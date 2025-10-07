Xe tay ga Freego của hãng Yamaha trong tháng 10 này vẫn bán ra thị trường với 4 phiên bản: Freego S ABS bản đặc biệt, Freego bản tiêu chuẩn màu mới, Freego S ABS bản đặc biệt màu mới và Freego bản tiêu chuẩn. Đi cùng với 9 tùy chọn màu sắc khác nhau như: Đen đỏ, trắng đen, đen, đen vàng, xanh đen, đen đỏ, đen bạc, xám vàng xám và xám đen.

Mức giá niêm yết của xe Yamaha Freego trong tháng 10/2025 không có sự điều chỉnh nào so với tháng 9, cụ thể: Freego bản tiêu chuẩn đang có giá 30.340.000 đồng, Freego bản tiêu chuẩn màu mới đang có giá 30.663.000 đồng, Freego S ABS bản đặc biệt đang có giá 34.265.500 đồng và Freego S ABS bản đặc biệt màu mới đang có giá 34.560.000 đồng.

Yamaha Freego phiên bản tiêu chuẩn màu mới. (Ảnh: Yamaha)

Freego là mẫu xe tay ga thể thao của hãng Yamaha, được ưa chuộng trong phân khúc xe giá rẻ dành cho nam giới tại Việt Nam. Xe sở hữu lối thiết kế thể thao với những đường nét mạnh mẽ, trẻ trung cũng như có cốp xe 25 lít rộng rãi và nắp bình xăng phía trước tiện lợi.

Hơn nữa, xe Yamaha Freego còn nổi bật với khối động cơ Blue Core 125cc tiết kiệm nhiên liệu, công nghệ bộ phát điện thông minh tích hợp mô-tơ khởi động, giúp cho xe vận hành êm ái, mạnh mẽ ở ga đầu.

Theo ghi nhận, giá xe máy Freego tại các đại lý trong tháng 10 này vẫn ổn định. So với giá đề xuất, giá thực tế thấp hơn khoảng 265.000 - 1.140.000 đồng/xe, mức giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với xe Freego tiêu chuẩn.

Bảng giá xe máy Freego mới nhất tháng 10/2025 (Nguồn: Yamaha)

Bảng giá xe Freego mới nhất tháng 10/2025 (ĐVT: đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Freego bản tiêu chuẩn Đỏ đen 30.340.000 29.200.000 -1.140.000 Trắng đen 30.340.000 29.200.000 -1.140.000 Đen 30.340.000 29.200.000 -1.140.000 Freego bản tiêu chuẩn màu mới Đỏ đen 30.633.000 30.000.000 -633.000 Đen 30.633.000 30.000.000 -633.000 Freego S ABS bản đặc biệt Đen đỏ 34.265.500 34.000.000 -265.000 Đen 34.265.500 34.000.000 -265.000 Xanh đen 34.265.500 34.000.000 -265.000 Xám đen 34.265.500 34.000.000 -265.000 Freego S ABS bản đặc biệt màu mới Đen đỏ 34.560.000 34.200.000 -360.000 Đen vàng 34.560.000 34.200.000 -360.000 Đen bạc 34.560.000 34.200.000 -360.000 Xám vàng xám 34.560.000 34.200.000 -360.000

Lưu ý: Giá xe mang tính tham khảo, đã gồm phí VAT, nhưng chưa bao gồm phí ra biển số xe, phí bảo hiểm dân sự và phí trước bạ. Đặc biệt, giá xe máy có thể thay đổi tùy theo thời điểm của những đại lý Yamaha và khu vực bán xe.