Ban Bí thư bổ nhiệm 3 Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

(VTC News) -

Sáng 2/10, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư quyết định bổ nhiệm các ông Đỗ Đức Hoàng, Lê Quyền, Đinh Đắc Vĩnh, Phó Tổng Giám đốc VTV (trực thuộc Chính phủ) giữ chức Phó Tổng Giám đốc VTV (trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng).

Ban Bí thư quyết định ông Đỗ Thanh Hải, thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Thường trực VTV, nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 1/10.

Tổng Giám đốc VTV Nguyễn Thanh Lâm chúc mừng các ông Đỗ Đức Hoàng, Lê Quyền, Đinh Đắc Vĩnh được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc VTV. (Ảnh: VTV)

Với các nhân sự vừa được kiện toàn, lãnh đạo VTV hiện nay gồm Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Lâm và 3 Phó Tổng Giám đốc: Đỗ Đức Hoàng, Lê Quyền, Đinh Đắc Vĩnh.

Theo Quyết định 15 của Bộ Chính trị, VTV là đơn vị sự nghiệp công lập của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

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VTV tổ chức cung cấp dịch vụ truyền hình, nội dung số và các sản phẩm truyền thông đa phương tiện trên các hạ tầng kỹ thuật, nền tảng số theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

VTV thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng không gian truyền thông lành mạnh, hiện đại, nhân văn, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.