -4.051.000 Xám đen 51.251.000 47.200.000 -4.051.000 Xanh đen 51.251.000 47.200.000 -4.051.000 Grande giới hạn màu mới 2024 Hồng đen 51.546.000 49.500.000 -2.046.000 Đen 51.546.000 49.500.000 -2.046.000 Đen hồng 51.546.000 49.500.000 -2.046.000 Xám đen 51.546.000 49.500.000 -2.046.000 Grande giới hạn màu mới 2025 Hồng đen 51.644.000 50.000.000 -1.644.000 Xanh đen 51.644.000 50.000.000 -1.644.000 Xám đen 51.644.000 50.000.000 -1.644.000 Đen hồng 51.644.000 50.000.000 -1.644.000 Xanh đen 51.644.000 50.000.000 -1.644.000

Lưu ý: Giá xe mang tính chất tham khảo, đã gồm phí VAT, nhưng chưa bao gồm phí bảo hiểm dân sự, phí biển số xe và phí trước bạ. Đặc biệt, giá xe máy có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm của từng đại lý Yamaha và khu vực bán xe.