Bảng giá xe Honda Vision mới nhất tháng 1/2026

(VTC News) -

Trong tháng 1/2026, mẫu "xe tay ga quốc dân" Honda Vision tiếp tục giữ vững vị thế số 1 thị trường với mức giá niêm yết ổn định. Tuy nhiên, để thực sự sở hữu chiếc xe này lăn bánh trong dịp đầu năm mới, người dùng vẫn phải chi trả một khoản chênh lệch đáng kể tại các đại lý, đặc biệt là với phiên bản Tiêu chuẩn.

Honda là hãng xe máy thương hiệu Nhật Bản có mặt sớm nhất tại Việt Nam. Xe máy Honda đã chiếm lĩnh thị trường Việt Nam với những mẫu xe thiết kế đẹp, động cơ bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu phù hợp với đại đa số người tiêu dùng. Cùng với đó, xe máy Honda dễ vận hành, chi phí bảo dưỡng, sửa chữa cũng thấp hơn các dòng xe máy hãng khác và đặt biệt xe máy Honda khi bán lại ít mất giá hơn. Tuy nhiên, Honda cũng là hãng xe có giá “biến động” nhất khi giá bán lẻ tại đại lý luôn cao hơn giá đề xuất của hãng khá nhiều.

Honda Vision chiếm được cảm tình nhờ thiết kế nhỏ gọn và tính đa dụng.

Kể từ khi ra mắt lần đầu vào năm 2011, mẫu xe tay ga Vision đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của người tiêu dùng Việt Nam nhờ vào thiết kế nhỏ gọn và tính đa dụng. Sau hơn một thập kỷ có mặt trên thị trường, Vision không chỉ đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng trẻ mà còn thể hiện nỗ lực không ngừng của Honda Việt Nam trong việc nâng cao trải nghiệm người dùng, giữ vững vị thế dẫn đầu trong phân khúc xe tay ga.

Với phiên bản Vision 2026, Honda tiếp tục làm mới sản phẩm bằng cách giới thiệu nhiều lựa chọn màu sắc phong phú. Đặc biệt, phiên bản Thể thao gây ấn tượng với màu Bạc Nhám hoàn toàn mới, kết hợp với tay dắt sau được tinh chỉnh sang màu đen và bộ tem thể thao đồng bộ, mang đến hình ảnh trẻ trung và hiện đại hơn. Mẫu xe vẫn giữ những đường nét đặc trưng của dòng xe SH, tạo nên dáng xe thanh thoát và linh hoạt. Các đường khối sắc sảo giúp chiếc xe trông nhẹ nhàng trong từng chuyển động, rất phù hợp với điều kiện di chuyển trong đô thị.

Vision 2026 trang bị động cơ eSP dung tích 110cc, 4 kỳ, xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí. Khối động cơ này tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến như phun xăng điện tử PGM-FI, bộ đề ACG và hệ thống ngắt động cơ tạm thời (idling stop), nhằm tối ưu hóa hiệu suất, tiết kiệm nhiên liệu và giảm ma sát trong quá trình vận hành.

Hiện tại, hãng xe Nhật Bản vẫn duy trì phân phối 5 phiên bản gồm Thể thao, Cao cấp, Tiêu chuẩn, Cổ điển và Đặc biệt cùng 8 tùy chọn màu sắc đa dạng từ Trắng đen thanh lịch đến Vàng đen bạc cá tính. So với thời điểm cuối năm ngoái, tin vui cho người tiêu dùng là giá niêm yết của hãng không có bất kỳ sự điều chỉnh tăng giảm nào, giữ nguyên ở mức khởi điểm từ hơn 31,3 triệu đồng.

Bảng giá xe máy Vision mới nhất tháng 1/2026 (Nguồn: Honda)

Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết (VNĐ) Phiên bản tiêu chuẩn Trắng Đen 31.310.182 Phiên bản cao cấp Xanh Đen / Đỏ Đen 32.979.273 Phiên bản đặc biệt Nâu Đen 34.353.818 Phiên bản thể thao Đen / Xám Đen 36.612.000 Phiên bản cổ điển Vàng Đen Bạc / Xanh Đen Bạc 36.612.000

Lưu ý: Giá xe mang tính chất tham khảo, đã bao gồm phí VAT, phí cấp biển số xe, phí trước bạ và phí bảo hiểm xe. Ngoài ra, giá xe máy cũng có thể thay đổi tùy theo thời điểm của đại lý Honda và khu vực bán xe.