Bảng giá ô tô Suzuki mới nhất tháng 11/2025

Suzuki là thương hiệu ô tô đến từ Nhật Bản, nổi tiếng với các dòng xe bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau của người dùng. Các mẫu xe của hãng được yêu thích nhờ khả năng vận hành ổn định, chi phí sử dụng thấp và thiết kế ngày càng hiện đại.

Điển hình như Suzuki XL7 Hybrid 1-Tone là mẫu SUV lai điện được yêu thích nhờ thiết kế mạnh mẽ, hiện đại và khả năng vận hành tiết kiệm nhiên liệu. Xe mang phong cách thể thao đặc trưng với lưới tản nhiệt lớn, cụm đèn LED sắc nét và đường nét thân xe khỏe khoắn.

Suzuki XL7 Hybrid 1-Tone là mẫu SUV lai điện được yêu thích nhờ thiết kế mạnh mẽ. (Ảnh: suzuki việt long)

Nội thất của XL7 Hybrid 1-Tone gây ấn tượng với không gian rộng rãi, tiện nghi và bố trí thông minh. Các chi tiết được hoàn thiện tỉ mỉ, kết hợp với hàng ghế linh hoạt mang lại cảm giác thoải mái trên mọi hành trình. Hệ thống điều hòa tự động, màn hình cảm ứng trung tâm và kết nối Apple CarPlay/Android Auto giúp trải nghiệm lái thêm phần hiện đại.

Bảng giá xe ô tô hãng Suzuki mới nhất tháng 11/2025

Dòng xe Mẫu xe Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) XE DU LỊCH ALL-NEW FRONX GL 520 triệu ALL-NEW FRONX GLX 599 triệu ALL-NEW FRONX GLX PLUS 649 triệu XL7 HYBRID 1-TONE 599 triệu 900 ngàn XL7 HYBRID 2-TONE 607 triệu 900 ngàn JIMNY 1-TONE 789 triệu JIMNY 2-TONE 799 triệu SWIFT 1-TONE 569 triệu SWIFT 2-TONE 577 triệu XE THƯƠNG MẠI SUPER CARRY PRO THÙNG LỬNG (Màu xanh và trắng) 318 triệu 600 nghìn SUPER CARRY PRO THÙNG LỬNG (Màu bạc) 324 triệu 378 nghìn SUPER CARRY PRO THÙNG MUI BẠT 342 triệu 812 nghìn SUPER CARRY PRO THÙNG KÍN 347 triệu 884 nghìn

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.