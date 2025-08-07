Bảng giá ô tô VinFast mới nhất tháng 8/2025

VinFast là thương hiệu ô tô thuộc Tập đoàn Vingroup – một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân lớn nhất Việt Nam. Các sản phẩm của VinFast không chỉ được phát triển với thiết kế hiện đại, công nghệ tiên tiến mà còn đảm bảo tiêu chuẩn an toàn quốc tế.

Trong đó, VinFast VF 7 Plus gây ấn tượng mạnh với ngoại hình thể thao, các đường nét dứt khoát và cụm đèn LED đặc trưng tạo nên diện mạo năng động, cá tính. Xe sở hữu kích thước hài hòa, phù hợp cho cả di chuyển trong đô thị lẫn hành trình đường dài.

VinFast VF 7 Plus gây ấn tượng mạnh với ngoại hình thể thao. (Ảnh: oto.com.vn)

Khoang cabin của VF 7 Plus được chăm chút kỹ lưỡng với chất liệu cao cấp, bảng điều khiển trung tâm tinh giản và màn hình cảm ứng lớn tích hợp hệ điều hành riêng của VinFast. Ghế ngồi bọc da, cửa sổ trời toàn cảnh cùng loạt tiện ích như điều hòa tự động, âm thanh cao cấp mang đến trải nghiệm thoải mái cho người dùng.

Xe tích hợp nhiều công nghệ hỗ trợ lái hiện đại như giữ làn đường, cảnh báo va chạm, phanh khẩn cấp tự động và hỗ trợ đỗ xe thông minh. Ngoài ra, VF 7 Plus còn được kết nối với hệ sinh thái VinFast thông qua ứng dụng di động, giúp người dùng quản lý xe một cách dễ dàng và tiện lợi hơn bao giờ hết.

Bảng giá xe ô tô hãng VinFast mới nhất tháng 8/2025. (Nguồn: VinFast)

Mẫu xe Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) VinFast VF 3 299 triệu VinFast VF 5 529 triệu VinFast VF 6 689 triệu VinFast VF 7 799 triệu VinFast VF 8 1 tỷ 019 triệu VinFast VF 9 1 tỷ 499 triệu VinFast Limo Green 749 triệu VinFast Ecvan 285 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.