Khách hàng tiết kiệm hơn 100 triệu đồng khi mua ô tô tháng 4

(VTC News) -

Hyundai

Nhân dịp 50 năm thống nhất đất nước, Hyundai Thành Công Việt Nam triển khai ưu đãi dành cho xe Palisade trong tháng 4.

Người mua được hỗ trợ lên đến 50% lệ phí trước bạ, tương đương mức tiết kiệm từ 73 đến hơn 88 triệu đồng, tùy vào phiên bản và khu vực đăng ký xe (dựa trên mức lệ phí trước bạ từ 10 đến 12% giá niêm yết 1,469 tỷ đồng), áp dụng cho mọi số VIN không phân biệt năm sản xuất.

Ra mắt tại Việt Nam từ tháng 9/2023, Hyundai Palisade nhanh chóng khẳng định vị thế dẫn đầu phân khúc E-SUV với hơn 2.000 xe được bán ra. Chương trình được áp dụng tại các đại lý ủy quyền Hyundai trên toàn quốc.

Hyundai Palisade là mẫu xe du lịch đầu tiên của Hyundai tại Việt Nam được xuất khẩu ra thị trường quốc tế vào tháng 10/2024. (Ảnh: HTV)

Toyota

Nhân dịp lễ 30/4 và 1/5 này, Toyota Việt Nam cũng triển khai chương trình khuyến mại cho các mẫu xe Vios, Veloz Cross, Avanza Premio và Yaris Cross. Cụ thể:

Vios, Yaris Cross: Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ.

Veloz Cross, Avanza Premio: Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ và tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ.

Giá trị khuyến mại từ 23-38 triệu đồng tuỳ mẫu xe. Điều kiện áp dụng chương trình là người mua hoàn tất thanh toán 100% và xuất hóa đơn trong tháng 4. (Ảnh: TMV)

Lynk & Co

Hãng xe Lynk & Co triển khai hỗ trợ 50% phí trước bạ cho người mua xe trong tháng 4 này, dành cho tất cả dòng xe Lynk & Co đang phân phối tại Việt Nam gồm Lynk & Co 06, 01, 05, 03+, 09.

Như vậy, với lệ phí trước bạ từ 10-12% giá trị xe, người mua sẽ tiết kiệm được ít nhất 36,5 triệu đồng với mẫu 06 và nhiều nhất gần 132 triệu đồng với mẫu SUV cỡ lớn 09.

Các dòng xe Lynk & Co đều được thừa hưởng nền tảng công nghệ do Volvo phát triển và trang bị hệ thống ADAS. (Ảnh: L&C)

VinFast

Sở hữu sức mạnh động cơ “khủng” và nhiều công nghệ vượt trội nhưng VinFast VF 8 lại có giá bán dễ tiếp cận. Từ ngày 1/3, cùng với chính sách dừng thuê pin, VinFast đưa ra mức ưu đãi cho khách hàng từ 100 - 101 triệu đồng khi mua VF 8 kèm pin, kéo giá bán của hai phiên bản Eco và Plus còn 1,019 – 1,199 tỷ đồng.

VF 8 hội tụ những công nghệ an toàn và thông minh hàng đầu. Mẫu xe trang bị công nghệ hỗ trợ lái ADAS cấp độ 2 hỗ trợ lái trên cao tốc. (Ảnh: VinFast)

Nhờ nghị định mới của Chính phủ kéo dài thời gian miễn lệ phí trước bạ thêm 2 năm cho xe điện, người mua các mẫu ô tô của VinFast, trong đó có VF 8 được "nhân đôi" lợi ích khi có thể tiết kiệm được tới hơn 140 triệu đồng (12% lệ phí trước bạ).

Với các chính sách và ưu đãi, người mua có thể tiết kiệm gần 300 triệu đồng khi mua VF 8. (Ảnh: VinFast)

Người mua xe cũng nhận thêm đặc quyền ưu đãi sạc pin miễn phí tại các trạm V-GREEN đến hết ngày 30/6/2027, chi phí sử dụng gần như bằng 0.

Một số mẫu xe khác

Skoda Việt Nam mạnh tay tặng 100% lệ phí trước bạ cho Karoq, tương đương mức giảm 100-130 triệu đồng.

Geely Việt Nam cho biết mẫu xe Coolray được hỗ trợ 50% phí trước bạ trong tháng 4, giúp người mua tiết kiệm từ 27-38 triệu đồng tuỳ phiên bản.

Geely Coolray nổi bật với thiết kế hiện đại, trang bị công nghệ tiên tiến và khả năng vận hành mạnh mẽ. (Ảnh: XH)

Honda Civic được tặng 50% lệ phí trước bạ và 01 năm bảo hiểm thân vỏ cho bản Civic RS và Civic G VIN24, tương đương mức hỗ trợ từ hơn 39-44 triệu đồng.