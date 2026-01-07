Bảng giá ô tô VinFast mới nhất tháng 1/2026

(VTC News) -

VinFast là thương hiệu ô tô và xe máy điện nổi bật của Việt Nam, thuộc Tập đoàn Vingroup.

Là thương hiệu ô tô Việt Nam, VinFast hướng tầm nhìn trở thành hãng xe điện thông minh toàn cầu. VinFast đã đặt nền móng cho ngành công nghiệp sản xuất ô tô - xe máy điện tại Việt Nam, đồng thời đang nỗ lực góp phần thúc đẩy cuộc cách mạng xe điện trên toàn thế giới.

VinFast sẽ hỗ trợ trực tiếp lên tới 10% giá xe đối với các dòng ô cho VF 8, VF 9. (Ảnh: vingroup.net)

Tháng 1/2026, VinFast triển khai nhiều chính sách ưu đãi mới đối với khách hàng mua ô tô, trong đó nổi bật là chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” năm 2026 với 3 sách chính: “mua xe 0 đồng”, tiền điện tiếp theo giá và miễn phí – đổi pin, VinFast cản trở, tăng tối đa cơ hội chuyển đổi sang xe điện cho toàn bộ khách hàng.

Chương trình được phát triển trên toàn quốc đến hết ngày 31/12/2026. Trong đó, chính sách “Mua xe 0 đồng” ưu tiên sẽ giúp tất cả người dân có thể sở hữu ngay ô tô, xe máy VinFast chất lượng, giá trị cao với 0 đồng vốn phản ứng ban đầu.

VinFast sẽ hỗ trợ trực tiếp lên tới 10% giá xe đối với các dòng ô cho VF 8, VF 9; và 6% giá xe đối với tất cả các mẫu xe máy giống các ô phổ thông còn lại, bao gồm các mẫu VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, EC Van và dòng xe Green.

Riêng với các dòng xe máy đổi pin dự kiến ​​sẽ được bán ra thị trường trong Quý I/2026, VinFast sẽ miễn phí đổi pin cho khách hàng trong vòng 6 tháng kể từ thời điểm mua xe.

Ngoài ra, tất cả các dòng xe VinFast thuộc sở hữu cá nhân đều được miễn phí pin sạc tại các trạm sạc V-Green đến hết ngày 30/6/2027 với ô tô và đến hết ngày 31/5/2027 với xe máy. Ô tô của các hoạt động kinh doanh kinh doanh sẽ được sạc pin miễn phí trong khung giờ thấp và giảm giá 50% trong khung giờ cao điểm.

Bảng giá xe ô tô hãng VinFast mới nhất tháng 1/2026

Mẫu xe Giá xe niêm yết (Đồng) VinFast VF 3 299 triệu VinFast VF 5 529 triệu VF 6 Eco 689 triệu VF 6 Plus 745 triệu VF 7 Eco 799 triệu VF 7 Plus 949 triệu VinFast ECVan 285 triệu VF 8 Eco 1 tỷ 019 triệu VF 8 Plus​ 1 tỷ 199 triệu VF 9 Eco 1 tỷ 499 triệu VinFast Limo Green 749 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.