Bảng giá xe máy Vespa mới nhất tháng 8/2025

Thị trườngThứ Hai, 11/08/2025 06:00:00 +07:00Google News

(VTC News) - Bảng giá xe máy Vespa mới nhất tháng 8/2025 tại các đại lý trên cả nước sẽ được cập nhật chi tiết trong bài viết dưới đây.

Trong tháng 8, xe tay ga Vespa vẫn bán ra thị trường với 5 mẫu: Vespa GTS, Vespa GTV, Vespa Sprint, Vespa Primavera và Vespa 946 Snake, đi kèm với nhiều phiên bản và tùy chọn màu sắc khác nhau.

Giá niêm yết của xe máy Vespa trong tháng 8 không có sự điều chỉnh mới nào so với tháng 7, hiện vẫn dao động trong khoảng 80 - 460 triệu đồng/xe, cụ thể như sau:

- Giá xe Vespa Sprint với 5 phiên bản đang dao động trong khoảng 85,9 - 119,8 triệu đồng.

- Giá xe Vespa Primavera với 3 phiên bản vẫn đang dao động trong khoảng 80 - 84,2 triệu đồng.

- Giá xe Vespa GTS với 3 phiên bản tiếp tục duy trì từ 126,5 - 158,6 triệu đồng.

- Giá xe Vespa GTV với duy nhất phiên bản GTV 300 tiếp tục được giữ nguyên ở mức 159,8 triệu đồng.

- Tương tự, giá xe Vespa 946 Snake cũng đang duy trì với mức giá 460 triệu đồng.

Vespa Sprint S 125. (Ảnh: Vespa)

Xe tay ga Vespa không chỉ được đông đảo khách hàng Việt yêu thích bởi lối thiết kế thanh lịch, đậm chất châu Âu sang trọng mà còn có động cơ mạnh mẽ, bền bỉ. Hơn nữa, xe Vespa còn được trang bị nhiều tính năng tiên tiến nhằm mang đến cho người dùng sự đẳng cấp và thoải mái nhất khi lái xe.

Tại các đại lý, giá xe Vespa trong tháng 8 nhìn chung vẫn ổn định. Giá thực tế với giá niêm yết của hãng hiện đang chênh lệch khoảng 0,1 - 0,2 triệu đồng/xe, mức giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với Vespa Sprint S 125.

Bảng giá xe máy Vespa mới nhất tháng 8/2025. (Nguồn: Vespa)

Bảng giá xe Vespa mới nhất tháng 8/2025 (ĐVT: triệu đồng)
Phiên bảnMàu sắcGiá niêm yếtGiá đại lýChênh lệch
Vespa Sprint 125Vàng85,9860,1
Đỏ85,9860,1
Vespa Sprint S 125Xanh88,288-0,2
Trắng88,288-0,2
Xám88,288-0,2
Đen88,288-0,2
Vespa Sprint S 150Xám1041040
Trắng1041040
Xanh1041040
Đen1041040
Vespa Sprint Tech 125Xám103,8103,80
Đen103,8103,80
Vespa Sprint Tech 150Xám119,8119,80
Đen119,8119,80
Vespa Primavera 125Trắng80800
Đỏ80800
Vespa Primavera S 125Xanh82,482,40
Trắng82,482,40
Xanh82,482,40
Vespa Primavera RED 125Đỏ84,284,20
Vespa GTS Classic 150Be126,5126,50
Đen126,5126,50
Vespa GTS Super Sport 150Trắng1371370
Xanh1371370
Xám1371370
Đen1371370
Vespa GTS SuperTech 300Xám158,6158,60
Xanh158,6158,60
Vespa GTV 300Be159,8159,80
Trắng159,8159,80
Xanh159,8159,80
Vespa 946 Snake 150Xanh nhạt4604600

Giá xe mang tính tham khảo, đã gồm phí VAT nhưng chưa gồm phí ra biển số, phí bảo hiểm và phí trước bạ. Đặc biệt, giá xe máy có thể được thay đổi tùy theo từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.

Văn Hải(Tổng hợp)
