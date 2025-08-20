Bản lĩnh thép của Chính phủ của dân, do dân, vì dân

Sáng 20/8, phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng, từ buổi khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, biết bao thế hệ cán bộ lãnh đạo Chính phủ, từ Trung ương tới cơ sở, đã bước vào giai đoạn thử thách, giai đoạn cam go, mọi cái đều bỡ ngỡ, gian nan. Chính trong khắc nghiệt ấy đã rèn đúc nên bản lĩnh thép của một Chính phủ của dân, do dân, vì dân.

"Các đồng chí vừa là người điều hành quốc gia, vừa là người lính nơi tuyến đầu quản trị, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân; vừa là kiến trúc sư thiết kế thể chế, vừa là người thợ cả dựng lên những thiết chế đầu tiên của một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt", Tổng Bí thư khẳng định.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhận định, từ những bước đi đầu tiên đầy thận trọng cho tới những cải cách thể chế ngày càng hoàn thiện, bộ máy Chính phủ qua các thời kỳ đã bền bỉ đắp nền cho sự chuyển mình của đất nước. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Tổng Bí thư nêu rõ, lịch sử đã chứng kiến hai cuộc trường kỳ kháng chiến vĩ đại, nơi ý chí của dân tộc kết tinh thành sức mạnh vô song. Trong những năm tháng ấy, các thế hệ lãnh đạo Chính phủ và các cơ quan thuộc Chính phủ đã gánh trên vai cả một "cỗ máy" quốc gia vận hành trong chiến tranh: chuyển hóa nguồn lực ít ỏi thành sức mạnh toàn dân; tổ chức sản xuất, hậu cần; điều phối chính sách, giữ vững kỷ cương; huy động trí tuệ, tài lực và lòng dân, sức dân cho tiền tuyến.

Từ "hạt gạo chia đôi", từ "bát cơm sẻ nửa", Chính phủ đã hiện thực hóa tinh thần "dĩ bất biến, ứng vạn biến": kiên định mục tiêu độc lập tự do, nhưng linh hoạt, mềm dẻo, sáng tạo trong mọi sách lược.

"Đó là những năm tháng mà mỗi văn bản chỉ đạo, mỗi quyết định điều hành đều in đậm dấu ấn trách nhiệm với sinh mệnh quốc gia; nơi mà mỗi tấc đất giải phóng, mỗi nhà máy, công trường, làng xóm, thôn bản, những mái trường, trạm y tế, nhà văn hóa được xây dựng, được khôi phục sau các trận bom của kẻ thù đều có bóng dáng của những người ‘đầu tàu gánh vác’ trong bộ máy Chính phủ", Tổng Bí thư cho biết.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan triển lãm ảnh về truyền thống 80 năm Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam. (Ảnh VGP/Nhật Bắc)

Bền bỉ đắp nền cho sự chuyển mình của đất nước

Tổng Bí thư cũng nhận định, từ những bước đi đầu tiên đầy thận trọng cho tới những cải cách thể chế ngày càng hoàn thiện, bộ máy Chính phủ qua các thời kỳ đã bền bỉ đắp nền cho sự chuyển mình của đất nước.

Mỗi kế hoạch 5 năm, mỗi chương trình mục tiêu quốc gia, mỗi dự án hạ tầng chiến lược là một viên gạch trong đại công trình dựng xây Tổ quốc; mỗi nỗ lực giảm nghèo, mở rộng an sinh, phổ cập giáo dục và bảo hiểm y tế, hiện đại hóa nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới là một cầu nối để không ai bị bỏ lại phía sau.

Trên mặt trận đối ngoại, Chính phủ đã cùng toàn hệ thống chính trị kiên định đường lối độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; mở rộng quan hệ đối tác; đưa Việt Nam trở thành thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Những hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, những kết nối hạ tầng chiến lược, những tuyến cao tốc, cảng biển, sân bay, những khu công nghiệp, khu công nghệ cao mọc lên là bằng chứng sống động của một Việt Nam đổi thay từng ngày.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, đằng sau những con số tăng trưởng là mồ hôi, trí tuệ và tâm huyết của biết bao nhà quản trị quốc gia từ Trung ương đến địa phương. Đằng sau sự chuyển mình của nền kinh tế là những đêm trắng họp bàn, là những bản thảo viết đi viết lại, là những cuộc đối thoại bền bỉ với doanh nghiệp và người dân để tìm ra lời giải hài hòa lợi ích. Đằng sau sự thịnh vượng đang đến gần là những hy sinh lặng lẽ của nhiều thế hệ cán bộ giữ mình trong sạch, thượng tôn pháp luật, đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết, trước hết.

"Tôi xin thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các thế hệ Lãnh đạo Chính phủ và các Cơ quan thuộc Chính phủ qua các thời kỳ, những người đã góp mồ hôi, xương máu, tuổi trẻ và cả tính mạng của mình để xây nền hành chính, quản trị quốc gia; xin trân trọng tưởng nhớ những đồng chí đã đi xa, những người anh hùng, liệt sĩ, các bậc tiền bối đã hiến dâng trọn đời cho Tổ quốc", Tổng Bí thư xúc động cho biết.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: "Tri ân là để khắc ghi, và khắc ghi là để tiếp bước. Truyền thống của Chính phủ có thể gói gọn trong mấy chữ: bản lĩnh - kỷ cương - đoàn kết - liêm chính - hành động - sáng tạo - hiệu quả - vì dân".

Người đứng đầu Đảng ta cho biết mỗi kế hoạch 5 năm, chương trình mục tiêu quốc gia, dự án hạ tầng hay chính sách giảm nghèo, phổ cập giáo dục, bảo hiểm y tế, xây dựng nông thôn mới đều là những bước đi cụ thể để "không ai bị bỏ lại phía sau".

Tổng Bí thư cũng gửi lời tri ân các thế hệ lãnh đạo Chính phủ - "ngọn lửa ấm" truyền kinh nghiệm, khích lệ lớp trẻ, để cán bộ hôm nay "trong những lúc khó khăn nhất, vẫn nhớ đường, vững bước".

Ông bày tỏ mong muốn các thế hệ đi trước tiếp tục đồng hành, góp ý và truyền lại kinh nghiệm quản trị quốc gia để Chính phủ hôm nay kế thừa, phát huy, đưa đất nước đi tiếp con đường phát triển.