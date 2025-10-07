Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 gây thiệt hại ban đầu 50 tỷ đồng

(VTC News) -

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa nhận được báo cáo của Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Tân Tiến (tỉnh Lạng Sơn) về sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 do ảnh hưởng của bão số 11 (Matmo) lúc 13h30 ngày 7/10.

Hiện trường vụ việc.

Báo cáo nêu rõ, từ sáng 6-7/10, trên địa bàn xã Tân Tiến có mưa liên tục, có lúc mưa rất to. Lưu lượng nước về hồ thuỷ điện Bắc Khê lúc 9h ngày 7/10 là 1.181m3/s, lưu lượng nước về hạ du 1.181m3/s.

Đến 12h ngày 7/10, lưu lượng nước về hồ thủy điện đã lên tới 1.562m3/s, lưu lượng nước về hạ du là 1.562m3/s. Đến 13h30 cùng ngày đã gây ra sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1.

Nhà máy thủy điện Bắc Khê 1 nằm trên địa bàn thôn Bắc Khê, xã Tân Tiến (xã Kim Đồng cũ) có công suất lắp máy 2.4M, diện tích lưu vực 325km2, lưu lượng nước 1.572m3.

Theo nhận định ban đầu do mưa lớn kéo dài lưu lượng nước đỉnh lên đến 1.572m3/s dẫn đến nhà máy bị vỡ một mảng bê tông ở cửa nhận nước, đồng thời bị đổ phòng điều khiển trung tâm và các thiết bị trong phòng.

Hiện tại, cơ quan chức năng chưa ghi nhận thiệt hại về người và chưa thống kê thiệt hại về hoa màu bị ngập úng nhưng tổng thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 50 tỷ đồng.

Vị trí đập Bắc Khê. (Ảnh Google Earth)

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Tân Tiến đã khẩn trương thông báo đến các thôn khu vực xung quanh thuỷ điện Bắc Khê 1 và các khu vực hạ du, các xã Thất Khê, Tràng Định, Kháng Chiến, Quốc Việt để chính quyền thông báo cho nhân dân sơ tán ra khỏi vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng.

Lực lượng công an, quân sự, dân quân, y tế, cứu hộ cứu nạn cũng sẵn sàng tham gia tìm kiếm, sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm. Hiện quốc lộ 3B bị chia cắt tại nhiều điểm, gây khó khăn cho công tác ứng phó của Lạng Sơn.