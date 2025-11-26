Y Tý xuất hiện băng giá, những tán cây rừng đẹp kỳ ảo

(VTC News) -

Trưa 26/11, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND xã Y Tý, tỉnh Lào Cai cho biết, đợt băng giá đầu tiên mùa đông năm nay xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn.

Cụ thể, vào khoảng 6h30 cùng ngày, nhiệt độ tại xã Y Tý được ghi nhận ở mức 3°C, đến khoảng 10h cùng ngày, nhiệt độ nhích lên 5°C. Không khí lạnh mạnh khiến toàn bộ cây cỏ, hoa lá trên các sườn núi được phủ lớp băng trắng muốt.

Theo chia sẻ của người dân địa phương, từ sáng sớm, tại những khu vực cao trên 2.600 m, băng giá xuất hiện dày đặc, biến những thảm cỏ, cành cây trở nên trắng xóa.

Băng giá xuất hiện dày đặc tại Y Tý sáng 26/11. (Ảnh: Gơ Du Lịch)

Những hình ảnh đẹp, kỳ vĩ khi băng giá bao phủ cành cây, ngọn cỏ đã được du khách và các hướng dẫn viên bản địa ghi lại. Cung đường trekking quen thuộc với tán cây rừng hay đồi cỏ thấp nay hiện lên lạ mắt, kỳ ảo hơn nhờ lớp băng trong suốt.

Anh Lâm Tú, hướng dẫn viên địa phương, cho biết trong ngày 26/11, đỉnh Lảo Thần xuất hiện băng giá nhiều, dày đặc, phủ trắng cả chặng trekking, mang đến trải nghiệm độc đáo cho du khách.

Nhiệt độ giảm sâu khiến băng giá xuất hiện phủ trắng cây cối ở nhiều khu vực của xã vùng cao Y Tý. (Ảnh: Gơ Du Lịch)

Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, rét sâu, chính quyền xã Y Tý đã cử cán bộ tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp giữ ấm, chăm sóc vật nuôi và cây trồng.

Lãnh đạo UBND xã Y Tý nhấn mạnh các thôn, bản cần chủ động che chắn chuồng trại, tích trữ lương thực, đồng thời quan tâm đặc biệt đến người già và trẻ nhỏ.

Đây là lần thứ 2 Lào Cai xuất hiện băng giá trong mùa đông năm nay. Trước đó, vào ngày 19/11, đợt không khí lạnh mạnh cũng khiến băng giá xuất hiện trên đường lên đỉnh Tà Xùa, xã Hạnh Phúc.

Băng tuyết phủ trắng Y Tý. (Ảnh: Gơ Du Lịch)

Miền Bắc vừa trải qua đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đông, với nền nhiệt thấp nhất giảm còn 11-14°C, vùng núi cao có nơi dưới 5°C.

Theo bà Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn, không khí lạnh năm nay xuất hiện sớm, và đợt không khí lạnh cường độ rất mạnh vừa qua là điều hiếm gặp trong tháng 11.

Trong tháng 12, băng giá có thể xuất hiện nhiều hơn, không chỉ ở các đỉnh núi cao trên 3.000m mà còn tại những nơi như Sìn Hồ, Mù Cang Chải, Mẫu Sơn..., thậm chí khu vực núi Ba Vì ở Hà Nội - nơi từng ghi nhận hiện tượng tuyết rơi.

"La Nina đang hoạt động và có thể kéo dài hết mùa đông, chắc chắn sẽ còn một số đợt không khí lạnh gây ra tuyết hoặc băng giá, sương muối trên diện khá rộng, chủ yếu ở vùng núi. Những điểm xuất hiện có thể nhiều hơn so với những năm trước đây", bà Lan chia sẻ.

Một số hình ảnh băng giá tại khu vực xã Y Tý sáng 26/11: