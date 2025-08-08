  • Zalo

Bảng giá ô tô Mini mới nhất tháng 8/2025

(VTC News) - Bảng giá xe ô tô Mini mới nhất tại Việt Nam tháng 8/2025, bảng giá chi tiết sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.

Mini là một thương hiệu xe hơi nổi tiếng đến từ Anh, nổi bật với thiết kế nhỏ gọn, phong cách cá tính và khả năng vận hành linh hoạt. Dù nhỏ gọn nhưng Mini vẫn mang đến trải nghiệm lái đầy phấn khích nhờ hệ thống lái nhạy bén và động cơ mạnh mẽ.

Điển hình, Mini Cooper S 5-Cửa Resolute Edition gây ấn tượng với màu sơn độc quyền Rebel Green kết hợp các chi tiết màu vàng đồng Resolute Bronze. Lưới tản nhiệt, tay nắm cửa và viền đèn đều được tinh chỉnh, mang đến vẻ ngoài độc đáo và sang trọng.

Mini Cooper S 5-Cửa Resolute Edition gây ấn tượng với kiểu dáng nhỏ gọn. (Ảnh MINI Cooper)

Bên trong xe là không gian hiện đại, ghế bọc vải da Black Pearl/Light Chequered nổi bật, kết hợp đường viền trang trí Resolute độc quyền. Hệ thống đèn viền nội thất, vô-lăng thể thao bọc da và các chi tiết mạ đồng tạo cảm giác cao cấp và cá tính.

Mini Cooper S 5-Cửa Resolute Edition trang bị động cơ TwinPower Turbo 2.0L, công suất 192 mã lực, cho khả năng tăng tốc 0–100 km/h chỉ trong 6,7 giây. Hệ thống lái chính xác, phản hồi nhanh và cảm giác lái go-kart đặc trưng mang lại trải nghiệm phấn khích.

Bảng giá xe ô tô hãng Mini mới nhất tháng 8/2025. (Nguồn: Mini Việt Nam)

Dòng xePhiên bản

Giá xe niêm yết (Đồng)

(Đã bao gồm thuế VAT)

MINI 3-CỬAMINI 3-CỬAGiá từ 2 tỷ 099 triệu
MINI 3-CỬA THUẦN ĐIỆNGiá từ 2 tỷ 199 triệu
MINI 5-CỬAMINI 5-CỬAGiá từ 2 tỷ 149 triệu
MINI CONVERTIBLEMINI CONVERTIBLEGiá từ 2 tỷ 639 triệu
MINI CLUBMANMINI CLUBMANGiá từ 2 tỷ 539 triệu
MINI COUNTRYMANMINI COUNTRYMANGiá từ 2 tỷ 639 triệu
MINI COUNTRYMAN THUẦN ĐIỆNGiá từ 2 tỷ 989 triệu
MINI JOHN COOPER WORKSMINI JCW 3-CỬAGiá từ 2 tỷ 529 triệu
MINI JCW COUNTRYMANGiá từ2 tỷ 789 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.

Thư Trương(Tổng hợp)
