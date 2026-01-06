Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc rét đỉnh điểm, thấp nhất dưới 3°C

(VTC News) -

Tin không khí lạnh tăng cường mới nhất

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, sau khi bao trùm Đông Bắc Bộ gây giá rét, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vài nơi, nhiệt độ giảm 3-5°C.

Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; vùng biển phía Tây khu vực Nam của Biển Đông gió mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Ngày và đêm 6/1, không khí lạnh ảnh hưởng đến các nơi khác ở Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ngày 6-7/1, miền Bắc rét đỉnh điểm với nhiệt độ phổ biến 9-12°C, vùng núi cao có nơi dưới 3°C . (Ảnh: Viên Minh)

Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở đồng bằng Bắc Bộ phổ biến 9-12°C, vùng núi và trung du Bắc Bộ 6-9°C, vùng núi cao có nơi dưới 3°C; Bắc Trung Bộ 11-14°C.

Cụ thể, ngày và đêm 6/1, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi, trung du Bắc Bộ 8-11°C, vùng núi cao có nơi dưới 5°C; đồng bằng Bắc Bộ 11-13°C, có nơi dưới 10°C; Bắc Trung Bộ 12-15°C. Những ngày tới, đêm còn rét sâu hơn nhưng ban ngày có nắng.

Ngày và đêm 7/1, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi, trung du Bắc Bộ giảm sâu xuống mức 6-9°C, vùng núi cao có nơi dưới 3°C; đồng bằng Bắc Bộ 9-12°C, có nơi dưới 8°C; Bắc Trung Bộ 11-14°C.

Đây là hai ngày rét đỉnh điểm ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong đợt không khí lạnh này.

Hà Nội cũng chìm trong đợt không khí lạnh tăng cường mạnh gây rét đậm diện rộng, trời không mưa. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Hà Nội dao động 10-12°C.

Ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày và đêm 6/1, Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi Bắc Bộ đề phòng băng giá và sương muối.

Ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6, ngày có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2,5-3,5m, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk và khu vực giữa Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 3-5m, biển động. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới trên cả nước

Trong hôm nay và ngày mai 7/1, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa vài nơi. Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; Thanh Hóa và Nghệ An trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao của Bắc Bộ đề phòng xảy ra băng giá.

Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông. Trời lạnh, phía Bắc trời rét.

Các khu vực khác đêm mưa vài nơi, ngày nắng.

Nhận định thời tiết từ đêm 7/1 đến ngày 15/1, cơ quan khí tượng cho hay, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An không mưa, ngày nắng. Trời rét khô, vùng núi và trung du rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi Bắc Bộ nguy cơ xuất hiện băng giá và sương muối.

Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong đó, từ đêm 8-10/1 trời mưa vài nơi.

Các khu vực khác trên cả nước tiếp diễn chuỗi ngày đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Hôm nay 6/1, thời tiết TP Hà Nội rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 11-13°C, cao nhất 15-17°C. Gió đông bắc cấp 2-3.

Bảng cập nhật thời tiết 10 ngày tới tại khu vực Hoàn Kiếm, Hà Nội. (Nguồn: NCHMF)

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới tại trung tâm TP Hà Nội, ngày mai 7/1, khu vực này có mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất ngày ít biến động, phổ biến mức 12°C nhưng nhiệt độ cao nhất ban ngày xu hướng tăng lên mức 19°C.

Ngày 8-9/1, khu vực trung tâm Hà Nội chìm trong rét buốt về đêm và sáng sớm khi nhiệt độ thấp nhất giảm sâu xuống mức 10°C, ban ngày ít mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất tăng nhanh lên ngưỡng 20°C.

Ngày 10-11/1, thời tiết khu vực này tiếp tục ấm áp về ban ngày khi nhiệt độ cao nhất xu hướng tăng lên 21-22°C, ban đêm nhiệt độ tăng nhẹ nhưng vẫn rét sâu khi nhiệt độ thấp nhất chỉ dao động 11-12°C.

Trong hai ngày 12-13/1, nhiệt độ cao nhất khu vực trung tâm Hà Nội không có nhiều biến động, duy trì mức 22°C, trời có mây, không mưa. Ban đêm nhiệt độ tăng nhẹ, thấp nhất 14-15°C.

Ngày 14/1, nhiệt độ trong ngày ở khu vực này giảm nhẹ, phổ biến 13-21°C, trời có mây, không mưa, biên độ nhiệt giữa ngày và đêm tương đối cao, khoảng 8°C.

Ngày cuối thời kỳ dự báo (15/1), nhiệt độ cao nhất ban ngày ở khu vực này tiếp tục giảm còn 20°C, nhiệt độ ban đêm lại tăng nhẹ, cao nhất 15°C.