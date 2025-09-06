Bảng giá ô tô VinFast mới nhất tháng 9/2025

VinFast là thương hiệu ô tô Việt Nam thuộc tập đoàn Vingroup. Thương hiệu này nổi bật với định hướng phát triển xe điện thông minh, thân thiện với môi trường, góp phần thúc đẩy xu hướng xanh trong ngành công nghiệp ô tô.

Đặc biệt, VinFast VF7 2025 là mẫu SUV hạng C đầy cá tính, được thiết kế theo phong cách hiện đại, trẻ trung và năng động. Xe nổi bật với những đường nét mạnh mẽ, kết hợp cùng hệ thống đèn LED sắc sảo, tạo nên diện mạo cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên.

VinFast VF7 2025 là mẫu SUV hạng C đầy cá tính. (Ảnh: winauto.vn)

Bên trong, VF7 2025 sở hữu không gian nội thất tinh tế với màn hình giải trí lớn, giao diện thân thiện và nhiều công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến. Ghế ngồi được thiết kế ôm lưng, mang lại sự thoải mái cho cả tài xế lẫn hành khách. Các tiện ích thông minh cũng giúp trải nghiệm lái xe trở nên hiện đại và thuận tiện hơn.

VF7 2025 còn gây ấn tượng nhờ khả năng vận hành mạnh mẽ cùng hệ truyền động điện thân thiện môi trường. Xe có tầm hoạt động dài, phù hợp cho cả di chuyển trong đô thị lẫn những chuyến đi xa. VF7 còn thể hiện tinh thần sáng tạo của VinFast trong việc mang đến sản phẩm đậm chất riêng.

Bảng giá xe ô tô hãng VinFast mới nhất tháng 9/2025

Mẫu xe Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) VinFast VF 3 299 triệu VinFast VF 5 529 triệu VF 6 Eco 689 triệu VF 6 Plus 749 triệu VF 7 Eco 799 triệu VF 7 Plus 949 triệu VF 7 Plus (Trần kính toàn cảnh) 969 triệu VF 8 Eco 1 tỷ 019 triệu VF 8 Plus​ 1 tỷ 199 triệu VF 9 Eco 1 tỷ 499 triệu VF 9 Plus 1 tỷ 699 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.