Bán đúng giá, minh bạch, hàng OCOP tại hội chợ Mùa Xuân hút khách

(VTC News) -

Những ngày cận Tết Nguyên đán, hội chợ Mùa Xuân 2026 trở thành điểm đến sôi động của người tiêu dùng khi nhiều sản phẩm OCOP từ khắp các địa phương trên cả nước đồng loạt được giới thiệu. Không chỉ đa dạng về chủng loại, các gian hàng còn tạo được niềm tin nhờ cam kết chất lượng và niêm yết giá bán công khai, minh bạch.

Tại hội chợ, khu vực trưng bày sản phẩm OCOP thu hút đông đảo người dân tham quan, mua sắm. Từ thực phẩm chế biến, nông sản đặc trưng đến các sản phẩm thủ công truyền thống và quà biếu Tết, mỗi gian hàng đều mang đến những sản phẩm gắn với thế mạnh và bản sắc của từng vùng miền.

Bên cạnh việc giới thiệu sản phẩm, nhiều đơn vị chú trọng chia sẻ câu chuyện về nguồn gốc nguyên liệu, quy trình sản xuất, qua đó giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về giá trị của từng mặt hàng.

Nhiều sản phẩm ocop được các doanh nghiệp mang tới Hội chợ mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026. (Ảnh: Viên Minh)

Trong không gian chung đó, gian hàng yến sào Hoàng Kim (tỉnh Khánh Hòa) nhận được sự quan tâm của khách tham quan nhờ danh mục sản phẩm phong phú và định hướng đưa yến sào chất lượng cao tiếp cận gần hơn với thị trường trong nước. Các dòng sản phẩm từ tổ yến được thiết kế phù hợp làm quà biếu Tết, đáp ứng nhu cầu mua sắm dịp cao điểm.

Theo bà Lương Lan Chi, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Sản xuất Hoàng Kim, doanh nghiệp tập trung vào các sản phẩm đặc sản biển của Nha Trang, trong đó trọng tâm là yến sào. Nhiều sản phẩm chế biến từ tổ yến đã được tỉnh Khánh Hòa chứng nhận OCOP 3 sao.

Trước dự báo lượng khách tham quan và mua sắm tại hội chợ Mùa Xuân 2026 tăng cao, doanh nghiệp đã chủ động xây dựng kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng, bảo đảm chất lượng để phục vụ người tiêu dùng.

Hàng OCOP hút khách nhờ bán đúng giá, minh bạch. (Ảnh: Viên Minh)

Cùng với các doanh nghiệp miền Trung, nhiều đơn vị đến từ các tỉnh phía Bắc cũng mang tới hội chợ những sản phẩm nông sản đặc trưng. Trong đó, các mặt hàng từ nhãn và ong của tỉnh Hưng Yên tiếp tục được giới thiệu, khai thác thế mạnh nguyên liệu địa phương gắn với thương hiệu đã được người tiêu dùng biết đến.

Ông Lê Thanh Phú, Giám đốc Công ty TNHH Mật ong Danh Vị (tỉnh Hưng Yên), cho biết đây là lần thứ ba doanh nghiệp tham gia các kỳ hội chợ lớn, sau Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước và hội chợ Mùa Thu 2025. Các sản phẩm chủ lực mang đến hội chợ Mùa Xuân 2026 gồm mật ong và các sản phẩm từ ong.

Trong đó, mật ong hoa nhãn đã được chứng nhận OCOP 4 sao; sữa ong chúa đạt OCOP 4 sao; các sản phẩm như phấn hoa, phấn hoa hồng cũng đạt chứng nhận OCOP. Ngoài ra, doanh nghiệp còn giới thiệu thêm một số sản phẩm khác như long nhãn, chanh, bột nghệ nhằm đa dạng lựa chọn cho người tiêu dùng.

Theo ông Phú, qua các kỳ hội chợ trước, đặc biệt là hội chợ Mùa Thu 2025, sản phẩm của doanh nghiệp được người dân đón nhận tích cực, doanh số bán hàng đạt kết quả khả quan. Từ hiệu quả đó, doanh nghiệp kỳ vọng sức mua tại hội chợ Mùa Xuân năm nay sẽ tiếp tục tăng.

Các doanh nghiệp thực hiện cam kết sản phẩm bảo đảm chất lượng, bán đúng giá tại Hội chợ Mùa Xuân 2026. (Ảnh: Viên Minh)

Không chỉ hướng đến doanh số, nhiều doanh nghiệp cho rằng hội chợ là dịp quan trọng để khẳng định uy tín thương hiệu. Trong đó, chất lượng sản phẩm được xem là yếu tố then chốt. Các đơn vị tham gia đều chú trọng kiểm soát từ khâu nguyên liệu, sản xuất, đóng gói đến bảo quản, phân phối, đặc biệt với các mặt hàng phục vụ thị trường Tết.

Song song với chất lượng, việc bán đúng giá, công khai giá bán được nhiều doanh nghiệp xác định là trách nhiệm đối với người tiêu dùng. Tại hội chợ, các gian hàng đều niêm yết giá rõ ràng, hạn chế tình trạng chênh lệch giá trong cao điểm mua sắm.

Bà Lương Lan Chi cho biết, doanh nghiệp cam kết bán sản phẩm yến sào với mức giá phù hợp, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận. Theo các doanh nghiệp, minh bạch giá không chỉ tạo sự yên tâm cho khách hàng mà còn góp phần xây dựng niềm tin lâu dài đối với sản phẩm OCOP.

Việc nhiều doanh nghiệp OCOP cùng thực hiện cam kết chất lượng và giá bán minh bạch tại hội chợ Mùa Xuân 2026 được xem là tín hiệu tích cực cho thị trường, đặc biệt trong bối cảnh quyền lợi người tiêu dùng ngày càng được quan tâm.

Thông tin từ ban tổ chức hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, tính đến ngày 5/2/2026, số lượng khách tham quan, giao dịch tại hội chợ đạt trên 100.000 lượt người trong 4 ngày. Lượng khách đến hội chợ ngày một gia tăng. Trong đó, lượng khách tăng cao vào thời điểm sau 10h và sau 19h. Để phục vụ hiệu quả hơn cho phân khúc khách hàng đến tham quan, giao dịch, mua hàng vào buổi tối, ban tổ chức Hội chợ đã quyết định kéo dài thời gian mở cửa thêm 1 tiếng (đến 22h hàng ngày các ngày cuối tuần từ 6-8/2/2026).