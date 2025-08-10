Bảng giá xe Janus mới nhất tháng 8/2025

Xe tay ga Janus trong tháng 8 tiếp tục được bán ra thị trường với 6 phiên bản: Tiêu chuẩn, giới hạn, đặc biệt, đặc biệt hoàn toàn mới, tiêu chuẩn hoàn toàn mới và giới hạn hoàn toàn mới.

So với tháng 7, giá niêm yết xe Yamaha Janus trong tháng 8 vẫn duy trì ở mức cũ. Cụ thể: Phiên bản tiêu chuẩn đang được bán với giá 28.669.000 đồng, phiên bản đặc biệt được bán với giá 32.400.000 đồng và phiên bản giới hạn được bán với giá 32.891.000 đồng.

- Phiên bản tiêu chuẩn hoàn toàn mới cũng đang được bán với mức giá 29.151.000 đồng, phiên bản đặc biệt hoàn toàn mới giá 33.176.000 đồng và phiên bản giới hạn hoàn toàn mới được bán với mức giá 33.382.000 đồng.

Yamaha Janus phiên bản giới hạn hoàn toàn mới. (Ảnh: Yamaha)

Janus là mẫu xe tay ga quốc dân của hãng Yamaha, được đông đảo phái nữ ưa chuộng và lựa chọn. Xe không chỉ nổi bật với phong cách thiết kế nhỏ gọn, trẻ trung mà còn có khối động cơ Blue Core mạnh mẽ, vận hành êm ái. Hơn nữa, xe Janus còn lọt vào top những dòng xe ga tiết kiệm xăng nhất tại thị trường Việt Nam.

Giá xe máy Janus tại các đại lý trong tháng 8 không có sự biến động mới nào. Giá thực tế tiếp tục thấp hơn giá niêm yết của hãng khoảng 382.000 - 2.600.000 đồng/xe, mức giá chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với Janus bản đặc biệt.

Bảng giá xe máy Yamaha Janus mới nhất tháng 8/2025. (Nguồn: Yamaha)

Bảng giá xe Yamaha Janus mới nhất tháng 8/2025 (ĐVT: đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Phiên bản tiêu chuẩn Trắng xám 28.669.000 26.300.000 -1.569.000 Đỏ đen 28.669.000 26.300.000 -1.569.000 Đen 28.669.000 26.300.000 -1.569.000 Phiên bản đặc biệt Xanh đen 32.400.000 29.800.000 -2.600.000 Đỏ đen 32.400.000 29.800.000 -2.600.000 Đen 32.400.000 29.800.000 -2.600.000 Trắng xám 32.400.000 29.800.000 -2.600.000 Phiên bản giới hạn Xanh đen 32.891.000 30.400.000 -2.491.000 Xám đen 32.891.000 30.400.000 -2.491.000 Đen hồng 32.891.000 30.400.000 -2.491.000 Trắng hồng 32.891.000 30.400.000 -2.491.000 Phiên bản tiêu chuẩn mới Đen bóng 29.151.000 28.600.000 -551.000 Đỏ bóng 29.151.000 28.600.000 -551.000 Trắng đen bóng 29.151.000 28.600.000 -551.000 Phiên bản đặc biệt mới Đỏ bóng 33.176.000 32.500.000 -676.000 Đen xám nhám 33.176.000 32.500.000 -676.000 Xanh nhám 33.176.000 32.500.000 -676.000 Trắng bạc bóng 33.176.000 32.500.000 -676.000 Phiên bản giới hạn mới Xanh xám nhám 33.382.000 33.000.000 -382.000 Đen vàng nhám 33.382.000 33.000.000 -382.000 Xám nhám 33.382.000 33.000.000 -382.000 Bạc nhám 33.382.000 33.000.000 -382.000

Giá xe mang tính tham khảo, đã gồm phí VAT nhưng chưa gồm phí bảo hiểm, phí biển số và phí trước bạ. Đặc biệt, giá xe máy có thể được thay đổi tùy theo từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.