  • Zalo

Bảng giá ô tô KIA mới nhất tháng 11/2025

Cần biếtThứ Ba, 11/11/2025 06:36:00 +07:00Google News

(VTC News) - Bảng giá xe ô tô KIA mới nhất tại Việt Nam tháng 11/2025, bảng giá chi tiết sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.

KIA là thương hiệu ô tô đến từ Hàn Quốc, nổi tiếng với phong cách thiết kế hiện đại, chất lượng đáng tin cậy và mức giá cạnh tranh. Mỗi mẫu xe đều mang đậm tinh thần trẻ trung, năng động và được trang bị công nghệ tiên tiến nhằm mang lại trải nghiệm lái tốt nhất.

Trong đó, KIA K4 2025 là mẫu sedan hoàn toàn mới mang phong cách trẻ trung và hiện đại, đánh dấu bước tiến đột phá trong thiết kế của thương hiệu Hàn Quốc. Xe sở hữu diện mạo thể thao với lưới tản nhiệt “Tiger Nose” đặc trưng, cụm đèn LED sắc sảo và thân xe cân đối, tạo nên vẻ năng động và cuốn hút.

KIA K4 2025 là mẫu sedan hoàn toàn mới mang phong cách trẻ trung và hiện đại. (Ảnh: AutoPro)

KIA K4 2025 là mẫu sedan hoàn toàn mới mang phong cách trẻ trung và hiện đại. (Ảnh: AutoPro)

Kia K4 2025 mang đến không gian rộng rãi và cao cấp vượt tầm phân khúc. Bảng taplo tích hợp màn hình cong đôi hiện đại, chất liệu nội thất cao cấp cùng hệ thống đèn viền 64 màu giúp tăng cảm giác sang trọng. Ngoài ra, xe được trang bị hàng loạt tiện nghi như ghế chỉnh điện, sạc không dây và điều hòa tự động hai vùng độc lập.

Bảng giá xe ô tô hãng KIA mới nhất tháng 11/2025

Dòng xePhiên bản

Giá xe niêm yết (Đồng)

(Đã bao gồm thuế VAT)

Sorento Plug-in Hybrid Sorento Plug-in Hybrid 1.6L Signature (Nội thất Nâu) 1 tỷ 399 triệu
Sorento Plug-in Hybrid 1.6L Premium (Nội thất Đen) 1 tỷ 299 triệu
Sorento Hybrid Sorento Hybrid 1.6L Premium 1 tỷ 149 triệu
Sorento Hybrid 1.6L Signature 1 tỷ 247 triệu
Carnival Carnival 3.5G SIGNATURE (7S) 1 tỷ 759 triệu
CarensCarens 1.5G IVT (trang bị phanh phụ) 621 triệu
Carens 1.5G Luxury 669 triệu
Carens 1.4T Signature (7S) 769 triệu
Carens 1.5G IVT 619 triệu
Carens 1.5G Deluxe599 triệu
New SeltosNew Seltos 1.5L AT 599 triệu
New Seltos 1.5L Luxury699 triệu
New Seltos 1.5L Premium749 triệu
New Seltos 1.5 Turbo GT-Line764 triệu
New Seltos 1.5 Turbo Luxury714 triệu
New Seltos 1.5L Deluxe639 triệu
New Seltos 1.5 Turbo Deluxe654 triệu
New SonetNew Sonet 1.5L Deluxe 539 triệu
New Sonet 1.5L Luxury 579 triệu
New Sonet 1.5L Premium 624 triệu
New Sonet 1.5L AT 499 triệu
K5Kia K5 2.0 Luxury 849 triệu
Kia K5 2.0 Premium 904 triệu
Kia K5 2.5 GT-Line 957 triệu
K3Kia K3 1.6 Premium 609 triệu
Kia K3 1.6 Luxury584 triệu
Kia K3 2.0 Premium624 triệu
Kia K3 1.6 Turbo GT689 triệu
SportageSportage 2.0G Premium 819 triệu
Sportage 2.0G Signature 929 triệu
Sportage 1.6 Turbo Signature AWD (X-Line) 999 triệu
Sportage 1.6 Turbo Signature AWD1 tỷ 009 triệu
Sportage 2.0D Signature (X-Line) 939 triệu
Sportage 2.0D Signature939 triệu
SolutoKia Soluto MT 386 triệu
Kia Soluto MT Deluxe397 triệu
Kia Soluto AT Deluxe 422 triệu
SorentoSorento - 2.2D Luxury 939 triệu
Sorento - 2.2D Premium 1 tỷ 079 triệu
Sorento - 2.5G Premium999 triệu
Sorento - 2.5G Signature (7 chỗ) Nội thất Nâu1 tỷ 099 triệu
Sorento - 2.2D Signature (7 chỗ) Nội thất Đen 1 tỷ 119 triệu
MorningMorning X-Line 424 triệu
Morning MT 349 triệu
New CarnivalNew Carnival 2.2D Luxury 8S​ 1 tỷ 299 triệu
New Carnival 2.2D Premium 7S​ 1 tỷ 519 triệu
New Carnival 2.2D Premium 8S​ 1 tỷ 479 triệu
New Carnival 2.2D Signature 7S​ 1 tỷ 589 triệu
New Carnival HybridNew Carnival 1.6 Turbo Hybrid Signature 1 tỷ 799 triệu
New Carnival 1.6 Turbo Hybrid Signature (tùy chọn hàng ghế 2 VIP) 1 tỷ 879 triệu
New MorningNew Morning AT 439 triệu
New Morning GT-Line469 triệu
New SorentoNew Sorento 2.2D Signature FWD 1 tỷ 389 triệu
New Sorento 2.5G Signature FWD 1 tỷ 249 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.

Thư Trương(Tổng hợp)
Đọc thêm
Bình luận
vtcnews.vn