Bảng giá xe máy Yamaha mới nhất tháng 8/2025

So với tháng 7, giá niêm yết của các dòng xe số hãng Yamaha trong tháng 8 vẫn duy trì trong khoảng 18.949.000 - 28.178.000 đồng, cụ thể như sau:

- Mẫu xe Jupiter Finn: Bản tiêu chuẩn đang có giá bán 27.687.000 đồng và bản cao cấp có giá bán 28.178.000 đồng.

- Tương tự, mẫu xe Sirius và Sirius FI đang dao động trong khoảng 18.949.000 - 23.957.000 đồng.

Yamaha MT-15. (Ảnh: Yamaha)

Giá xe máy số hãng Yamaha tại các đại lý trong tháng 8 không có sự biến động mới nào. Hiện giá bán thực tế đang cao hơn giá niêm yết của hãng khoảng 313.000 - 6.114.000 đồng/xe, mức giá chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với xe Yamaha Sirius FI phiên bản phanh đĩa.

Bảng giá xe số Yamaha mới nhất tháng 8/2025. (Nguồn: Yamaha)

Bảng giá xe số Yamaha mới nhất tháng 8/2025 (ĐVT: đồng) Dòng xe Phiên bản Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Jupiter Finn Phiên bản tiêu chuẩn 27.687.000 28.000.000 313.000 Phiên bản cao cấp 28.178.000 28.500.000 322.000 Sirius Phiên bản phanh cơ 18.949.000 21.500.000 2.551.000 Phiên bản phanh đĩa 20.913.000 25.000.000 4.087.000 Phiên bản RC vành đúc 21.895.000 25.500.000 3.605.000 Sirius FI Phiên bản phanh cơ 21.208.000 26.000.000 4.792..000 Phiên bản phanh đĩa 22.386.000 28.500.000 6.114.000 Phiên bản vành đúc 23.957.000 29.000.000 5.043.000

Hiện giá niêm yết của các dòng xe tay ga hãng Yamaha trong tháng 8 không có sự điều chỉnh mới nào, tiếp tục dao động trong khoảng 28.669.000 - 55.300.000 đồng/xe, cụ thể:

- Mẫu xe Grande: Blue Core Hybrid bản đặc biệt đang có giá bán 49.091.000 đồng và Blue Core Hybrid bản giới hạn đang có giá bán 49.582.000 đồng.

- Mẫu xe Janus: Bản tiêu chuẩn vẫn đang được bán ở mức giá 28.669.000 đồng, bản đặc biệt được bán ở mức giá 32.400.000 đồng và bản giới hạn vẫn đang được bán ở mức giá 32.891.000 đồng.

Tại các đại lý, giá xe máy tay ga hãng Yamaha trong tháng 8 vẫn ổn định. So với giá niêm yết của hãng, giá thực tế thấp hơn khoảng 85.000 - 4.800.000 đồng/xe, mức giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với xe Yamaha NVX 155 VVA màu mới.

Bảng giá xe tay ga Yamaha mới nhất tháng 8/2025. (Nguồn: Yamaha)

Bảng giá xe tay ga Yamaha mới nhất tháng 8/2025 (ĐVT: đồng) Dòng xe Phiên bản Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Grande Blue Core Hybrid bản đặc biệt 49.091.000 48.000.000 -1.091.000 Blue Core Hybrid bản giới hạn 49.582.000 47.200.000 -2.382.000 Latte Phiên bản tiêu chuẩn 38.095.000 37.595.000 -500.000 Phiên bản giới hạn 38.585.000 38.500.000 -85.000 Janus Phiên bản tiêu chuẩn 28.669.000 26.300.000 -1.569.000 Phiên bản đặc biệt 32.400.000 29.800.000 -2.600.000 Phiên bản giới hạn 32.891.000 30.400.000 -2.491.000 NVX NVX 155 VVA màu mới 55.300.000 50.500.000 -4.800.000 Freego Freego bản tiêu chuẩn màu mới 30.340.000 29.200.000 -1.140.000 Freego S bản đặc biệt màu mới 34.265.500 34.000.000 -265.000

Đối với các dòng xe côn tay hãng Yamaha, giá niêm yết trong tháng 8 tiếp tục ổn định trong khoảng 45.800.000 - 77.000.000 đồng/xe.

Giá xe côn tay hãng Yamaha tại các đại lý trong tháng 8 có sự điều chỉnh, giảm 200.000 đồng đối với mẫu xe Exciter 150 và tăng 2.000.000 - 3.000.000 đồng đối với mẫu xe Exciter 155 VVA. Hiện tại, giá thực tế với giá niêm yết của hãng không có sự chênh lệch.

Bảng giá xe côn tay Yamaha mới nhất tháng 8/2025. (Nguồn: Yamaha)

Bảng giá xe côn tay Yamaha mới nhất tháng 8/2025 (ĐVT: đồng) Dòng xe Phiên bản Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Exciter Exciter 150 giới hạn màu mới 45.800.000 45.800.000 0 Exciter 155VVA tiêu chuẩn 48.000.000 48.000.000 0 Exciter 155VVA cao cấp 51.000.000 51.000.000 0 Exciter 155VVA cao cấp ABS mới 54.000.0000 54.000.000 0 Exciter 155VVA giới hạn ABS GP 55.000.000 55.000.000 0 XS155R 77.000.000 77.000.000 0

Giá niêm yết của các dòng xe thể thao Yamaha trong tháng 8 có sự điều chỉnh, tăng từ 25.000.000 - 100.000.000 đồng đối với các mẫu xe YZF-R7, MT-07, MT-09, MT-10. Hiện giá bán đang dao động trong khoảng từ 69.000.000 - 469.000.000 đồng.

Theo ghi nhận tại các đại lý, giá xe máy thể thao hãng Yamaha trong tháng 8 có sự điều chỉnh, tăng từ 25.000.000 - 100.000.000 đồng đối với các mẫu xe YZF-R7, MT-07, MT-09, MT-10. Giá thực tế hiện thấp hơn giá đề xuất của hãng 1.000.000 đồng/xe, mức giá bán cao nhất được ghi nhận đối với xe MT-10.

Bảng giá xe thể thao Yamaha mới nhất tháng 8/2025. (Nguồn: Yamaha)

Bảng giá xe thể thao Yamaha mới nhất tháng 8/2025 (ĐVT: đồng) Dòng xe Phiên bản Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch MT-15 69.000.000 68.000.000 -1.000.000 YZF-R15 70.000.000 70.000.000 0 MT-03 129.000.000 128.000.000 -1.000.000 YZF-R3 132.000.000 131.000.000 -1.000.000 YZF-R7 269.000.000 268.000.000 -1.000.000 MT-07 239.000.000 238.000.000 -1.000.000 MT-09 299.000.000 298.000.000 -1.000.000 MT-10 469.000.000 468.000.000 -1.000.000

Giá xe mang tính chất tham khảo, đã bao gồm phí VAT, nhưng chưa bao gồm phí bảo hiểm dân sự, phí trước bạ và phí biển số xe. Đặc biệt, giá xe máy có thể được thay đổi tùy vào từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.