Bảng giá xe máy Yamaha mới nhất tháng 8/2025

Thứ Tư, 13/08/2025 06:00:00 +07:00

(VTC News) - Bảng giá xe máy Yamaha mới nhất tháng 8/2025 tại các đại lý trên cả nước được cập nhật chi tiết trong bài viết dưới đây.

So với tháng 7, giá niêm yết của các dòng xe số hãng Yamaha trong tháng 8 vẫn duy trì trong khoảng 18.949.000 - 28.178.000 đồng, cụ thể như sau:

- Mẫu xe Jupiter Finn: Bản tiêu chuẩn đang có giá bán 27.687.000 đồng và bản cao cấp có giá bán 28.178.000 đồng.

- Tương tự, mẫu xe Sirius và Sirius FI đang dao động trong khoảng 18.949.000 - 23.957.000 đồng.

Yamaha MT-15. (Ảnh: Yamaha)



Giá xe máy số hãng Yamaha tại các đại lý trong tháng 8 không có sự biến động mới nào. Hiện giá bán thực tế đang cao hơn giá niêm yết của hãng khoảng 313.000 - 6.114.000 đồng/xe, mức giá chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với xe Yamaha Sirius FI phiên bản phanh đĩa.

Bảng giá xe số Yamaha mới nhất tháng 8/2025. (Nguồn: Yamaha)

Bảng giá xe số Yamaha mới nhất tháng 8/2025 (ĐVT: đồng)
Dòng xePhiên bảnGiá niêm yếtGiá đại lýChênh lệch
Jupiter FinnPhiên bản tiêu chuẩn27.687.00028.000.000313.000
Phiên bản cao cấp28.178.00028.500.000322.000
SiriusPhiên bản phanh cơ 18.949.00021.500.0002.551.000
Phiên bản phanh đĩa20.913.00025.000.0004.087.000
Phiên bản RC vành đúc21.895.00025.500.0003.605.000
Sirius FIPhiên bản phanh cơ 21.208.00026.000.0004.792..000
Phiên bản phanh đĩa22.386.00028.500.0006.114.000
Phiên bản vành đúc23.957.00029.000.0005.043.000

Hiện giá niêm yết của các dòng xe tay ga hãng Yamaha trong tháng 8 không có sự điều chỉnh mới nào, tiếp tục dao động trong khoảng 28.669.000 - 55.300.000 đồng/xe, cụ thể:

- Mẫu xe Grande: Blue Core Hybrid bản đặc biệt đang có giá bán 49.091.000 đồng và Blue Core Hybrid bản giới hạn đang có giá bán 49.582.000 đồng.

- Mẫu xe Janus: Bản tiêu chuẩn vẫn đang được bán ở mức giá 28.669.000 đồng, bản đặc biệt được bán ở mức giá 32.400.000 đồng và bản giới hạn vẫn đang được bán ở mức giá 32.891.000 đồng.

Tại các đại lý, giá xe máy tay ga hãng Yamaha trong tháng 8 vẫn ổn định. So với giá niêm yết của hãng, giá thực tế thấp hơn khoảng 85.000 - 4.800.000 đồng/xe, mức giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với xe Yamaha NVX 155 VVA màu mới.

Bảng giá xe tay ga Yamaha mới nhất tháng 8/2025. (Nguồn: Yamaha)

Bảng giá xe tay ga Yamaha mới nhất tháng 8/2025 (ĐVT: đồng)
Dòng xePhiên bảnGiá niêm yếtGiá đại lýChênh lệch
GrandeBlue Core Hybrid bản đặc biệt49.091.00048.000.000-1.091.000
Blue Core Hybrid bản giới hạn49.582.00047.200.000-2.382.000
LattePhiên bản tiêu chuẩn 38.095.00037.595.000-500.000
Phiên bản giới hạn38.585.00038.500.000-85.000
JanusPhiên bản tiêu chuẩn 28.669.00026.300.000-1.569.000
Phiên bản đặc biệt 32.400.00029.800.000-2.600.000
Phiên bản giới hạn32.891.00030.400.000-2.491.000
NVXNVX 155 VVA màu mới55.300.00050.500.000-4.800.000
FreegoFreego bản tiêu chuẩn màu mới 30.340.00029.200.000-1.140.000
Freego S bản đặc biệt màu mới34.265.50034.000.000-265.000

Đối với các dòng xe côn tay hãng Yamaha, giá niêm yết trong tháng 8 tiếp tục ổn định trong khoảng 45.800.000 - 77.000.000 đồng/xe.

Giá xe côn tay hãng Yamaha tại các đại lý trong tháng 8 có sự điều chỉnh, giảm 200.000 đồng đối với mẫu xe Exciter 150 và tăng 2.000.000 - 3.000.000 đồng đối với mẫu xe Exciter 155 VVA. Hiện tại, giá thực tế với giá niêm yết của hãng không có sự chênh lệch.

Bảng giá xe côn tay Yamaha mới nhất tháng 8/2025. (Nguồn: Yamaha)

Bảng giá xe côn tay Yamaha mới nhất tháng 8/2025 (ĐVT: đồng)
Dòng xePhiên bảnGiá niêm yếtGiá đại lýChênh lệch
ExciterExciter 150 giới hạn màu mới45.800.00045.800.0000
Exciter 155VVA tiêu chuẩn48.000.00048.000.0000
Exciter 155VVA cao cấp 51.000.00051.000.0000
Exciter 155VVA cao cấp ABS mới 54.000.000054.000.0000
Exciter 155VVA giới hạn ABS GP55.000.00055.000.0000
XS155R77.000.00077.000.0000

Giá niêm yết của các dòng xe thể thao Yamaha trong tháng 8 có sự điều chỉnh, tăng từ 25.000.000 - 100.000.000 đồng đối với các mẫu xe YZF-R7, MT-07, MT-09, MT-10. Hiện giá bán đang dao động trong khoảng từ 69.000.000 - 469.000.000 đồng.

Theo ghi nhận tại các đại lý, giá xe máy thể thao hãng Yamaha trong tháng 8 có sự điều chỉnh, tăng từ 25.000.000 - 100.000.000 đồng đối với các mẫu xe YZF-R7, MT-07, MT-09, MT-10. Giá thực tế hiện thấp hơn giá đề xuất của hãng 1.000.000 đồng/xe, mức giá bán cao nhất được ghi nhận đối với xe MT-10.

Bảng giá xe thể thao Yamaha mới nhất tháng 8/2025. (Nguồn: Yamaha)

Bảng giá xe thể thao Yamaha mới nhất tháng 8/2025 (ĐVT: đồng)
Dòng xePhiên bảnGiá niêm yếtGiá đại lýChênh lệch
MT-1569.000.00068.000.000-1.000.000
YZF-R1570.000.00070.000.0000
MT-03129.000.000128.000.000-1.000.000
YZF-R3132.000.000131.000.000-1.000.000
YZF-R7269.000.000268.000.000-1.000.000
MT-07239.000.000238.000.000-1.000.000
MT-09299.000.000298.000.000-1.000.000
MT-10469.000.000468.000.000-1.000.000

Giá xe mang tính chất tham khảo, đã bao gồm phí VAT, nhưng chưa bao gồm phí bảo hiểm dân sự, phí trước bạ và phí biển số xe. Đặc biệt, giá xe máy có thể được thay đổi tùy vào từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.

Văn Hải
