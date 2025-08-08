Bảng giá ô tô Mini mới nhất tháng 8/2025

Mini là một thương hiệu xe hơi nổi tiếng đến từ Anh, nổi bật với thiết kế nhỏ gọn, phong cách cá tính và khả năng vận hành linh hoạt. Dù nhỏ gọn nhưng Mini vẫn mang đến trải nghiệm lái đầy phấn khích nhờ hệ thống lái nhạy bén và động cơ mạnh mẽ.

Điển hình, Mini Cooper S 5-Cửa Resolute Edition gây ấn tượng với màu sơn độc quyền Rebel Green kết hợp các chi tiết màu vàng đồng Resolute Bronze. Lưới tản nhiệt, tay nắm cửa và viền đèn đều được tinh chỉnh, mang đến vẻ ngoài độc đáo và sang trọng.

Mini Cooper S 5-Cửa Resolute Edition gây ấn tượng với kiểu dáng nhỏ gọn. (Ảnh MINI Cooper)

Bên trong xe là không gian hiện đại, ghế bọc vải da Black Pearl/Light Chequered nổi bật, kết hợp đường viền trang trí Resolute độc quyền. Hệ thống đèn viền nội thất, vô-lăng thể thao bọc da và các chi tiết mạ đồng tạo cảm giác cao cấp và cá tính.

Mini Cooper S 5-Cửa Resolute Edition trang bị động cơ TwinPower Turbo 2.0L, công suất 192 mã lực, cho khả năng tăng tốc 0–100 km/h chỉ trong 6,7 giây. Hệ thống lái chính xác, phản hồi nhanh và cảm giác lái go-kart đặc trưng mang lại trải nghiệm phấn khích.

Bảng giá xe ô tô hãng Mini mới nhất tháng 8/2025. (Nguồn: Mini Việt Nam)

Dòng xe Phiên bản Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) MINI 3-CỬA MINI 3-CỬA Giá từ 2 tỷ 099 triệu MINI 3-CỬA THUẦN ĐIỆN Giá từ 2 tỷ 199 triệu MINI 5-CỬA MINI 5-CỬA Giá từ 2 tỷ 149 triệu MINI CONVERTIBLE MINI CONVERTIBLE Giá từ 2 tỷ 639 triệu MINI CLUBMAN MINI CLUBMAN Giá từ 2 tỷ 539 triệu MINI COUNTRYMAN MINI COUNTRYMAN Giá từ 2 tỷ 639 triệu MINI COUNTRYMAN THUẦN ĐIỆN Giá từ 2 tỷ 989 triệu MINI JOHN COOPER WORKS MINI JCW 3-CỬA Giá từ 2 tỷ 529 triệu MINI JCW COUNTRYMAN Giá từ2 tỷ 789 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.