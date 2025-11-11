Bảng giá ô tô KIA mới nhất tháng 11/2025

KIA là thương hiệu ô tô đến từ Hàn Quốc, nổi tiếng với phong cách thiết kế hiện đại, chất lượng đáng tin cậy và mức giá cạnh tranh. Mỗi mẫu xe đều mang đậm tinh thần trẻ trung, năng động và được trang bị công nghệ tiên tiến nhằm mang lại trải nghiệm lái tốt nhất.

Trong đó, KIA K4 2025 là mẫu sedan hoàn toàn mới mang phong cách trẻ trung và hiện đại, đánh dấu bước tiến đột phá trong thiết kế của thương hiệu Hàn Quốc. Xe sở hữu diện mạo thể thao với lưới tản nhiệt “Tiger Nose” đặc trưng, cụm đèn LED sắc sảo và thân xe cân đối, tạo nên vẻ năng động và cuốn hút.

KIA K4 2025 là mẫu sedan hoàn toàn mới mang phong cách trẻ trung và hiện đại. (Ảnh: AutoPro)

Kia K4 2025 mang đến không gian rộng rãi và cao cấp vượt tầm phân khúc. Bảng taplo tích hợp màn hình cong đôi hiện đại, chất liệu nội thất cao cấp cùng hệ thống đèn viền 64 màu giúp tăng cảm giác sang trọng. Ngoài ra, xe được trang bị hàng loạt tiện nghi như ghế chỉnh điện, sạc không dây và điều hòa tự động hai vùng độc lập.

Bảng giá xe ô tô hãng KIA mới nhất tháng 11/2025

Dòng xe Phiên bản Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) Sorento Plug-in Hybrid Sorento Plug-in Hybrid 1.6L Signature (Nội thất Nâu) 1 tỷ 399 triệu Sorento Plug-in Hybrid 1.6L Premium (Nội thất Đen) 1 tỷ 299 triệu Sorento Hybrid Sorento Hybrid 1.6L Premium 1 tỷ 149 triệu Sorento Hybrid 1.6L Signature 1 tỷ 247 triệu Carnival Carnival 3.5G SIGNATURE (7S) 1 tỷ 759 triệu Carens Carens 1.5G IVT (trang bị phanh phụ) 621 triệu Carens 1.5G Luxury 669 triệu Carens 1.4T Signature (7S) 769 triệu Carens 1.5G IVT 619 triệu Carens 1.5G Deluxe 599 triệu New Seltos New Seltos 1.5L AT 599 triệu New Seltos 1.5L Luxury 699 triệu New Seltos 1.5L Premium 749 triệu New Seltos 1.5 Turbo GT-Line 764 triệu New Seltos 1.5 Turbo Luxury 714 triệu New Seltos 1.5L Deluxe 639 triệu New Seltos 1.5 Turbo Deluxe 654 triệu New Sonet New Sonet 1.5L Deluxe 539 triệu New Sonet 1.5L Luxury 579 triệu New Sonet 1.5L Premium 624 triệu New Sonet 1.5L AT 499 triệu K5 Kia K5 2.0 Luxury 849 triệu Kia K5 2.0 Premium 904 triệu Kia K5 2.5 GT-Line 957 triệu K3 Kia K3 1.6 Premium 609 triệu Kia K3 1.6 Luxury 584 triệu Kia K3 2.0 Premium 624 triệu Kia K3 1.6 Turbo GT 689 triệu Sportage Sportage 2.0G Premium 819 triệu Sportage 2.0G Signature 929 triệu Sportage 1.6 Turbo Signature AWD (X-Line) 999 triệu Sportage 1.6 Turbo Signature AWD 1 tỷ 009 triệu Sportage 2.0D Signature (X-Line) 939 triệu Sportage 2.0D Signature 939 triệu Soluto Kia Soluto MT 386 triệu Kia Soluto MT Deluxe 397 triệu Kia Soluto AT Deluxe 422 triệu Sorento Sorento - 2.2D Luxury 939 triệu Sorento - 2.2D Premium 1 tỷ 079 triệu Sorento - 2.5G Premium 999 triệu Sorento - 2.5G Signature (7 chỗ) Nội thất Nâu 1 tỷ 099 triệu Sorento - 2.2D Signature (7 chỗ) Nội thất Đen 1 tỷ 119 triệu Morning Morning X-Line 424 triệu Morning MT 349 triệu New Carnival New Carnival 2.2D Luxury 8S​ 1 tỷ 299 triệu New Carnival 2.2D Premium 7S​ 1 tỷ 519 triệu New Carnival 2.2D Premium 8S​ 1 tỷ 479 triệu New Carnival 2.2D Signature 7S​ 1 tỷ 589 triệu New Carnival Hybrid New Carnival 1.6 Turbo Hybrid Signature 1 tỷ 799 triệu New Carnival 1.6 Turbo Hybrid Signature (tùy chọn hàng ghế 2 VIP) 1 tỷ 879 triệu New Morning New Morning AT 439 triệu New Morning GT-Line 469 triệu New Sorento New Sorento 2.2D Signature FWD 1 tỷ 389 triệu New Sorento 2.5G Signature FWD 1 tỷ 249 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.