Trong tháng 8, xe tay ga Vespa vẫn bán ra thị trường với 5 mẫu: Vespa GTS, Vespa GTV, Vespa Sprint, Vespa Primavera và Vespa 946 Snake, đi kèm với nhiều phiên bản và tùy chọn màu sắc khác nhau.

Giá niêm yết của xe máy Vespa trong tháng 8 không có sự điều chỉnh mới nào so với tháng 7, hiện vẫn dao động trong khoảng 80 - 460 triệu đồng/xe, cụ thể như sau:

- Giá xe Vespa Sprint với 5 phiên bản đang dao động trong khoảng 85,9 - 119,8 triệu đồng.

- Giá xe Vespa Primavera với 3 phiên bản vẫn đang dao động trong khoảng 80 - 84,2 triệu đồng.

- Giá xe Vespa GTS với 3 phiên bản tiếp tục duy trì từ 126,5 - 158,6 triệu đồng.

- Giá xe Vespa GTV với duy nhất phiên bản GTV 300 tiếp tục được giữ nguyên ở mức 159,8 triệu đồng.

- Tương tự, giá xe Vespa 946 Snake cũng đang duy trì với mức giá 460 triệu đồng.

Vespa Sprint S 125. (Ảnh: Vespa)

Xe tay ga Vespa không chỉ được đông đảo khách hàng Việt yêu thích bởi lối thiết kế thanh lịch, đậm chất châu Âu sang trọng mà còn có động cơ mạnh mẽ, bền bỉ. Hơn nữa, xe Vespa còn được trang bị nhiều tính năng tiên tiến nhằm mang đến cho người dùng sự đẳng cấp và thoải mái nhất khi lái xe.

Tại các đại lý, giá xe Vespa trong tháng 8 nhìn chung vẫn ổn định. Giá thực tế với giá niêm yết của hãng hiện đang chênh lệch khoảng 0,1 - 0,2 triệu đồng/xe, mức giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với Vespa Sprint S 125.

Bảng giá xe máy Vespa mới nhất tháng 8/2025. (Nguồn: Vespa)

Bảng giá xe Vespa mới nhất tháng 8/2025 (ĐVT: triệu đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Vespa Sprint 125 Vàng 85,9 86 0,1 Đỏ 85,9 86 0,1 Vespa Sprint S 125 Xanh 88,2 88 -0,2 Trắng 88,2 88 -0,2 Xám 88,2 88 -0,2 Đen 88,2 88 -0,2 Vespa Sprint S 150 Xám 104 104 0 Trắng 104 104 0 Xanh 104 104 0 Đen 104 104 0 Vespa Sprint Tech 125 Xám 103,8 103,8 0 Đen 103,8 103,8 0 Vespa Sprint Tech 150 Xám 119,8 119,8 0 Đen 119,8 119,8 0 Vespa Primavera 125 Trắng 80 80 0 Đỏ 80 80 0 Vespa Primavera S 125 Xanh 82,4 82,4 0 Trắng 82,4 82,4 0 Xanh 82,4 82,4 0 Vespa Primavera RED 125 Đỏ 84,2 84,2 0 Vespa GTS Classic 150 Be 126,5 126,5 0 Đen 126,5 126,5 0 Vespa GTS Super Sport 150 Trắng 137 137 0 Xanh 137 137 0 Xám 137 137 0 Đen 137 137 0 Vespa GTS SuperTech 300 Xám 158,6 158,6 0 Xanh 158,6 158,6 0 Vespa GTV 300 Be 159,8 159,8 0 Trắng 159,8 159,8 0 Xanh 159,8 159,8 0 Vespa 946 Snake 150 Xanh nhạt 460 460 0

Giá xe mang tính tham khảo, đã gồm phí VAT nhưng chưa gồm phí ra biển số, phí bảo hiểm và phí trước bạ. Đặc biệt, giá xe máy có thể được thay đổi tùy theo từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.