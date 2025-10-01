Vỡ ao cá ở Lào Cai, 4 người bị cuốn trôi

(VTC News) -

Khoảng 5h ngày 1/10, nhóm 4 người đến ao của gia đình bà Ngô Thị Dung ở thôn Làng Giàng, xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai để làm việc. Bất ngờ, bờ ao bị vỡ, dòng nước cuốn trôi cả 4 người.

Sự việc khiến 2 người bị thương là chị L.T.D. (SN 1985) và chồng là anh T.A.T. (SN 1987, trú tại tỉnh Lai Châu). Cả hai đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai.

Hiện trường vụ vỡ ao cá ở xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Hai người còn lại là vợ chồng anh L.A.H. (SN 1979) và chị T.T.N. (SN 1976, trú xã Nậm Tăm, Lai Châu) bị cuốn trôi mất tích. Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể chị N., còn anh H. vẫn đang mất tích.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền xã Bảo Thắng phối hợp với các lực lượng cứu hộ triển khai công tác cứu nạn và tìm kiếm nạn nhân.

Lực lượng chức năng tập trung tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Mưa lớn liên tục và đất đá xung quanh bị sạt lở khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Hiện lực lượng chức năng mới chỉ quan sát được bề mặt, chưa thể tiếp cận trực tiếp hiện trường bên dưới lớp đất đá vùi lấp.

Cùng với công tác tìm kiếm, cứu nạn, lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã đến thăm hỏi, động viên 2 nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai.

Công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích đang được các lực lượng tích cực triển khai.