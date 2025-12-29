Khách hàng ấn tượng với hệ sinh thái xanh VinFast tại Vietnam Mobility Show 2025

(VTC News) -

Tại triển lãm Vietnam Mobility Show 2025, không gian của VinFast với dải sản phẩm thuần điện toàn diện đã giúp người dùng Việt trực tiếp cảm nhận rõ sự ưu việt, tiện lợi của xe điện và tự tin chuyển đổi xanh.

Khu trưng bày VinFast hút khách

Triển lãm Vietnam Mobility Show 2025 được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) tiếp tục mở cửa tự do đến hết ngày 28/12. Theo ghi nhận, trong những ngày diễn ra triển lãm, không gian trải nghiệm xe thuần điện của VinFast là một trong những khu vực nhận được sự chú ý của đông đảo khách hàng.

Nhiều khách hàng tại Hà Nội và các khu vực lân cận đã tới đăng ký lái thử, trải nghiệm xe VinFast từ sớm.

Sở hữu gian hàng có quy mô lớn nhất với tổng diện tích 600 m2 và tọa lạc nổi bật tại vị trí trung tâm của triển lãm, hãng xe Việt bố trí gian trưng bày đậm chất công nghệ nhờ hệ thống màn hình cỡ lớn và cột LED biểu tượng, tạo nên hiệu ứng thị giác ấn tượng.

Khu vực trưng bày quy tụ dàn xe điện thông minh của VinFast, từ các mẫu xe máy điện, xe buýt điện đến loạt xe ăn khách VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, VF 8, VF 9, Limo Green hay các model mới như EC Van, Minio Green...

Anh Phan Chí Thành (Hà Nội) ấn tượng với không gian thuần điện của VinFast tại sự kiện Vietnam Mobility Show 2025.

Anh Phan Chí Thành (Đông Anh, Hà Nội) cho biết, anh rất ấn tượng với các mẫu xe tại đây, đặc biệt VF 8 - dòng xe được anh đánh giá là vượt trội so với các mẫu SUV trong cùng tầm giá.

Bên cạnh đó, anh Thành cũng đánh giá cao các mẫu xe VF 7 và VF 9, nổi bật với không gian nội thất rộng rãi cùng hệ thống tiện nghi được bố trí hợp lý. Ngoài ra, các công nghệ hỗ trợ lái và tính năng an toàn trên các mẫu xe này cũng mang lại sự yên tâm rõ rệt, giúp người sử dụng tự tin hơn trong nhiều điều kiện giao thông khác nhau.

VF 9 trên đường thử lý tưởng của Trung tâm Triển lãm Việt Nam tại Vietnam Mobility Show 2025.

Anh Thành khẳng định các mẫu xe điện VinFast đang là xu hướng tại thị trường Việt Nam và hoàn toàn chinh phục được đại đa số người dùng, ngay cả những người khó tính nhất.

Nhiều khách tham quan cũng dành nhiều thời gian chiêm ngưỡng mẫu xe siêu sang Lạc Hồng 900 LX. Anh Phạm Ngọc Tân, nhà sáng tạo nội dung trên kênh YouTube Đường 2 Chiều vô cùng ấn tượng với chiếc xe này. “Có thể nói đây là chiếc xe đưa VinFast cũng như ngành công nghiệp sản xuất ô tô tại Việt Nam vươn tầm thế giới”, anh Tân nhận định.

Các mẫu xe máy điện VinFast được nhiều người dùng yêu thích.

Bên cạnh các mẫu ô tô điện, khách tham quan còn thích thú với các mẫu xe máy điện VinFast, từ Evo Grand, Feliz, Vero X tới các mẫu xe mới Flazz, ZGoo. Các mẫu xe máy điện có thiết kế hiện đại, gọn gàng, hướng đến nhiều nhóm khách hàng khác nhau, từ học sinh, sinh viên đến người đi làm hay tài xế công nghệ.

EC Van, Minio Green lần đầu xuất hiện là điểm nhấn

Đến với sự kiện, khách hàng có thể thoải mái lựa chọn các dòng xe để chạy thử, từ VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, VF 8, VF 9, Limo Green tới hai mẫu xe hoàn toàn mới là Minio Green và EC Van bản thương mại.

Anh Chu Việt Nam – một tài xế dịch vụ vận chuyển hàng hóa tại Bắc Ninh – đã lên Hà Nội từ sớm và là một trong những khách tham quan đầu tiên có cơ hội được chạy thử chiếc xe EC Van.

Khách hàng tới Vietnam Mobility Show 2025 có cơ hội lái thử EC Van trong sa hình đặc biệt.

“Cửa đóng chắc chắn, không gian cabin khá rộng. Khả năng tăng tốc nhanh và dễ lái. Phải thừa nhận tôi đã bị chinh phục bởi chiếc xe này”, anh Nam nhận định sau khi được tận tay cầm vô lăng mẫu xe chở hàng thuần điện.

Ngoài ra, theo tìm hiểu của anh Nam, quãng đường di chuyển một lần sạc của EC Van lên tới 175 km sau một lần sạc đầy. Kết hợp cùng hệ thống 150.000 cổng sạc V-Green rộng khắp cả nước, anh Nam tự tin lên kế hoạch mua chiếc xe này để phục vụ cho công việc vận tải hàng hóa của mình.

Cùng đó, chiếc Minio Green lần đầu tiên xuất hiện tại một sự kiện lái thử cũng để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Dòng minicar này được thiết kế nhỏ gọn với bề ngang ngắn, nhưng không gian nội thất đủ rộng rãi, phù hợp cho việc di chuyển trong đô thị. Bởi vậy, Minio Green chinh phục nhiều chị em phụ nữ có nhu cầu mua xe đưa đón con đi học hoặc đi café cùng bạn bè.

Giới chuyên gia xe và khách hàng lái thử bất ngờ với độ đầm chắc của Minio Green.

Ngoài ra, giới chuyên gia cũng đặc biệt ấn tượng với Minio Green. Anh Chu Hữu Thọ, chuyên gia xe, người đang sở hữu VF 8, sau khi trải nghiệm tận tay đã không ngớt lời khen mẫu xe cỡ nhỏ của VinFast.

“Dù kích thước nhỏ nhưng thiết kế của Minio khá đầm chắc, không gian ngồi thoải mái, dễ lái, dễ xoay xở. Mức giá có thể nói cũng là rẻ nhất trên thị trường hiện nay nên tôi cho rằng đây sẽ là một chiếc xe đáng để bổ sung cho các gia đình cũng như những người trẻ sở hữu ô tô lần đầu”, anh Thọ chia sẻ.

Bên cạnh cơ hội lái thử các mẫu xe, khách hàng tới gian hàng VinFast cũng được tư vấn về chính sách giá ưu đãi tốt nhất trong năm: hỗ trợ 4% trên giá niêm yết, ưu đãi tới 150 triệu đồng khi chuyển từ xe xăng, tặng tới 70 triệu đồng vào tài khoản VinClub (với chủ xe đăng ký tại Hà Nội, TP.HCM)…

Người đặt cọc xe tại sự kiện sẽ nhận voucher đặc biệt lên tới 20 triệu đồng chỉ có giá trị trong 3 ngày sự kiện. Đối với nhiều người dùng, đây là cơ hội để chuyển đổi xanh nhanh chóng, đơn giản và tiết kiệm được nhiều chi phí.