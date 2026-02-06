Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn trải nghiệm không gian Hội chợ Mùa Xuân 2026

Đánh giá cao những kết quả tích cực đạt được trong những ngày qua, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị Ban Tổ chức tiếp tục làm tốt công tác thông tin truyền thông để thu hút nhiều hơn nữa bà con đến mua sắm Tết, thưởng thức các chương trình văn hoá, nghệ thuật đặc sắc của các địa phương, thực sự thụ hưởng hương sắc của quê hương, đất nước.