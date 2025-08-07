Bà Lâm Thị Phương Thanh tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng

(VTC News) -

Chiều 7/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2025-2030 tiếp tục phiên làm việc và công bố kết quả bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Đại hội lựa chọn và bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 25 uỷ viên.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng bầu Ban Thường vụ gồm 8 uỷ viên.

Bà Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 tái đắc cử giữ chức Bí thư Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Lâm Thị Phương Thanh.

Ông Đặng Khánh Toàn, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng; ông Lê Văn Điệu, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục được bầu giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng bầu Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng gồm 7 uỷ viên.

Đại hội bầu 31 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.